Durante la settimana dal 2 all'8 marzo 2020 troveremo sul piano astrale Venere viaggiare dal segno dell'Ariete ai gradi del Toro (facendo compagnia a Urano), mentre Mercurio passerà dal domicilio dei Pesci (dove stazionano il Sole e Nettuno) all'orbita dell'Acquario. Saturno, Plutone, Giove e Marte permarranno in Capricorno, come il Nodo Lunare che rimarrà stabile in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Acquario, meno rosee per Ariete e Pesci.

Ariete invidiosa

Ariete: invidiosi.

In questa settimana che apre il mese potremmo trovare i nati del segno alle prese con l'avverso sentimento dell'invidia, specialmente nel settore professionale, dove i colleghi sembreranno ottenere di più rispetto a loro.

Toro: shopping. Sette giorni dove i nati del segno vorranno, e potranno, concedersi l'acquisto di un oggetto desiderato da tempo, malgrado Urano nel segno suggerirà di non esagerare con le spese.

Gemelli: figli. Il focus settimanale dei nativi potrebbe essere orientato sull'educazione della prole, che sarà motivo di confronto col partner per trovare un compromesso che faccia felici tutte le parti in causa.

Cancro: umore flop. Le asperità planetarie, capitanate dagli avversi transiti dei Luminari, renderanno presumibilmente la settimana nativa poco scanzonata e il loro umore ne risentirà.

Finanze top per Vergine

Leone: weekend flop. La settimana partirà sotto i migliori auspici, con Venere d'Acqua e la Luna di Fuoco, per poi divenire via via meno entusiasmante sino al weekend, dove sarà bene avanzare coi piedi di piombo.

Vergine: finanze top. Il bottino finanziario dei nativi andrà, con tutta probabilità, a gonfie vele in questi sette giorni. Visto il moto diretto di Urano, sono favoriti investimenti economici, purché oculati.

Bilancia: stressati. Le effemeridi settimanali non lasciano presagire delle giornate tranquille, anzi. Le attività pratiche che graveranno sulle loro spalle potrebbero essere più del solito e lo stress potrebbe prendere il sopravvento.

Scorpione: cambi di rotta. Periodo controverso per i nativi, che probabilmente saranno alle prese con una riorganizzazione totale delle loro priorità. Ciò li destabilizzerà sul momento, per poi renderli euforici di aver imboccato una strada più stimolante.

Lavoro top per Capricorno

Sagittario: amore flop. Le vicende amorose in casa Sagittario potrebbero risultare poco armoniose questa settimana. Per evitare inutili discussioni col partner, sarà bene ingoiare qualche rospo.

Capricorno: lavoro top. L'ambiente professionale rappresenterà l'ancora di salvezza dalle contrarietà che, invece, si paleseranno nelle faccende di cuore.

Sarà da bandire ogni gesto impulsivo.

Acquario: poliedrici. Saranno dei caterpillar, non tanto per l'intensità col la quale lavoreranno, ma per i diversi sbocchi professionali che intraprenderanno. Alcuni dei quali si riveleranno delle vere e proprie miniere d'oro.

Pesci: letargici. Settimana che vedrà i nati Pesci chiudersi in un mood letargico, lasciando fuori dall'uscio di casa ogni preoccupazione o rapporto con le altre persone.