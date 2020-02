Questo mese di marzo 2020 per i nati del segno del Capricorno sarà più che eccellente. Innanzitutto, avranno del successo assicurato non solo grazie alla spasmodica fortuna di Giove e Venere, ma anche per un'intraprendenza sia affaristica che sensuale grazie a Mercurio.

Ottima la salute, sarà particolarmente indicato fare sport o un'attività in genere. Saranno favorite anche le amicizie.

Amore e affetti

L'aspetto amoroso dal giorno 6 sarà sempre più positivo. Grazie a Venere, la vostra relazione sarà più affiatata, si respirerà anche un'aria nuova e ricca di carica erotica.

Se avete appena superato una crisi, sicuramente questo lasso di tempo sarà molto utile per ricucire eventuali “strappi” all'interno della coppia causati dalla gelosia o da semplici incomprensioni. Ci sarà ampio margine per fare progetti importanti e per riprendere quelli interrotti.

Questo mese sarà ottimo anche per le nuove amicizie, soprattutto per i single, dal momento che le probabilità di far nascere una relazione saranno molto alte.

Dal 17 marzo le cose miglioreranno ulteriormente in ambito comunicativo, sia per le coppie che per i single alla ricerca dell'anima gemella.

Lavoro e studio

Ci sarà molto lavoro a cui far fronte, ma le energie di Marte e la fortuna rispettivamente di Giove e Venere vi assicureranno successi e guadagni anche molto ingenti. Ci saranno molteplici opportunità di fare carriera e di emergere, anche se avete avuto spesso un profilo piuttosto basso. Mercurio nella seconda metà del mese incrementerà i successi per gli affari e gli accordi, e saranno favorite le collaborazioni con i colleghi e con i superiori.

La ricerca di lavoro andrà di pari passo con l'influenza di Mercurio dal giorno 17, quindi l'ideale sarà inviare curriculum ed ottenere quanti più colloqui possibili: probabilmente avrete ben presto un lavoro che farà al caso vostro.

Saturno chiuderà in bellezza questo quadro perfetto donandovi un maggiore senso di responsabilità e meno leggerezza.

Per chi studia ottimo sarà l'andamento degli esami: decisamente brillanti saranno anche le occasioni in cui potrete tirare fuori le vostre argomentazioni personali.

Fortuna e salute

La fortuna per voi sarà l'ultimo dei problemi: sia Giove che Venere saranno prolifici per l'ambito professionale e determinanti in quello amoroso. Le problematiche burocratiche avranno una risoluzione molto più veloce e facile rispetto ai mesi precedenti.

Sul piano della salute Marte sarà decisamente benevolo, facendovi lavorare a lungo. Il pianeta rosso favorirà anche la pratica sportiva e vi farà letteralmente appassionare a qualche nuova attività.