Sta per volgere al termine il mese di gennaio. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 31 gennaio 2020 per tutti e dodici i segni zodiacali. Approfondiamo quindi come si conclude il mese e quali novità avranno in serbo stelle e pianeti.

Previsioni astrologiche da Ariete a Vergine

Ariete: in amore la persona che sta al vostro fianco vi potrà dare maggiore forza per superare qualche problema. Nel lavoro fate le vostre richieste adesso, qualche progetto però potrebbe anche cambiare nei prossimi giorni.

Toro: per i sentimenti è buono questo oroscopo, sarà possibile fare richieste ed ottenere ottime risposte. Nel lavoro cercate di mettere a posto le questioni rimaste in sospeso. Successi in arrivo.

Gemelli: a livello amoroso se ci sono state divergenze con una persona, è meglio evitare ulteriori conflitti. Nel lavoro periodo interessante che vi vede privi di ostacoli.

Cancro: per i sentimenti continua ad esserci preoccupazione per quel che riguarda le questioni lavorative, questo potrebbe creare difficoltà nelle relazioni.

A livello lavorativo non è il caso di tentare soluzioni in una giornata che porta nervosismo.

Leone: l'oroscopo e le stelle portano una grande positività. Con una persona dell'Ariete o del Toro i rapporti sono favoriti. Nel lavoro situazione generale che potrà portare incontri importanti.

Vergine: in amore si apre una nuova parte assolutamente nuova della vostra vita che potrete sfruttare a vostro vantaggio.

Febbraio e marzo saranno mesi di recupero. Nel lavoro è il momento di programmare eventi, buon periodo per chi deve superare un esame.

Previsioni e oroscopo del 31 gennaio: la giornata dei segni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: per i sentimenti sarà una giornata pesante, i rapporti con la persona che sta al vostro fianco non saranno esaltanti, per questo prendete tutto con calma. A livello lavorativo, se avete bisogno di qualcosa in più approfittate di questo momento che porta anche buone e nuove collaborazione.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale le discussioni degli ultimi giorni possono essere affrontate e risolte meglio in questa fase del mese. Nel lavoro belle le novità, nei prossimi giorni potranno partire anche nuova iniziativa.

Sagittario: Luna e Marte sono favorevoli ed aiutano i sentimenti. Se c'è stato un problema si potrà risolvere all'inizio di febbraio. Nel lavoro nuove opportunità e cambiamenti, coloro che voglio iniziare un nuovo progetto professionale a febbraio avranno qualcosa in più.

Capricorno: a livello amoroso giornata sottotono, evitate di prendere tutto di petto.

In campo lavorativo occorre fare il possibile per uscire da una fase di stallo. Buone le idee che arrivano in questo momento.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale se c'è un po' di agitazione occorre riflettere bene prima di dire come la si pensa. Nel lavoro dovete recuperare dal punto di vista economico anche perché ci sono stati ritardi in alcuni pagamenti.

Pesci: per i sentimenti le coppie che stanno insieme da tempo vivono un momento di grande forza. Decisioni importanti da prendere a breve. Nel lavoro è probabile che siate nervosi perché dovete pensare a troppi progetti. Febbraio sarà un mese importante che vi permetterà di recuperare.