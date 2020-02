Per i segni che vanno da quello della Bilancia a quello dei Pesci, questa settimana che parte il giorno lunedì 17 e finisce domenica 23 febbraio 2020 assisterà ad un raggruppamento di molti pianeti nella costellazione dei Pesci. Si parla di Mercurio, Venere e della Luna che arriverà alla fine della settimana. Marte farà compagnia a Plutone, Saturno e Giove per quanto riguarda i gradi della costellazione del Capricorno. Di seguito, le previsioni astrologiche per la seconda sestina della settimana.

Dal segno della Bilancia a quello del Sagittario

Bilancia: ci saranno delle questioni in sospeso che necessitano urgentemente di essere risolte, soprattutto sul posto di lavoro. Questa situazione potrebbe essere abbastanza faticosa e portarvi al nervosismo nel fine settimana, quindi per evitare di abbandonarsi alla rabbia sarà opportuno ritagliarvi delle serate appositamente per voi stessi.

Scorpione: sarete abbastanza alterati per questioni sia economiche che lavorative, ma questo atteggiamento potrebbe mettere a rischio le vostre relazioni interpersonali, soprattutto quelle di stampo amoroso e affettivo.

Il consiglio sarà quello di non arrivare a litigi accesi e di cercare punti di contatto che vi faranno ritrovare l'armonia giusta.

Sagittario: molti dei vostri rapporti affettivi saranno decisamente “strani” dal vostro punto di vista, tanto che arriverete a non fidarvi completamente di qualche persona “insospettabile”. Sul lavoro preferirete organizzare un progetto in solitaria, piuttosto che lavorare in una squadra di colleghi poco affiatata.

Dal Capricorno ai Pesci

Capricorno: ci saranno nuove prospettive di lavoro, soprattutto per chi ancora lo sta cercando, mentre nuove idee originali si staglieranno all'orizzonte regalandovi altri successi. Le collaborazioni saranno determinanti per poter realizzare un progetto ambizioso, ma sarete anche propensi a riaccendere la fiamma dell'amore con il vostro partner. Ottime le conquiste grazie alla comunicazione.

Acquario: se Mercurio agevolerà moltissimo il rendimento lavorativo a livello comunicativo, lo stesso non si potrà dire dell'affiatamento e del dialogo all'interno della coppia. Venere però sarà benevolo, soprattutto sul profilo della piccola fortuna nel fine settimana anche nei confronti del vostro partner.

Pesci: anche se la settimana si prospetterà all'insegna della pigrizia facendo “sfoggio” del vostro lato introverso, sul lavoro darete il meglio di voi e molti fra capo e colleghi ne saranno fortemente entusiasti. In amore non ci saranno passi avanti, ma nemmeno eventi che potrebbero sconvolgere la vita di coppia.