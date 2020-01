L'Oroscopo di lunedì 10 febbraio ci informa sull'andamento lavorativo e professionale. Nei segni di Fuoco, l'Ariete avrà alcuni problemi riguardanti le proprie finanze, mentre in quelli di Terra, il Toro non dovrà spendere troppo. Tra i segni d'Aria, i Gemelli lavoreranno ad un progetto importante, mentre in quelli d'Acqua, il Cancro avrà un duro periodo lavorativo.

La giornata astrologica per i segni di Fuoco

Ariete: avrete alcuni problemi in campo lavorativo, probabilmente qualche stipendio arretrato vi farà un po' riflettere.

Valutate bene la situazione e trovate la soluzione più idonea.

Leone: la giornata lavorativa sarà buona, state pensando a qualcosa di importante da proporre ai vostri superiori. Non abbiate fretta e cercate di tirare fuori qualche idea veramente geniale.

Sagittario: sarà una giornata ricca di cambiamenti, cercate di sfruttare quelli positivi e limitate i danni di quelli negativi. Se qualcosa non andrà come desidererete abbiate la forza di non abbattervi.

L'oroscopo per i segni di Terra

Toro: il momento lavorativo non è certamente dei migliori, cercate di essere accorti e non spendete più di quello che potete permettervi.

Rimandate alcuni acquisti a tempi più consoni.

Vergine: lavorativamente siete soddisfatti, l'ambiente lavorativo vi piace e i vostri superiori vi stimano. Cercate di mantenere questo equilibrio professionale e tutto marcerà per il verso giusto.

Capricorno: potreste ricevere buone notizie a breve, gli eventi saranno particolarmente favorevoli, aspettatevi avanzamenti di carriera e gratificazioni da un punto di vista economico.

Le previsioni zodiacali per i segni d'Aria

Gemelli: state lavorando su un progetto lavorativo che vi sta particolarmente a cuore, cercate di eseguire tutto al meglio e se necessario fatevi aiutare. L'obiettivo è la buona riuscita dell'idea sulla quale state dedicando tanto impegno.

Acquario: sarà una giornata particolarmente nervosa. Sarete scontrosi con i vostri colleghi e poco sereni nell'effettuare alcune valutazioni.

Non tirate troppo la corda o qualcuno potrebbe rendervene conto.

Bilancia: siete particolarmente ambiziosi, non via accontentate di ciò che avete raggiunto e mirate a situazioni lavorative di maggiore prestigio. La strada intrapresa è quella giusta continuate così.

Le predizioni astrali per i segni d'Acqua

Cancro: sarete particolarmente impegnati, mettetevi l'anima in pace e sacrificatevi. Sarà un periodo molto duro, ci sarà poco spazio per la vita privata e in generale per rilassarvi.

Scorpione: avrete una buona giornata dal punto di vista lavorativo, sarete stimati e apprezzati per un progetto concluso.

Andate avanti e non fermatevi, c'è sempre modo di migliorarsi.

Pesci: una persona potrebbe farvi una proposta molto allettante. Non fatevi sfuggire l'occasione, per una volta pensate agli interessi personali piuttosto che a quelli collettivi.