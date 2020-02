L'Oroscopo del mese di marzo avrà Venere in transito nel segno del Toro, favorendo così i segni di terra nei sentimenti. Marte in buon aspetto migliorerà l'intesa fisica. Leone e Acquario, invece, avranno delle difficoltà amorose. Bene il lavoro per i Pesci, ma vediamo nel dettaglio segno per segno.

L'oroscopo di marzo: nuove storie d'amore per il Toro

Ariete (21/03-20/04): Marte dissonante vi renderà più impulsivi del solito. Non ne lascerete passare una, avrete da ridire su tutto. Sia in amore che sul lavoro non sarà facile sopportarvi.

Il partner però riuscirà a fronteggiarvi. Per quanto riguarda la professione, si potrebbe chiudere una situazione. La cosa non vi piacerà, ma in futuro si rivelerà positiva.

Toro (21/04- 20/05): chi è solo incontrerà presto l'amore. Nasceranno nuove storie importanti che dureranno nel tempo. Le coppie rafforzeranno il loro legame e anche l'intesa fisica sarà al top, grazie al trigono di Marte. Sul lavoro sarete determinati nel raggiungere un obiettivo, avrete soddisfazioni.

Gemelli (21/05-21/06): il mese sarà abbastanza tranquillo per i sentimenti.

Potrebbero esserci dei problemi di comunicazione, di cose non dette, soprattutto per i nati della prima decade. Sul lavoro, Mercurio dissonante per quasi tutto il periodo, porterà alcune difficoltà. Ritardi nei pagamenti, appuntamenti che salteranno o verranno rimandati, discussioni con i colleghi.

Cancro (22/06-22/07): l'oroscopo di marzo indica che grazie a Venere in sestile godrete di momenti romantici con il partner.

Le emozioni e il sentimento verranno messi in primo piano. Saranno possibili anche nuovi incontri. Migliorerà anche la situazioni lavorativa. Riceverete una chiamata inaspettata che potrebbe stravolgere la vostra routine.

Leone (23/07-23/08): l'amore sarà 'litigarello', Venere non vi sarà amica e Urano dissonante potrebbe capovolgere alcune situazioni in maniera improvvisa e inattesa. Sul lavoro cercherete di mantenere gli impegni e di stare concentrati.

Dal giorno 22 Saturno inizierà un transito per voi negativo ma il trigono del Sole vi darà forza.

Vergine (24/08- 22/09): l'oroscopo del mese indica che Mercurio dissonante potrebbe farvi sentire un po' agitati, nervosi e distratti. Il resto dei pianeti non vi ostacolerà, anzi ricordiamo che Giove è sempre a favore e vi porterà buone opportunità sul lavoro. Sarà un periodo dove valuterete alcuni progetti, che potrebbero pure comportare un trasferimento. In amore Venere positiva vi farà sentire amati e protetti.

Le previsioni di marzo: gli ultimi sei segni

Bilancia (23/09-22/10): avvertirete più stress e stanchezza, sarete piuttosto nervosi e vi sfogherete in famiglia.

Il partner vi ama e saprà sostenervi, nelle coppie a rischio questo atteggiamento potrebbe compromettere la relazione. Il lavoro vi impegnerà moltissimo, verso fine mese dovreste ricevere delle notizie interessanti.

Scorpione (23/10-22/11): in amore potreste sentirvi un po' messi da parte, ma basterà parlarne con il partner per risolvere ogni cosa. Chi è solo preferirà incontri che non prevedano il coinvolgimento del cuore in questo momento. Chi è innamorato farà progetti per il futuro. Sul lavoro potreste ricevere una delusione da parte di una donna, per il resto non ci saranno problemi e per qualcuno potrebbe esserci un aumento dei guadagni.

Sagittario (23/11-21/12): vi farete coinvolgere in una nuova attività lavorativa che porterà, però, qualche ostacolo. Non andrà tutto liscio come speravate. In amore ci sarà l'occasione di incontrare una persona diversa dal solito che catturerà la vostra attenzione.

Capricorno (22/12-20/01): sarà un bel periodo. L'amore vi renderà più sereni e più forti, le coppie saranno unite da passione e sentimento e chi è ancora single incontrerà presto il compagno per la vita. La professione andrà bene e riceverete molti attestati di stima. Ci saranno nuove entrate di denaro.

Acquario (21/01-19/02): marzo sarà un po' teso per quanto riguarda l'amore a causa di Venere negativa dal giorno 6.

Tenderete a trascurare il partner o non vi sentirete capiti. Il lavoro richiederà tutta la vostra attenzione. Intraprenderete nuovi percorsi e nuovi studi che porteranno a una evoluzione personale e professionale.

Pesci (20/02-20/03): l'oroscopo segnala tranquillità sotto il profilo sentimentale e lavorativo. In amore, infatti, Venere e Marte positivi renderanno il rapporto di coppia più solido e soddisfacente. Sul lavoro darete il massimo, non risparmierete energia e tempo pur di ottenere quello che desiderate.