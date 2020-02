Durante la giornata di giovedì 12 marzo l'amicizia sarà la “padrona” indiscussa dei cuori di alcuni segni dello zodiaco, in particolare dello Scorpione, dell'Ariete e della Vergine, in particolare quest'ultima troverà inaspettatamente delle amicizie proprio sul posto di lavoro e quelle che già esistono saranno ulteriormente consolidate. Cambio di rotta per il segno dell'Acquario e del Cancro, i quali si concentreranno di più sulla propria razionalità, contrariamente a quanto hanno fatto durante la prima metà della settimana.

Approfondiamo adesso le previsioni segno per segno della giornata.

Gemelli disteso, affetti in primo piano

Ariete: rivedrete qualcuno di caro, come un amico o un parente, su cui poter non soltanto contare dal punto di vista emotivo, ma anche materiale. Ci sarà anche una occasione per poter fare qualcosa di diverso dal solito.

Toro: ottima l'autostima che sta sorgendo dopo tanto tempo. Il vostro ottimismo sarà alla base di altre idee efficienti e per nulla scontate, che potrebbero permettere alla vostra scalata al successo di proseguire.

Gemelli: ci sarà più distensione all'interno delle coppie, ma sarà più piacevole anche il tempo trascorso in famiglia. Ottimo il rialzo anche dal punto di vista delle energie e della salute.

Cancro: riuscirete ad essere più razionali e anche il vostro ottimismo sarà molto più alto. Cercate di mantenerlo, favorendo così un rendimento lavorativo ottimale e che non deluda né voi né i colleghi, tanto meno il capo.

Leone: una vostra “frenata” in campo lavorativo vi farà focalizzare l'attenzione anche sulla famiglia e magari vi indurrà anche a consolidare la vostra relazione o a fare qualche conquista.

Vergine: avrete una maggiore intesa con i colleghi, tanto che fioccheranno progetti condivisi e magari nascerà qualche amicizia proprio da questa cerchia. Qualche piccolo screzio sarà facilmente superabile.

Ripensamenti per Sagittario

Bilancia: la vostra sincerità sarà l'arma migliore per affrontare qualche piccola scaramuccia o un dissapore con qualcuno di caro che sta andando avanti da molto tempo. Procedete con calma.

Scorpione: le amicizie saranno al centro della vostra giornata di giovedì, specialmente quelle che vi hanno accompagnato a lungo e in periodi sereni della vostra vita. Tanta nostalgia si farà strada nella vostra mente.

Sagittario: potreste avere dei ripensamenti molto marcati nei confronti della vostra relazione amorosa, ma sarete più forti di qualunque dubbio o perplessità, se siete veramente coinvolti sentimentalmente.

Capricorno: avrete a che fare con qualche situazione lavorativa del tutto nuova, ma dimostrerete la vostra capacità eclettica e di adattamento. Seguite le direttive e non sbaglierete. Promozioni in arrivo.

Acquario: ci saranno più momenti sereni, in cui probabilmente riuscirete a ragionare più lucidamente senza lasciarvi andare alla passionalità negativa di questi giorni. Chiarimenti dietro l'angolo.

Pesci: purtroppo cederete alla tentazione di non fare niente, magari standovene sul divano davanti alla televisione o al computer senza muovervi di un millimetro. Un po' di attività fisica non farà che bene.