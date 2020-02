Nella giornata di mercoledì 19 febbraio 2020 le prerogative principali saranno il lavoro e la famiglia, soprattutto per quanto riguarda i segni di aria e di terra, in particolare quello dell'Acquario e del Capricorno. I Pesci e la Vergine avranno a che fare con successi lavorativi abbastanza soddisfacenti ma purtroppo l'amore per loro sarà una vera e propria sfida in campo aperto. Di seguito, l'Oroscopo di mercoledì, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: qualche attrito in famiglia vi susciterà molti dubbi, ma saranno i dissidi con il vostro partner a procurarvi dello sconforto vero e proprio.

L'orgoglio però non vi permetterà di fare il primo passo per chiarire.

Toro: nuovi progetti in corso prometteranno ottime remunerazioni, ma dovreste fare attenzione a qualche ostacolo che potrebbe farvi guadagnare di meno di quello che si prospetta. Arriveranno i primi segnali di stanchezza.

Gemelli: sul fronte amoroso non ci saranno spiragli positivi, tanto che ci vorrà qualche iniziativa che vi darà modo di ravvivare l'intesa di coppia e che non sia rivolta esclusivamente su aspetti pratici.

Cancro: farvi riprendere sul posto di lavoro per qualche negligenza potrebbe farvi “perdere punti” di vantaggio.

Sarà meglio che la concentrazione diventi il vostro obiettivo principale per tutto l'arco della settimana, e non solo di mercoledì.

Leone: un progetto in corso sarà oggetto di una forte discussione all'interno della cerchia dei colleghi. Sarà meglio prima ristabilire le priorità ed evitare di peggiorare una situazione già critica.

Vergine: l'indifferenza quasi totale nei confronti del partner sortirà un effetto negativo per la vostra relazione, ma al momento avrete a che fare con una questione personale che trascenderà ogni rapporto.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la cura di voi stessi in questa giornata sarà letteralmente d'obbligo, tanto che rimanderete qualche impegno di poca rilevanza per avere il vostro meritato riposo, magari togliendovi qualche sfizio.

Scorpione: cercate di mantenere la calma, anche quando la situazione sul posto di lavoro si farà così tesa da risultare praticamente intollerabile. Le difficoltà per un accordo saranno sicuramente ripagate positivamente.

Sagittario: saranno favoriti i lavori in solitaria e senza alcun tipo di collaborazione, anche esterna. Anche all'interno dell'ambito familiare troverete più agevole risolvere i problemi quotidiani con la vostra testa e le vostre forze.

Capricorno: il lavoro andrà a gonfie vele e ogni cosa che farete sarà pienamente elogiata da chi vi circonda. Dovreste però prendervi un po' di pausa per poter evitare un collasso emotivo.

Acquario: l'incapacità di comunicazione all'interno della coppia e della famiglia vi darà un conflitto perenne da cui non riuscirete ad uscire molto facilmente, quindi sarà il caso di riflettere prima di agire.

Pesci: la situazione amorosa non avrà sbocchi significativi, ma anche voi d'altro canto non state facendo nulla per ravvivare la vostra relazione. Sarà il partner a farvi una sorpresa inaspettata.