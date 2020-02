Sabato 8 febbraio 2020 troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno del Leone, mentre Saturno, Giove e Plutone saranno nell'orbita del Capricorno. Urano permarrà in Toro come Marte che rimarrà in Sagittario. Infine il Sole proseguirà il suo moto in Acquario e Nettuno, assieme a Mercurio, continueranno il loro transito in Pesci. Oroscopo favorevole per Acquario e Toro, meno roseo per Vergine ed Ariete.

Sul podio

1° posto Toro: amore top. Le faccende di cuore in casa Toro potrebbero andare a gonfie vele questo sabato, ed anche il partner apprezzerà di ricevere più attenzioni del solito.

2° posto Acquario: mondani. Il focus odierno dei nativi sarà presumibilmente orientato sul divertimento, difatti organizzeranno una scanzonata serata tra amici in cui le risate saranno le protagoniste indiscusse.

3° posto Leone: umore top. Il tono umorale dei nati Leone sarà, c'è da scommetterci, eccelso nel primo giorno del weekend come se avvertissero l'incedere della Luna Nuova domenicale.

I mezzani

4° posto Gemelli: problemi con i figli. Lo strano comportamento dei figli potrebbe mettere in allarme i nativi che, per venirne a capo, dovranno affrontare l'argomento prima possibile.

5° posto Cancro: spossati. Le energie verranno presumibilmente meno e con esse la voglia di mettersi in gioco. Per questo molti nati Cancro opteranno per un sabato lontano dal luogo di lavoro.

6° posto Scorpione: ripensamenti. 24 ore in cui i nati del segno potrebbero essere alle prese con una revisione dei loro rapporti interpersonali. Per capire quali portare avanti e quali troncare, però, bisognerà aspettare qualche altro giorno.

7° posto Capricorno: sfuggenti. I nati Capricorno questo sabato attueranno, c'è da scommetterci, la tattica 'In amore vince chi fugge' malgrado il sestile tra Saturno e Venere suggerirà di approfondire le fresche conoscenze.

8° posto Bilancia: distratti. Riuscire a concentrarsi non sarà semplice in casa Bilancia quest'oggi, tanto più che molti tra loro decelereranno nei ritmi professionali incorrendo in errori di disattenzione.

9° posto Sagittario: amore flop. Nel focolare domestico questo sabato potrebbe regnare un clima d'insoddisfazione, dono sgradito del sestile tra Marte ed il Sole che renderà i nativi oltremodo egoisti.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: perplessi. Il partner assumerà probabilmente un atteggiamento controverso che renderà perplessi i nativi. Superata l'impasse iniziale vorranno chiudersi in loro stessi a pensare come agire.

11° posto Ariete: lavoro flop. La comunicazione quest'oggi potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel settore professionale, in quanto la giornata sarà nervosa e le loro parole non propriamente concilianti.

12° posto Vergine: voltagabbana. La mutevolezza con la quale i nati Vergine questo sabato cambieranno idea non andrà probabilmente a genio a qualche collega, che non perderà un istante nel farglielo notare.