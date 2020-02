Le previsioni zodiacali del mese di marzo per il Toro ci informano sull'aspetto sentimentale, di coloro che sono in coppia e di coloro che sono ancora in cerca dell'anima gemella, e sulla sfera lavorativa e professionale. Per quel che concerne l'amore di coppia, sarà un mese positivo dove si verificheranno chiarimenti risolutori, mentre i single vivranno un mese di marzo particolaremnte importante, che caratterizzerà la loro sfera sentimentale. Per quel che riguarda il lavoro, sarà un mese fatto di alti e bassi, sia per coloro che stanno lavorando che per coloro che cercano un impiego.

Buono l'aspetto finanziario per coloro che hanno un'attività individuale.

Toro: il mese di marzo per le coppie

Dopo la prima settimana, marzo sarà un mese estremamente positivo per coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia. Chiarirete tutte le piccole discussioni che in passato hanno tentato di minare la vostra relazione, ne gioverà anche il forte sentimento che proverete nei confronti del vostro partner. Se i problemi di coppia si erano rilevati particolarmente importanti, avrete la possibilità di alleggerirli in modo da far tornare un po' di sereno.

Datevi da fare e metteteci sacrificio, chiudere bene questo mese vi aiuterà per il periodo successivo.

l single del Toro a marzo

Avrete tutte le possibilità di questo mondo di corteggiare positivamente una persona a cui tenete molto. Anche se non avrete intenzione di cambiare il vostro status, qualcosa di molto positivo accadrà nella vostra vita sentimentale. Il mese di marzo risulterà particolarmente dominante sotto il punto di vista dell'amore, le cose che si verificheranno potrebbero segnarvi almeno per il resto dell'anno.

Non sarà da escludere qualcosa di particolarmente concreto come una convivenza. I più veloci e istintivi potrebbero volare a giuste nozze nei mesi successivi, grazie ad una conoscenza avvenuta in questo periodo dell'anno.

Lavoro e salute a marzo per i nati sotto il segno del Toro

La parte centrale del mese non sarà molto proficua dal punto di vista lavorativo. Sarà bene sfruttare gli inizi, o la fine di marzo, per tuffarsi in avventure professionali o per cominciare progetti importanti.

Chi cercherà un'occupazione vedrà, probabilmente, qualcosa di positivo non prima del 15 marzo. Buone notizie per chi svolge un lavoro autonomo, a fine mese ci saranno buone opportunità di guadagno. Molto bene la salute, sarete pieni di energia e potrete dedicarvi a qualche sport all'aria aperta. Avrete anche la possibilità di gestire più attività senza risultare particolarmente stanchi. Il mese di marzo sarà caratterizzato dalla dinamicità e dalla voglia di fare.