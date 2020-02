L'Oroscopo della settimana, dal 24 febbraio al 1 marzo 2020, vedrà il transito di Venere nel segno dell'Ariete che, probabilmente, sarà alle prese con novità sentimentali. Non sarà un bel momento in amore, invece, per il Cancro, che si potrebbe consolare con il lavoro.

L'oroscopo settimanale: amore e lavoro

Ariete (21/03-20/04): Venere nel vostro segno vi porterà novità in campo sentimentale. Sarete oggetto di attenzioni da parte di qualcuno a cui fate battere forte il cuore: vi intrigherà. Il lavoro sarà faticoso e a tratti noioso.

Toro (21/04- 20/05): riceverete una buona notizia per quanto riguarda un progetto di lavoro. C'è chi vedrà aumentare il proprio compenso e chi supererà brillantemente un esame universitario. In amore sarete molto passionali.

Gemelli (21/05-21/06): l'oroscopo settimanale indica che avrete delle difficoltà sul lavoro. I guadagni saranno minori se siete liberi professionisti. Andrà meglio l'amore: il sestile di Venere vi farà sentire amati e desiderati.

Cancro (22/06-22/07): il vostro cielo non sarà dei migliori nei prossimi giorni.

Sarà un periodo piuttosto duro, soprattutto in amore. Non vi sentirete capiti dal partner, per questo potrebbero esserci dei litigi. Il lavoro non riserverà grossi problemi e riuscirete a essere più concentrati.

Leone (23/07-23/08): Venere in trigono infiammerà i vostri cuori, che batteranno forte e chiaro per una persona speciale. Dichiaratevi pure: quasi certamente sarete ricambiati. Sul lavoro saranno favorite le professioni legate all'esteriorità e alla bellezza.

Vergine (24/08- 22/09): questi giorni vi dedicherete anima e corpo al lavoro. Se avete intenzione di chiedere un trasferimento, però, aspettate ancora qualche settimana. Le coppie saranno unite da una forte passione, ma mancherà un po' di dialogo.

Le previsioni settimanali segno per segno

Bilancia (23/09-22/10): le stelle non brilleranno per voi in questa settimana e litigherete con il partner per motivi di gelosia.

Potreste interessarvi a qualcun altro o sarà il vostro compagno/a a essere distratto. Il lavoro vi aiuterà a non pensare troppo alle situazioni personali.

Scorpione (23/10-22/11): potreste ricevere una nuova proposta lavorativa. Avete voglia di cambiare, di migliorare la situazione economica e con Giove a favore potreste riuscirci. Non vi mancheranno lo spirito d'iniziativa e l'ambizione. Bene l'amore, sarete più sensuali del solito.

Sagittario (23/11-21/12): Sole e Mercurio negativo vi renderanno nervosi, permalosi e sospettosi nei confronti degli altri. A volte fareste bene a diffidare: alcuni amici non sono come sembrano.

Potreste restare delusi dalla loro vera natura. In amore, Venere amica, farà nascere nuove storie e rafforzerà le relazioni di coppia.

Capricorno (22/12-20/01): riceverete i complimenti del capo per l'ottimo lavoro svolto. Chi sta aspettando una promozione potrebbe ottenerla presto. Chi lavora in proprio avrà molto da fare e vedrà crescere la clientela, ma per colpa di ciò tenderete a trascurare il partner: metterete l'amore in secondo piano.

Acquario (21/01-19/02): l'oroscopo indica che state pensando a rivoluzionare un po' di cose. Avrete voglia di crescere in ambito professionale e cercherete gli input giusti dentro di voi.

Un'amica potrebbe darvi una mano. In amore sarete al centro dell'attenzione del partner.

Pesci (20/02-20/03): sarà una buona settimana, in particolare per il lavoro. Le vostre capacità verranno messe alla luce e potrete ottenere maggiori guadagni. Valutate con attenzione una proposta di lavoro, il cambiamento potrebbe essere positivo. Serenità tra le coppie.