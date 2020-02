L'oroscopo del mese di marzo 2020, con il transito di Mercurio negativo, renderà agitati gli amici del Sagittario. Marte, invece, regalerà energia, coraggio e passione ai segni di terra.

L'oroscopo mensile di marzo: amore e lavoro

Ariete (21/03-20/04): il cielo indica che per tutto il mese di marzo sarete agitati e troppo impulsivi, sempre pronti a dar battaglia. Il partner avrà molto da fare con voi per contenervi e non farvi superare certi limiti, non abusate della sua pazienza. Il lavoro non vi gratificherà, una situazione si fermerà e a voi non piacerà .

Toro (21/04- 20/05): l'oroscopo vi mette ai primi posti della classica stellare. I pianeti vi appoggeranno e solo in nati della terza decade , ma non tutti, avvertiranno un po' di nervosismo generale tra il giorno 5 e il 16 marzo. L'amore sarà al top. Nasceranno belle storie.

Gemelli (21/05-21/06): la vostra tipica frenesia verrà accentuata da Mercurio negativo, sarete poco lucidi, avrete troppe idee in testa e difficoltà a concretizzarne anche una sola. Troverete un po' di serenità con il partner tra le mura domestiche.

Un amico potrebbe deludervi.

Cancro (22/06-22/07): il vostro Oroscopo non sarà positivo, queste settimane non saranno semplici. L'aiuto e la presenza degli amici sarà confortante e anche fare brevi spostamenti potrebbe portarvi qualche beneficio. Dal 22 marzo non avrete più Saturno contro e noterete dei miglioramenti in generale.

I consigli dell'oroscopo del mese

Leone (23/07-23/08): le stelle segnalano difficoltà in amore, non sarà certo il vostro periodo migliore per i sentimenti.

La prima decade, inoltre, dovrà subire gli influssi negativi di Saturno, dissonante dal 22 marzo. Sul lavoro vi impegnerete al massimo, la vostra ambizione non verrà meno.

Vergine (24/08- 22/09): l'oroscopo di marzo sarà positivo. In amore Venere e Marte, in posizione favorevole, renderanno i legami più forti e ricchi di emozioni. Farete progetti importanti con il partner: matrimonio, convivenza e anche un figlio.

Qualche problema potrebbe esserci sul lavoro, ma lo risolverete con determinazione.

Bilancia (23/09-22/10): non abbattetevi se una situazione d'amore sembra ferma e che non progredisca, se c'è vero sentimento entro fine mese potrebbe sbloccarsi e diventare più concreta. Sul lavoro vi sentirete piuttosto distratti e stanchi. Alcuni di voi potrebbero discutere con i colleghi per banali questioni.

Scorpione (23/10-22/11) : l'oroscopo non vi favorirà nei sentimenti ma farà crescere il vostro fascino. Farete conquiste. I single del segno saranno molto ricercati. Il partner si sentirà un po' trascurato, fategli capire cosa provate realmente.

Il lavoro potrebbe portarvi a fare un breve viaggio, i nuovi contatti saranno positivi.

L'oroscopo di marzo: gli ultimi quattro segni

Sagittario (23/11-21/12): qualcuno di voi potrebbe litigare con un amico. Scoprirete un inganno e non riuscirete a passarci sopra. Il partner vi aiuterà a superare questa delusione. Una chiamata di lavoro tarderà ad arrivare compromettendo il vostro umore, sarete ansiosi e nervosi.

Capricorno (22/12-20/01):i progetti d'amore vanno a gonfie vele. Anche le storie nate da poco daranno soddisfazione. Vi sentirete amati e amerete la vostra metà a 360 gradi. Chi è innamorato non abbia timore di farsi avanti, potrebbe perdersi una occasione speciale.

Gratificazioni anche dall'ambito lavorativo. I liberi professionisti vedranno aumentare i propri guadagni.

Acquario (21/01-19/02): l'oroscopo privilegerà la vostra ambizione, il desiderio di concretizzare alcuni progetti lavorativi. Inizierete a farvi conoscere e verrete contattati per collaborazioni interessanti. In amore potreste avere qualche problema, Venere sarà dissonante. I nati della prima decade potrebbero dover affrontare improvvisi cambiamenti inattesi e non del tutto piacevoli.

Pesci (20/02-20/03): potrete tirare un sospiro di sollievo, sarà un mese sereno. Venere e Marte in sestile vi regaleranno amore e passione, sarete al centro dell'attenzione del partner.

Proprio come piace a voi. Sorprese positive arriveranno anche dal lato professionale. Non mancheranno nuove proposte e possibilità di guadagnare di più.