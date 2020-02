Mercoledì 26 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna e Venere sostare in Ariete, mentre Giove, Marte, Plutone e Saturno stazioneranno sui gradi del Capricorno. Urano permarrà in Capricorno come Nettuno, Mercurio ed il Sole che rimarranno nel domicilio dei Pesci. Infine il Nodo Lunare continuerà la sua orbita in Cancro. Oroscopo favorevole per Leone e Sagittario, meno entusiasmante per Scorpione e Bilancia.

Sul podio

1° posto Leone: entusiasta. Il Sole in sestile al duetto Marte-Urano potrebbe fornire un ritrovato entusiasmo ai nati Leone, che affronteranno questo mercoledì con lo spirito ottimistico che li contraddistingue.

2° posto Sagittario: mondani. La voglia di divertirsi dei nativi potrebbe essere soddisfatta organizzando una spensierata serata per i locali della città, dove le risate saranno protagoniste.

3° posto Capricorno: lavoro top. Le faccende professionali dei nati del segno andranno, c'è da scommetterci, col vento in poppa quest'oggi, grazie alla splendida congiunzione tra Saturno e Giove nella loro orbita.

I mezzani

4° posto Ariete: umore top. La Luna congiunta alla triade Sole-Mercurio-Nettuno donerà presumibilmente un tono umorale eccelso ai nativi che, però, dovranno fare attenzione alla quadratura marziana che li farà ponderare poco prima di parlare.

5° posto Gemelli: dinamici. Mercoledì in cui i nati Gemelli potrebbero riuscire a catapultarsi su più fronti, dalle mansioni lavorative alle incombenze pratiche e familiari, dimostrando grande dinamicità.

6° posto Acquario: zelanti. Lo scrupolo, quasi maniacale, che i nativi riverseranno nei loro progetti professionali potrebbe oscurare tutto il resto. Sarà bene, invece, dedicare le giuste attenzioni a partner e figli per evitare fastidiose lavate di capo.

7° posto Toro: relax. Sarà probabilmente tempo per i nati del segno di staccare momentaneamente la spina dalla quotidianità e concedersi degli ampi spazi di relax, per riorganizzare le idee e rimettersi in forze.

8° posto Vergine: finanze flop. Il settore economico di questo mercoledì andrebbe revisionato con dovizia, evitando categoricamente ogni spesa che non sia strettamente necessaria.

9° posto Pesci: malinconici.

I pensieri malmostosi potrebbero far capolino nella giornata nativa, rendendoli estremamente malinconici e reticenti nel comunicare il proprio stato d'animo.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: spossati. Le energie rappresenteranno presumibilmente il tallone d'Achille dei nati del segno, i quali farebbero bene a procrastinare le attività meno urgenti a data da destinarsi.

11° posto Bilancia: umore flop. La Luna opposta in undicesima casa potrebbe rendere instabile sia il tono umorale nativo che il loro autocontrollo. Per questo sarà probabile assistere ad una versione pensierosa ed incostante dei nativi.

12° posto Cancro: amore flop. Nel focolare domestico, complice la doppia quadratura venusiana Giove-Plutone, potrebbero nascere diverbi per questioni di poco conto. La diplomazia, però, potrebbe rappresentare l'antidoto.