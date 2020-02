Per lunedì 2 marzo le previsioni astrali predicono qualche problema a carattere professionale per il segno della Bilancia, irritata anche per motivi personali. Dello stesso avviso saranno i nati del segno del Cancro e del Sagittario, che avranno delle incomprensioni a livello comunicativo per quanto riguarderà la sfera sentimentale. Meglio i Gemelli, che avranno affiatamento all'interno della famiglia. Pigrizia per i Pesci, il Leone invece sarà efficiente sul lavoro.

Di seguito, l'Oroscopo per i 12 segni dello zodiaco.

Gemelli attento

Ariete: guardinghi. Un po' di dubbi non gustano, ma al momento voi ne avete troppi. Sarà meglio ridimensionare qualche dettaglio della vostra situazione sentimentale.

Toro: la decisione di essere più benevoli nei confronti di voi stessi prenderà forma e diventerà il punto focale dei giorni futuri. Affiancatevi a qualcuno che vi sappia ascoltare e comprendere.

Gemelli: focus sulla famiglia. Si prenderanno decisioni sul piano relazionale, ma anche su eventuali rinnovi della casa. Il lavoro sarà più stabile e ciò vi darà occasione di osare un po'.

Investimenti per Vergine

Cancro: non comincerete la settimana nel modo giusto, purtroppo. Ultimamente la vostra relazione ha preso una piega abbastanza difficile e molte incomprensioni si sono acuite in modo significativo.

Leone: il lunedì partirà molto efficientemente per quanto riguarda il rendimento e le remunerazioni lavorative. Avrete un obiettivo in testa che non lascerete andare tanto facilmente, quindi potrete anche fare un salto di qualità.

Vergine: saranno buoni i presupposti per un eventuale investimenti. Dopo un'ultima occhiata alle vostre finanze potrete rivoluzionare alcuni aspetti che attendevano un cambiamento così profondo.

Bilancia: non ci saranno novità sul fronte lavorativo, soltanto molto stress in accumulo che purtroppo peggiorerà il vostro umore e susciterà irritazione che si ripercuoterà sugli affetti.

Scorpione: la concentrazione sarà importante questo lunedì.

Il lavoro vi prenderà moltissimo, ma lasciate dello spazio per delle riflessioni circa la vostra vita sentimentale.

Sagittario geloso

Sagittario: la gelosia potrebbe intaccare la vostra relazione che in questo momento non sta vivendo un periodo molto fiorente. Fate attenzione a non eccedere con le parole, ma soprattutto cercate di mantenere la calma.

Capricorno: sul lavoro sarete molto più accorti del solito per evitare errori insanabili, in amore ci sarà qualche scaramuccia che purtroppo rovinerà un' atmosfera finora abbastanza buona.

Acquario: sarete delle macchine da guerra sul posto di lavoro, al punto da evitare ogni gesto amichevole.

Vi getterete a capofitto sulla competitività. In rialzo l'autostima e le finanze, meno entusiasmanti le amicizie.

Pesci: l'idea di una vacanza prolungata si farà inevitabilmente strada nella vostra mente, purtroppo però dovrete far fronte ad una mole di lavoro non indifferente che vi stresserà molto e vi porterà alla stanchezza prima del tempo.