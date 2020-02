L'Oroscopo di martedì 11 febbraio ci informa sulle attività di coloro che stanno cercando l'anima gemella. Nei segni di Fuoco, il Sagittario potrebbe fare nuove frequentazioni, mentre in quelli di Terra, il Capricorno non dovrà arrendersi. Tra i segni d'Aria, la Bilancia potrebbe essere corteggiata, mentre in quelli d'Acqua, i Pesci dovrebbero essere più realisti.

La giornata astrologica per i segni di Fuoco

Ariete: avrete la possibilità di fare nuove conoscenze e nuovi incontri ma per trovare la situazione giusta non dovrete andare troppo distanti.

La persona adatta a voi potrebbe trovarsi nella vostra cerchia di amicizie.

Leone: qualche avventura programmata da tempo potrebbe ridarvi lo slancio perduto. Non abusatene troppo e cercate di mettere la vostra grinta nella ricerca di un amore concreto.

Sagittario: alcune frequentazioni renderanno vivaci la vostra giornata. Sfruttate al meglio quello che di buono posso lasciarvi e valutate attentamente le mosse future.

L'oroscopo per i segni di Terra

Toro: è giunto il tempo di dichiararvi, fatelo in maniera oculata ma non troppo remissiva.

Il futuro partner potrebbe cercare in voi qualcosa di solido e di caratterialmente forte. Cercate di capire subito se vale la pena oppure se state vivendo esclusivamente d'immaginazione.

Vergine: troverete una persona che, in questo momento, sarà per voi molto interessante. Vivete la cosa senza farvi troppe domande, non sempre c'è una risposta ad alcuni quesiti.

Capricorno: la voglia di innamorarvi non andrà di pari passo con la possibilità di riuscirci.

Non temete e continuate a fare la vostra vita, credete nei sogni e vedrete che prima o poi si realizzeranno.

Le previsioni zodiacali per i segni d'Aria

Gemelli: siate più tenaci e non arrendetevi di fronte alle prime difficoltà. Non sarà facile portare a termine una conoscenza a cui tenete molto, provateci con tutto il cuore e non avrete recriminazioni.

Acquario: potreste aver passato una bella serata, all'insegna della spensieratezza e del divertimento.

State ragionando su alcune cose, tra cui la velocità con la quale passerà la piacevole sensazione di benessere. Siete pronti per cose più concrete.

Bilancia: una persona vi ha fatto capire di essere interessata a voi, la cosa potrebbe farvi piacere ma in questo momento, probabilmente, non avete la testa per pensare ad una frequentazione.

Le predizioni astrali per i segni d'Acqua

Cancro: non siate precipitosi, alcune situazioni sono interessanti ma hanno bisogno dei tempi giusti. Troppe volte siete rimasti delusi da alcune relazioni in cui credevate. Non pigiate troppo il piede sull'acceleratore.

Scorpione: credete molto nell'amore, ma a volte vi perdete in futili relazioni spinti dal vostro istinto. Potrebbe essere la volta giusta, una persona sta per bussare al vostro cuore.

Pesci: non pensate che tutto possa sempre andare secondo i vostri piani. Siate maggiormente realisti e non piangetevi troppo addosso. Il carattere di una persona non potete pensare di plasmarlo a vostro piacimento.