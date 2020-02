Nella giornata di venerdì 6 marzo 2020 se i Gemelli potrebbero vedere i rapporti all'interno della famiglia “precipitare” leggermente, lo stesso non si potrà dire del rialzo abbastanza promettente per quanto riguarda i nati del segno dell'Acquario.

Il Leone e il Capricorno dovranno prestare più attenzione alle faccende lavorative in corso, mentre la Bilancia vivrà un periodo di spossatezza non compatibile alla propria situazione sul lavoro.

A seguire, le previsioni segno per segno della giornata.

Leone poco intraprendente

Ariete: con il partner ritroverete la tranquillità che da ormai troppo tempo era andata persa. L'affiatamento sarà molto più evidente nella serata, perché ci potrebbero essere dei risvolti decisamente teneri.

Toro: prestate attenzione alle finanze, perché ci potrebbero essere delle spese ingenti a cui far fronte durante le ore intorno alla giornata di venerdì. Il lavoro sarà incentivato da altre energie in arrivo nel pomeriggio.

Gemelli: mentre i rapporti all'interno della famiglia stanno prendendo una piega non proprio piacevole, il lavoro vi darà molte soddisfazioni utilizzando il minimo delle energie mentali a vostra disposizione.

Cancro: una piccola pausa lontani da tutto e da tutti vi darà modo di rigenerarvi completamente. Un viaggio breve o semplicemente un pomeriggio tutto per voi sarà decisamente indicato contro le varie forme di stress che vi stanno assillando.

Leone: ponete un freno alla vostra voglia di osare, perché al momento l'unica cosa che potrete fare sarà quella di sviluppare idee ma soltanto nella vostra mente.

Rimanete in attesa del momento adatto per agire.

Vergine passionale

Vergine: una occhiata più prolungata al partner sarà liberatoria per il vostro lato più passionale, ma anche utile all'intesa per le faccende quotidiane. Ultimamente avete perso troppo di vista l'ambito emotivo.

Bilancia: stanchezza in arrivo. Fortunatamente il venerdì vi darà quel po' di tregua di cui avevate un forte bisogno, ma dovrete fare in modo che le vostre forze si “ricarichino” in fretta.

Un lieve malessere vi costringerà a casa.

Scorpione: ritroverete non soltanto un affiatamento eccezionale all'interno della coppia, ma anche una sensualità che sarà utile anche per i single alla ricerca dell'anima gemella. Progetti in arrivo.

Sagittario: l'autocontrollo in questa giornata sarà essenziale per terminare il lavoro prima del weekend. Non avrete molto di cui gioire per quanto riguarda l'ambito sentimentale, perché una incomprensione vi allontanerà.

Lavoro per Capricorno

Capricorno: ci sarà ancora molto lavoro noioso da mettere a punto, ma la vostra creatività per il momento si indirizzerà verso gli hobby e magari anche per fare nuove conoscenze.

Prestate attenzione alla salute.

Acquario: in rialzo. Assisterete ad un rialzo significativo per quanto riguarda molti aspetti, fra cui quello emozionale con il partner e sentimentale con la famiglia di origine. Ancora qualche contrasto con la vostra famiglia.

Pesci: qualche problema di lavoro vi darà un brusca frenata, soprattutto per quanto riguarderà l'ambito prettamente economico. Evitate di cadere nella pigrizia, soprattutto nell'arco della mattinata.