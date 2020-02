Nella giornata di mercoledì 12 febbraio finalmente la Bilancia potrà tirare un sospiro di sollievo sulla propria situazione, carica di tensione negli ultimi giorni. Molti altri segni però avranno parecchie difficoltà sul lavoro, come ad esempio il Capricorno e l'Acquario, i quali dovranno sensibilmente evitare gli ostacoli di stampo pratico, e i Gemelli che dovranno procedere con più attenzione. A seguire, le previsioni segno per segno della giornata.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: dovreste cercare di limitare le spese e di non strafare con gli acquisti più onerosi.

Sul piano familiare sarà difficile mantenere la calma, soprattutto nei confronti dei familiari più stretti.

Toro: qualche contrattempo sul lavoro vi distrarrà dalle vostre faccende sentimentali, ma sarete ancora "attanagliati" da pensieri malinconici nei riguardi di alcune vicende passate che vi riguardano.

Gemelli: sarà una giornata di cautela negli affari, ma anche per qualche proposta di stampo amoroso da parte del partner. Sarà meglio non sprofondare nel nervosismo più di quanto non sia necessario.

Cancro: amore in aumento. Sarà la giornata in cui realmente l'atmosfera all'interno della vostra relazione profumerà di passione e tenerezza. La vostra indole dubbiosa però potrebbe mitigare l'entusiasmo.

Leone: emergeranno problematiche in famiglia che richiederanno molta concentrazione da parte vostra. Vi converrà essere molto parsimoniosi sia con il denaro che con qualche parola che potrebbe risultare "di troppo".

Vergine: i successi di questa giornata vi risolleveranno drasticamente l'umore, facendovi ben sperare sulle prossime mosse dal punto di vista degli investimenti futuri. Nel frattempo saprete togliervi qualche sfizio.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avrete più tranquillità e calma, sicuramente dovuta a qualche bella notizia recente che vi ha letteralmente entusiasmato. Anche sul fronte amoroso sarete ben disposti a collaborare attivamente con il partner.

Scorpione: forse vi sentirete "inadeguati" nei confronti del partner, questo senso negativo potrebbe convertirsi in nervosismo nei riguardi anche di altri persone al di fuori della sfera affettiva.

Sagittario: sarete in procinto di organizzare qualcosa che potrebbe cambiare molti aspetti della vostra giornata. Un viaggio sarà costantemente nei vostri pensieri, ma dovrete prima risolvere alcune cose.

Capricorno: ci saranno ancora numerosi inciampi sul fronte lavorativo, quindi dovrete ancora prestare la massima cautela sulle decisioni che prenderete, perché si riveleranno piuttosto ardue.

Acquario: un po' di malumore a causa di qualche piccola divergenza fra colleghi, ma tutto sommato non avrete perso quell'entusiasmo che il Sole in questi giorni vi sta regalando.

Sfruttatelo al massimo.

Pesci: ottime le prospettive di trovare lavoro, di fare colloqui soddisfacenti e di superare compiti ed esami per quanto riguarderà gli studenti in generale. L'ottimismo sarà alla vostra portata ancora per molto tempo.