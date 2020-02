L'oroscopo del weekend che va dal 22 al 23 febbraio prevede un periodo piuttosto armonico per i nativi Scorpione, mentre Gemelli sarà del morale giusto per trascorrere il proprio tempo in compagnia dei propri cari. Leone vedrà andare a buon fine buona parte dei propri affari sul posto di lavoro, mentre Capricorno prenderà in considerazione l'idea di divertirsi con i propri amici. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana dal 22 al 23 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 22-23 febbraio segno per segno

Ariete: sarà un oroscopo un po’ sottotono per voi nativi del segno in quanto non avrete le energie necessarie per concedervi del divertimento oppure per lavorare adeguatamente. Forse sarebbe il caso di riposarsi un po’. Voto - 6,5

Toro: i recenti successi che avete ottenuto in ambito lavorativo vi permetteranno di fare uno strappo alla regola e trascorrere delle piacevoli serate in compagnia dei vostri amici. In amore invece avrete modo di fare progetti interessanti con la vostra anima gemella.

Voto - 8

Gemelli: il morale sarà decisamente in rialzo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo del weekend. Vedrete infatti alcuni dei vostri problemi piano piano risolversi e tornerete a vedere le cose dal loro lato positivo, tornando ad essere più attivi di prima. Voto - 7,5

Cancro: potreste decidere di darvi allo shopping durante il fine settimana, fermo restando che cercherete comunque di non spendere una fortuna.

In ogni caso, potrebbe essere un ottimo pretesto per trascorrere piacevolmente del tempo con gli amici o con il partner. Voto - 7,5

Leone: i vostri recenti successi sul posto di lavoro, vi spingeranno a dare ancora di più per cercare di veder crescere i vostri guadagni, anche se sarete costretti a sacrificare parte del vostro tempo libero per riuscirci. Voto - 7,5

Vergine: ci sarà una certa tenerezza e affettuosità nella vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo del fine settimana, che vi permetterà di esprimere senza problemi il vostro amore e di discutere apertamente di un progetto da fare con il partner che avete in mente da qualche tempo.

Voto - 8,5

Bilancia: potreste non avere tanta voglia di trascorrere il vostro tempo in compagnia degli amici durante il fine settimana. Non sarete infatti dell'umore giusto per divertirvi e preferirete rimanere in casa. Voto - 6

Scorpione: sarete in armonia con voi stessi durante il fine settimana grazie ad una configurazione astrale di tutto rispetto. In amore cercherete di fare qualcosa di interessante con il partner o con gli amici, mentre al lavoro non ci saranno pensieri negativi che vi impediranno di lavorare adeguatamente. Voto - 9

Sagittario: avrete modo di poter siglare degli accordi importanti con i vostri colleghi sul posto di lavoro durante il fine settimana che vi prepareranno la strada per portare significativamente avanti la vostra carriera professionale.

Voto - 8

Capricorno: sarà un fine settimana in cui prendere in considerazione l'idea di riposarvi per riprendervi da una settimana stressante sul posto di lavoro. Avrete voglia dunque di svuotare la mente e cercare di rilassarvi in compagnia delle persone a voi più care. Voto - 7,5

Acquario: ci sarà un affiatamento di coppia decisamente migliore per voi nativi del segno secondo l'oroscopo del fine settimana, che vi permetterà di far leva sulla passione che arde tra voi e il partner per trascorrere delle magiche e romantiche serate. Voto - 8

Pesci: potreste essere piuttosto occupati per quanto riguarda la sfera lavorativa nel corso del weekend in quanto avrete delle mansioni arretrate da svolgere e sarebbe il caso dunque di non perdere tempo.

Voto - 6,5