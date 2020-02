L'oroscopo del 1° marzo è pronto a rivelarvi come inizia il terzo mese dell'anno per il vostro segno zodiacale. Per i nativi dell'Ariete la giornata oscilla tra alti e bassi. Per le persone nate sotto il segno del Leone è un periodo positivo, soprattutto per gli innamoramenti. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di domenica e le previsioni astrali su amore e lavoro per i 12 simboli zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Giornata di alti e bassi, il vostro umore oscilla tra situazioni positive e novità che chiedono maggiore impegno.

Se le novità intraprese vi risultano incomprensibili e preoccupanti, guardate avanti e siate fiduciosi. Sfoderate il vostro talento e le vostre capacità di adattamento. Vorreste maggiori entrate, maggior tempo libero e risultati soddisfacenti, senza faticare troppo ma, purtroppo, vi tocca lavorare di più.

Toro – Nuove emozioni affiorano dentro di voi. Emozioni ispirate da un incontro fulminante o dal desiderio di conoscere una persona speciale. Potreste prendere decisioni importanti come il matrimonio, la convivenza oppure fare un figlio.

In generale, questo è un periodo impegnativo, sotto il punto di vista emotivo. Se siete in cerca di lavoro, non dovete perdere la speranza. Dovete valorizzare di più il vostro talento, puntare i riflettori sul vostro operato, su quanto avete fatto di buono e vedrete che la vostra occasione arriverà.

Gemelli –. Se c'è amore con il partner e tutto funziona a meraviglia, questo è un ottimo periodo per lasciarvi andare a nuove emozioni.

le coppie longeve potrebbero iniziare a pensare di allargare la famiglia. Prima di lanciarvi in discussioni senza fine, l'oroscopo vi consiglia di riflettere e di essere prudenti con le parole. In campo lavorativo si annuncia un periodo impegnativo e frenetico, ma se fate attenzione potete trarre il massimo dalle situazioni in arrivo. Dovete rileggere e verificare conteggi, scritti, calcoli, misurare le parole e fare attenzione ai rapporti.

Previsioni di domenica 1° marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Questo è un periodo contraddittorio ma positivo per lasciarvi alle spalle le insoddisfazioni e gli errori commessi fino ad adesso. Dovete avviarvi verso il futuro con un bagaglio di certezze ben consolidate. Da una parte ci sono tensioni familiari o con parenti che non approvano le vostre scelte. Dall'altra, invece, c'è la convinzione di voltare pagina e realizzare i vostri obiettivi. Siete molto impegnati nell'attività lavorativa: c'è chi deve migliorare l'attuale posizione, chi deve trovare un nuovo lavoro e chi cerca di guadagnare di più.

A breve, i vostri sforzi saranno coronati dal successo.

Leone – Questo è un periodo positivo per i nuovi innamoramenti. Nonostante le eventuali tensioni, qualche nervosismo o contrasto potrebbe minare la stabilità di alcune coppie durature. Magari è arrivato il momento d'incontrare l'anima gemella. Se quello che cercate è una rivincita con il passato, il vostro fascino vi aiuterà a trovare quello che cercate. Per migliorare le vostre competenze dovete aggiornate il curriculum, aumentare il giro dei contatti. Magari qualcuno potrebbe aiutarvi a superare un colloquio o farvi compiere un salto di qualità.

Vergine – In amore si respira un clima vivace e vitale, che potrebbe riservarvi colpi di scena. Nel frattempo, dovete affrontare le vostre emozioni o quelle di una persona che non ha le idee chiare. Siate lucidi e sfruttate la vostra capacità di discutere e capire. Occhio all'insicurezza, è il vero punto debole di questo periodo. Sforzatevi di mantenere le vostre emozioni equilibrate. Il settore del lavoro e denaro gode dei migliori transiti e se date il massimo, i vostri progetti potrebbero vedere la luce del sole.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questa giornata la vostra vita sociale potrebbe essere più movimentata del solito.

Magari avete voglia di conoscere gente nuova o fare qualcosa di diverso dal solito. Potreste incontrare una persona speciale, che fa centro nel vostro cuore. Il vostro fascino potrebbe essere frenato dai vostri timori, dall'insicurezza. Reagite e accettatevi per quello che siete. Se pensate di non riuscire mai a trovare un lavoro, fermatevi e riflettete. Trovate il vostro punto debole e miglioratelo. A breve, tutti i vostri sforzi e il vostro impegno saranno coronati dal successo. Ottimo momento anche per migliorare le entrate.

Scorpione – L'amore potrebbe andare bene, a patto di non ascoltare la vocina proveniente dalla vostra testa.

Per voi sarà un lungo periodo per migliorare la vostra vita affettiva, che siate in coppia oppure no. In campo lavorativo non distraetevi e concentratevi su ciò che dovete fare. Questo potrebbe essere un periodo impegnativo, ma se fate attenzione ve la caverete senza problemi. Evitate le distrazioni, le superficialità, l'impulsività e le risposte frettolose. Prendetevi il tempo necessario per rispondere e decidere.

Sagittario – Le questioni domestiche potrebbero mettervi in agitazione. Cercate di affrontare con distacco e con tutta la calma possibile queste faccende e, soprattutto, evitate creare disagi nel vostro rapporto.

Anche per voi single è il momento giusto per lasciarvi alle spalle vecchie storie e abitudini. Siete una persona diversa rispetto a prima, dunque guardatevi attorno. La prudenza in campo lavorativo non è mai troppa: riflettete con calma senza mai lasciarvi influenzare dalle opinioni altrui.

L'oroscopo di domenica 1° marzo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – La vostra allegria potrebbe essere contagiosa. In questa giornata avete voglia di comunicare, chiarire tutte le cose poco chiare. Le coppie giovani potrebbero rafforzare il rapporto, condividendo qualsiasi cosa e lasciandosi travolgere dalla passione.

Questo è anche un buon periodo per progettare e pianificare il futuro. Molti di voi potrebbero superare un colloquio, cambiare lavoro o ricevere nuove collaborazioni.

Acquario – Dovete fare molta attenzione alle discussioni. Anche un'osservazione innocente potrebbe scatenare una litigata accesa, con conseguenze imprevedibili. In ogni caso, l'inizio del mese di marzo sarà decisamente più lineare e tranquillo. Potreste chiarire dubbi, chiedere scusa oppure perdonare chi vi ha fatto passare un brutto quarto d'ora. Probabilmente dovete affrontare qualche imprevisto con persone che non sanno fare bene il proprio lavoro.

In caso di disaccordi con i superiori, mantenete la calma.

Pesci – Emozioni forti in questo periodo che potrebbero lasciare il segno. Tuttavia, fate attenzione alle intromissioni esterne, soprattutto in questa giornata. Meglio non confidare i vostri pensieri e le vostre intenzioni alle persone che conoscete da poco. L'oroscopo raccomanda di non mettere in piazza i vostri affari personali sui social. In campo lavorativo potreste trovare soluzioni ai problemi che sbucano senza sosta. Affari e investimenti sono favoriti, ma dovete muovervi con accortezza e lucidità.