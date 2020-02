L'Oroscopo settimanale dal 17 al 23 febbraio andrà ad analizzare i transiti planetari fortunati per l'amore e l'avvio dei progetti lavorativi tenuti in cantiere. La presenza benefica di Luna in Sagittario, poi in Capricorno e infine in Acquario sprigionerà desideri appassionati e un'intraprendenza senza limiti nelle previsioni astrali segno per segno che analizzeranno anche l'entrata di Marte in Capricorno.

L'oroscopo settimanale

Ariete: Venere e Luna lunedì formeranno un bel trigono amoroso. Potrete puntare tutto su un'affettuosità marcata che colpirà dritto al cuore.

Attenzione a una metà settimana un po' tesa anche per la sfera lavorativa poiché Marte in quadratura insieme a Saturno vi renderà presuntuosi.

Toro: splendido il trigono che si andrà a formare con Urano e Luna dal Capricorno. In sinergia con Marte anche lui favorevole, potrete rinnovare la sfera amorosa con entusiasmo e dinamismo oppure chi è in coppia potrà introdurre modifiche emozionali davvero intriganti. Saranno in arrivo guadagni nel settore professionale.

Gemelli: attenzione a un inizio settimana un po' teso a causa di Luna in opposizione dal Sagittario.

Potreste essere confusi in campo sentimentale e malinconici. In compenso Marte romperà l'opposizione martedì e avrete dalla vostra un dinamismo e un fascino tutti da sfruttare sia in amore che sul lavoro.

Cancro: buone notizie saranno previste in amore, ma dovrete dare campo libero ad alcuni chiarimenti sinceri. Bando ai pensieri assillanti e a un atteggiamento polemico che non gioverà di certo al progredire delle nuove storie.

Buono il lavoro ma dovrete impegnarvi.

Leone: l'astro d'argento vi sarà complice a inizio settimana e sarete molto intraprendenti nei confronti dell'amore. Meno sensibili emotivamente e più aperti all'avventura, vivrete momenti di grande azione e anche sul lavoro affermerete i vostri ideali con coraggio e audacia.

Vergine: Luna in quadratura già da lunedì sprigionerà una certa malinconia che potrebbe compromettere alcune situazioni amorose già tese.

Martedì sarà la giornata dei grandi ritorni in amore, ma dovrete affrontare il tutto ampliando la mente a 360°. Luna ritornerà favorevole a metà settimana e dissiperà anche alcune noie in campo lavorativo.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'influenza del satellite notturno dal Sagittario sarà positiva lunedì e martedì. Luna metterà in collegamento con il lontano e potreste allargare gli orizzonti mentali a caccia di novità più avventurose. Attraverso la fantasia vi sentirete più liberi e saranno favoriti i viaggi di lavoro, avrete l'opportunità di consolidare i vostri guadagni.

Attenzione a un Marte in quadratura troppo rigoroso per i sentimenti.

Scorpione: Giove sorriderà dal Capricorno e assesterà piccoli colpi di fortuna. In amore, dovrete allargare gli orizzonti mentali valutando nuove prospettive di giudizio. Marte in sestile favorevole darà la grinta giusta per farvi assestare colpi vincenti sia in amore che in campo lavorativo. Sole sorriderà e sarà benevolo dai Pesci.

Sagittario: buona la vitalità lunedì e martedì con Luna nel segno che renderà molto sensibili all'amore e agli affetti familiari. Un'intuizione brillante sarà utile per affermare le vostre idee in ambito lavorativo.

Marte si trasferirà nel domicilio astrologico adiacente ma non vi abbandonerà del tutto, infondendo fascino e dinamismo.

Capricorno: benvenuto Marte che entrerà nel segno già da lunedì. Il senso pratico acuito dall'astro del dinamismo farà realizzare le iniziative con maggiore vitalità. Gli ostacoli amorosi non vi spaventeranno, anzi li vedrete come sfide da superare per affermare le vostre qualità. Luna nel segno a metà settimana prometterà fortuna in amore in sinergia con la presenza di Giove.

Acquario: Sole e Luna in trigono apriranno una settimana più equilibrata per tutte le sfere vitali. Accetterete le situazioni e le persone così come sono, senza cercare di cambiarle o mutare i vostri pensieri o retrocedendo sulle scelte intraprese.

Marte si avvicinerà di più al segno ed elargirà una spiccata ambizione per concretizzare i sogni con fiducia.

Pesci: Sole farà la sua entrata nel segno giovedì e illuminerà la sfera amorosa in modo caldo e accogliente. Molto magnetici agli occhi altrui, vivrete una sensibilità interiore che vi renderà indifesi e influenzabili dal giudizio degli altri. Mercurio nel segno spingerà a fare qualcosa per risolvere gli attriti amorosi. Tanti saranno i progetti da affermare in campo lavorativo.