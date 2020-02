Lo zodiaco per la giornata di martedì 3 marzo 2020 sarà pieno di ostacoli ai quali bisognerà fare molta attenzione, soprattutto sul settore lavorativo e soprattutto per i nati dei segni di terra, in particolare della Vergine. Situazione sentimentale molto instabile per i segni dell'Ariete e del Sagittario. Fra i favoriti della giornata ci saranno l'Acquario, lo Scorpione e il Leone. In basso, le previsioni dei 12 segni astrali della giornata di martedì.

Ariete confuso

Ariete: dovrete fare attenzione a non distorcere le vicissitudini sentimentali.

Al momento siete abbastanza confusi, quindi cercate di riflettere maggiormente prima di trarre delle conclusioni affrettate.

Toro: penserete molto di più a voi stessi, soprattutto alla luce delle recenti delusioni, e non soltanto di stampo amoroso. I progetti di stampo professionale vi daranno soddisfazioni e guadagni leggermente in rialzo.

Gemelli: qualcuno all'interno della famiglia potrebbe dissentire sulle vostre decisioni ma questo non vi farà desistere dai vostri intenti. Il partner vi sosterrà in ogni scelta ragionevole su cui verterete.

Cancro: purtroppo sarete sottotono per molto, quindi dovrete stare attenti a come vi muovete sul posto di lavoro per non mettere a repentaglio la vostra posizione. Anche l'aspetto amoroso non sarà particolarmente “brillante”.

Leone: ottime le idee, sia professionali che non, ma qualche intoppo di stampo burocratico vi metterà in condizione di ottenere l'aiuto di qualcuno, magari all'interno della cerchia dei colleghi o il capo.

Bilancia impaziente

Vergine: qualcosa sarà abbastanza dubbioso da mettervi in allerta sul fronte burocratico. Sarà opportuno indagare e fare qualche ricerca prima di concludere un affare oppure un accordo che si prospetta di lunga durata.

Bilancia: trascorrerete la giornata in attesa che le ore lavorative giungano al termine, per questo potrebbe subentrare uno stato di ansia che difficilmente calerà da solo.

Fate appello a tutto il vostro autocontrollo.

Scorpione: l'impulsività in questo momento favorirà la vostra intenzione di cambiare prospettiva lavorativa, ma anche semplicemente progettuale. Dovunque troverete supporto, anche dal punto di vista economico.

Capricorno cauto

Sagittario: purtroppo l'atmosfera nella vostra relazione sarà veramente dura. I conflitti però si potrebbero evitare concedendovi l'un l'altro un periodo per una attenta riflessione. Lavoro stabile.

Capricorno: la strada attenta che avete deciso di percorrere vi sta dando parecchie opportunità. L'unico problema sarà la vostra voglia di “osare” che per il momento non potrà essere soddisfatta.

Acquario: ottimi gli affari e i guadagni non si faranno attendere. Avrete un'ottima dialettica che farà faville non soltanto sul posto di lavoro, ma anche all'interno delle amicizie. Sorprese da parte del partner.

Pesci: le nostalgie del passato vi scuoteranno, ma la voglia di distrarvi dalle faccende quotidiane sarà così scarsa che rifiuterete molte iniziative interessanti da parte di amici e parenti. La serata sarà permeata da una seria monotonia.