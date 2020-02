Le previsioni zodiacali per martedì 11 febbraio ci informano sulle attività lavorative e professionali. Tra i segni di Fuoco l'Ariete non sarà soddisfatto del lavoro, mentre tra quelli di Terra, il Capricorno dovrebbe rivedere i suoi ritmi lavorativi. Tra i segni d'Aria l'Acquario dovrà impegnarsi di più, mente in quelli d'Acqua il Cancro si sta sacrificando molto.

La giornata astrologica per i segni di Fuoco

Ariete: il lavoro non vi sta soddisfacendo particolarmente, potreste decidere di continuare solo perché non avete un'alternativa valida.

Guardatevi intorno e siate pronti a raccogliere le opportunità.

Leone: le vostre idee sono sempre particolarmente interessanti, abbiate solo l'accortezza di non essere troppo permalosi se vi verrà mossa qualche critica. Cercate di capire che la perfezione non esiste e tutto può essere migliorabile.

Sagittario: vi state adattando a qualcosa di nuovo. Siete molto bravi e apprendete velocemente, qualcosa potrebbe infastidirvi, almeno nella fase iniziale. Gestite al meglio alcune vostre sensazioni.

L'oroscopo per i segni di Terra

Toro: qualcosa di buono si potrebbe vedere all'orizzonte. Impiegate tutte le vostre capacità e il vostro sacrificio per risolvere una situazione che si sta facendo delicata. Non mollate e continuate a crederci.

Vergine: qualcosa si potrebbe incrinare nel vostro ambiente di lavoro. In particolare un collega potrebbe iniziare a farvi delle domande un po' troppo personali.

Siate intelligenti e andate oltre.

Capricorno: il lavoro vi sta dando delle belle soddisfazioni, cercate di non impiegare, però, tutto il vostro tempo nella sfera professionale. Il troppo stress potrebbe essere molto deleterio.

Le previsioni zodiacali per i segni d'Aria

Gemelli: avete scoperto che il lavoro di squadra è fondamentale. A volte potrebbero entrare in gioco ripicche e gelosie, andate diretti alla meta e non esagerate con la vostra immaginazione.

Acquario: i vostri superiori vi hanno chiesto maggiore impegno, ultimamente sembrate distratti e non avete particolarmente voglia di sacrificarvi. Potrebbe essere solo una fase ma occhio a non esagerare.

Bilancia: vi aspettate qualche gratificazione per l'importante lavoro svolto, non abbiate fretta nel pretendere, i premi arrivano quando sono meritati. Imparate a rispettare le idee altrui anche quando non collimano con le vostre.

Le predizioni astrali per i segni d'Acqua

Cancro: l'impegno profuso sta fornendo ottimi risultati, dovete tirare ancora un po' la carretta prima di ritenervi soddisfatti.

Pensate al presente ma lanciate anche un occhio al futuro, sarete entusiasti del lavoro svolto.

Scorpione: siete dei perfezionisti, non vi accontentate e mirate a raggiungere sempre il massimo. Alcune volte è il caso, però, di valutare attentamente dove si è arrivati e fare un bilancio.

Pesci: è un periodo che siete particolarmente richiesti, non nascondevi e guardate i vostri interessi. Un amico potrebbe darvi un buon consiglio, valutatelo e se è il caso prendetelo in considerazione.