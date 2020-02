Durante la settimana dal 17 al 23 febbraio troveremo sul piano astrale il Sole viaggiare dal segno dell'Acquario a quello dei Pesci (facendo compagnia a Nettuno e Mercurio), mentre Giove, Marte, Plutone e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno. Venere rimarrà sui gradi dell'Ariete come Urano che proseguirà nell'orbita del Toro. Infine la Luna cambierà domicilio spostandosi dal Sagittario al segno dei Pesci ed il Nodo Lunare sarà in Cancro. Oroscopo settimanale favorevole per Toro e Capricorno, meno entusiasmante per Ariete e Gemelli.

Sul podio

1° posto Vergine: finanze top: Settimana dove il settore economico potrebbe navigare su acque tranquille, tanto che molti opteranno per concedersi un acquisto desiderato da un pò.

2° posto Toro: energici. Le energie, con ogni probabilità, non mancheranno e tali forze potranno essere orientate dai nativi ovunque vorranno, traendone risultati meritati e degni di nota.

3° posto Leone: stacanovisti. Nell'ambiente professionale settimanale i nati Leone metteranno presumibilmente uno stacanovismo invidiabile che non passerà inosservato dai 'piani alti'.

I mezzani

4° posto Capricorno: coraggiosi. Il sestile tra Mercurio e Marte donerà probabilmente ai nativi sette giorni in cui potranno prendere il coraggio a quattro mani e gettarsi a capofitto in nuove frontiere professionali.

5° posto Cancro: poco lucidi. La concentrazione potrebbe venir meno durante questa settimana in casa Cancro, specialmente durante lo svolgimento delle mansioni lavorative dove servirà maggiore attenzione.

6° posto Sagittario: revisioni. I rapporti interpersonali, amicizie in primis, necessiteranno presumibilmente di una revisione da parte dei nativi. Bisognerà concludere i rapporti oramai giunti al capolinea per far spazio alle nuove amicizie.

7° posto Gemelli: umore flop. Il tono umorale dei nati del segno non sarà brioso, come solitamente accade, e la causa sarà da ricercarsi nelle problematiche del momento che sta attraversando la coppia.

8° posto Scorpione: amore flop. Per quanto impegno potranno mettere alcuni di voi per sistemare i cocci di una relazione amorosa in crisi, questa settimana lascia presagire che bisognerà aspettare ancora un po' di tempo per venirne a capo.

9° posto Pesci: letargici. Sette giorni, nessuno escluso, dove i nati Pesci avvertiranno probabilmente il desiderio di chiudersi in se stessi, lasciando fuori dall'uscio di casa ogni problematica o ansietà.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: pessimisti. I nativi potrebbero avere poco spazio di manovra nel settore professionale e, come inevitabile conseguenza, assumere un atteggiamento pessimista a riguardo.

11° posto Bilancia: stressati. La moltitudine di incombenze pratiche che, con ogni probabilità, graveranno sulle vostre spalle faranno subentrare un pizzico di stress.

12° posto Acquario: fuori giri. Malgrado la voglia di darsi da fare, i nativi potrebbero dover fare i conti con un ritorno di soddisfazioni economiche al di sotto delle aspettative.