La giornata di lunedì 17 febbraio 2020 sarà decisamente tentennante per molti segni dello zodiaco, a cominciare dal segno dello Scorpione con alcuni problemi finanziari a cui far fronte e il segno della Bilancia, ancora “oppressa” da qualche pensiero turbolento. Più entusiasmante la passionalità all'interno della coppia per il segno dell'Ariete, mentre per il segno del Sagittario ci saranno contrasti con gli affetti. Di seguito, le previsioni segno per segno della giornata di lunedì.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: riscoprirete l'amore, la passione, ma anche il romanticismo la farà da padrone, soprattutto in serata. Ci sarà anche aria di comprensione e chiarimenti, quindi ci sarà davvero pochissimo spazio per i dubbi e la gelosia.

Toro: vi sveglierete con una carica al di fuori del comune e che non ammetterà proroghe. Vi darete da fare fin da subito sul luogo di lavoro per incrementare il vostro rendimento con serietà e perspicacia.

Gemelli: arrabbiati. Qualche vicenda recente vi ha scombussolato la mattinata, per cui non vi sentirete proprio al massimo della forma.

Anzi, potreste accusare non solo scarsa voglia di collaborazione, ma anche qualche malessere fisico.

Cancro: avrete qualche pensiero molesto nella testa che proprio non vorrà abbandonarvi tanto facilmente. Distrarvi sul posto di lavoro vi aiuterà anche ad incrementare i vostri guadagni futuri.

Leone: la tensione di coppia vi accompagnerà vostro malgrado durante questa giornata, però saprete come evitare i litigi semplicemente immergendovi nel lavoro, portando a termine qualche progetto in essere.

Vergine: i guadagni non tarderanno ad arrivare in questa giornata, tanto che avrete già in mente il modo migliore per spenderli sapientemente. Sarete aperti ad ogni consiglio, anche di quelli contrari alle vostre aspettative.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: qualche problema lasciato irrisolto vi tartasserà a lungo, almeno finché non deciderete di porre termine a questo “tormento”. L'umore sarà leggermente compromesso ulteriormente da un crollo di fiducia verso qualcuno di importante.

Scorpione: facendo il punto sulla vostra situazione finanziaria, vi renderete conto che qualcosa non quadra, che avete ancora delle spese da fare e che dovreste necessariamente risparmiare per qualche tempo. Sarete irrequieti.

Sagittario: qualcuno vi sembrerà molto distante, e probabilmente questo vi susciterà delle perplessità al di fuori del vostro modo di fare. Semplicemente, ignorate chi si allontanerà da voi senza alcun motivo plausibile.

Capricorno: sarà un'ottima giornata per chi cerca un impiego, con successi in eventuali colloqui conoscitivi, e per incrementare la stima nei vostri confronti da parte di colleghi con cui collaborerete.

Acquario: ci saranno molti accordi conclusi e molte sorprese di stampo finanziario. I rapporti con i colleghi saranno decisamente più distesi e anche il vostro umore subirà un rialzo significativo.

Pesci: poca voglia di fare e soprattutto di lavorare. Per quanto normalmente siete dell'umore giusto per iniziare progetti, purtroppo questa sarà una di quelle giornate della settimana in cui sentirete molta stanchezza, ma anche molta pigrizia su di voi.