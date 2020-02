Parte un nuovo fine settimana per tutti i nati sotto un particolare segno zodiacale. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo con le novità in amore e nel lavoro del 22 febbraio 2020.

Astri e oroscopo del 22 febbraio 2020: la giornata dei segni

Ariete: in amore tra oggi e domani le stelle saranno dalla vostra parte, Venere continua un transito positivo nel vostro segno. Nel lavoro lanciatevi verso nuove strategie, evitate soltanto azzardi a livello economico.

Toro: per i sentimenti giornata importante.

Se dovete parlare con una persona è importante non essere indifferenti proprio adesso. Nel lavoro avete più voglia di fare, questo momento porta maggiori contatti e maggiore concentrazione.

Gemelli: a livello amoroso, entro domani sarà possibile un recupero se ci sono stati forti discussioni all'interno anche della propria famiglia. Nel lavoro, momento importante che vi permette anche di scalare alcune posizioni all'interno di un'azienda. Mercurio è ancora dissonante.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore se dovete parlare di cose importanti non rimandate nulla, questo fine settimana è dalla vostra parte.

A livello lavorativo cercate di non fare troppe cose contemporaneamente. Dovete recuperare dal punto di vista economico.

Leone: in amore, questo sabato porterà poco in una storia, andrà meglio da domani. Qualcosa non andrà come vorreste. Nel lavoro è probabile che quello che stiate facendo adesso potrebbe non rinnovarsi nei prossimi mesi.

Vergine: per i sentimenti, potreste andare incontro a dei problemi anche a causa dei vostri tanti impegni lavorativi.

Fortunatamente siete ancora supportati da un ottimo cielo. Nel lavoro, se vi invitano a fare qualcosa di diverso non dite subito no, valutate bene le nuove proposte.

Bilancia: in amore, è alta la tensione in questi giorni, ci vuole maggiore prudenza. Fino alla fine di febbraio le coppie devono stare attente alle discussioni.

Nel lavoro, se qualcosa non va rimandate tutto al prossimo mese.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore qualcosa non andrà, si recupera da domenica. Coloro che vogliono trovare qualcosa di nuovo devono andare avanti senza guardare troppo il passato. A livello lavorativo siete alla ricerca di qualcosa di nuovo, ma dovrete fare i conti con il momento non favorevole.

Sagittario: in amore tra oggi e domani se c'è qualcosa che non va meglio parlarne fin da subito. Nel complesso vi sentite meglio e vivete con più enfasi una storia. Nel lavoro la seconda parte della giornata porterà una maggiore potenzialità ed entro la fine di febbraio qualcuno riceverà una bella notizia.

Capricorno: per i sentimenti ,in questa giornata sarete ancora sottoposti a una certa tensione, i rapporti d'amore che hanno affrontato un periodo critico sono ancora sotto pressione. Nel lavoro qualche problema è da risolvere, ci sono spese impreviste o difficoltà riguardanti l'organizzazione del lavoro.

Acquario: per i sentimenti, le storie che nascono ora avranno un grande futuro. Non rinunciate a nuovi incontri ed appuntamenti. Nel lavoro potrebbe cambiare un accordo, tutto dovrà essere valutato con attenzione.

Pesci: per i sentimenti, in questi giorni potreste fare incontri importanti.

Con Sole e Luna favorevoli da domenica organizzate qualcosa di speciale. A livello lavorativo siete molto rafforzati e queste ore porteranno qualche bella idea.