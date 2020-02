L'Oroscopo lascia presagire una giornata interessante per i Pesci, che potranno fare affidamento su Venere in posizione vantaggiosa. E' un momento di recupero per il Toro che in amore potrebbe ricevere delle sorprese, ma anche per il Capricorno che si appresta a trovare dei chiarimenti in tal senso. Giornata sottotono per il Leone. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della giornata di domani, martedì 25 febbraio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo giornaliero 25 febbraio 2020 da Ariete a Cancro

Ariete: quest'ultima settimana di febbraio potrebbe riservare delle agitazioni al segno, che in ambito sentimentale potrebbe affrontare ancora delle problematiche. La giornata di martedì sarà favorevole per coloro i quali desidero trovare un chiarimento all'interno del rapporto con il partner, la sincerità verrà ripagata e porterà delle soluzioni. Cautela in ambito lavorativo.

Toro: l’oroscopo di martedì 25 febbraio lascia presagire una giornata alquanto faticosa per il segno.

Qualcuno potrebbe accusare un calo di energie e risentire di lievi fastidi fisici, tuttavia si tratta solo di un momento passeggero. È il periodo ideale per coloro i quali intendono fare dei progetti in amore, come il matrimonio o l'arrivo di un figlio. Anche in ambito lavorativo sono in arrivo delle soddisfazioni.

Gemelli: è un momento particolarmente faticoso per il fisico, durante la giornata di martedì il consiglio delle stelle è quello di ritagliarsi dei momenti per se e concedersi un po’ di riposo.

Sarebbe meglio evitare gli sforzi, le situazioni stressanti ma anche di cimentarsi in qualcosa di nuovo, in quante le probabilità di riuscita sia sono molto basse. Recupero a partire dall'inizio del mese di marzo.

Cancro: un oroscopo vantaggioso proteggere il segno durante quest’ultima settimana di febbraio. È un buon momento per quanto riguarda l’amore e la sfera professionale, al contrario qualcuno potrebbe sentirsi un po’ affaticato ed accusare lievi fastidi fisici.

La giornata di domani sarà ideale per coloro i quali intendono organizzare un viaggio o una gita fuori porta.

Previsioni astrali del 25 febbraio 2020 da Leone a Scorpione

Leone: l’oroscopo di martedì lascia presagire una giornata leggermente sottotono per ciò che riguarda i rapporti interpersonali. Il Leone potrebbe sentirsi leggermente nervoso e scontroso, favorendo la nascita di contrasti e discussioni tanto in amore quanto in ambito familiare. Bene la sfera lavorativa.

Vergine: queste ultime giornate del mese si riveleranno estremamente vantaggiose per la Vergine. Che potrà concludere febbraio con buone notizie sia per quanto riguarda l’ambito sentimentale che la sfera lavorativa.

Durante questa giornata si potrà tenere molto all'interno della sfera professionale, è un buon momento per chi intende avanzare una proposta o presentare un nuovo progetto. Anche coloro i quali intendono trasferirsi all'estero per iniziare un nuovo percorso lavorativo saranno favoriti dagli astri.

Bilancia: questa giornata si rivelerà estremamente vantaggiosa per il segno per quanto riguarda la sfera professionale, dove potrebbero arrivare buone notizie. Qualcuno potrebbe riscuotere i frutti del lavoro svolto e ricevere belle gratificazioni. Sono giornate vantaggiose per chi desidera avanzare una proposta.

Anche i giovani e gli studenti potranno fare affidamento su un cielo favorevole. Al contrario in amore potrebbero nascere dei contrasti, siate cauti.

Scorpione: l’oroscopo di martedì 25 febbraio lascia presagire una giornata interessante per quanto riguarda i sentimenti e anche i nuovi incontri sono favoriti. Con l’avvicinarsi dell’arrivo del mese di marzo lo Scorpione riscopre la propria passionalità e la propria vena romantica, ritrovando la serenità e la voglia di mettersi in gioco. Al contrario in ambito lavorativo potrebbero nascere dei contrasti, meglio non alzare i toni.

Oroscopo del giorno 25 febbraio 2020 da Sagittario a Pesci

Sagittario: l'oroscopo della settimana lascia presagire un inizio un po’ faticoso per il segno che all'interno dell’ambito sentimentale potrebbe diventare vittima della propria gelosia e portare alla nascita di discussioni, anche laddove non sarebbe necessario. Il consiglio delle stelle è quello di muoversi con cautela evitando le polemiche e le critiche. Recupero durante il weekend.

Capricorno: arriva finalmente per il segno un momento di recupero e positività. Il Capricorno ricarica le energie e la voglia di fare, in ambito lavorativo si potranno ottenere dei buoni risultati e anche in amore un oroscopo vantaggioso protegge il segno.

È il momento ideale per coloro che intendono farsi avanti, presentare un progetto lavorativo o confessare i propri sentimenti alla persona amata, le stelle vi favoriscono e vi aiutano ad ottenere i risultati desiderati.

Acquario: sarà una giornata ricca di energia e grinta, ideale per ottenere qualcosa di più all'interno dell’ambito lavorativo o per risolvere dei contrasti nati in precedenza. L’amore ricoprirà un ruolo centrale durante le prossime ore e anche i sinle potrebbero fare un incontro inaspettato che si rivelerà interessante per il futuro.

Pesci: Venere protegge il segno durante queste giornate conclusive del mese di febbraio.

Quella di martedì sarà una giornata ideale per dedicarsi ai sentimenti e agli affetti personali, mentre durante le prossime giornate ci si potrà impegnare per ottenere dei risultati in ambito lavorativo. Le stelle sono dalla vostra parte vi danno una marcia in più. Cercate di sfruttare al massimo questo quadro astrale vantaggioso.