L’Oroscopo del 5 febbraio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. In serata la Luna (fase gibbosa crescente) abbandonerà i Gemelli per andare al domicilio del Cancro. I nativi dell'Ariete vivranno 24 ore abbastanza intense, mentre chi è nato sotto il segno del Sagittario sarà alle prese con un mercoledì impegnativo.

In seguito approfondiamo le previsioni astrologiche di questa giornata.

L'oroscopo di mercoledì 5 febbraio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: in arrivo un mercoledì abbastanza intenso.

Chi per lavoro è costretto a viaggiare, si sentirà poco bene e invogliato. Sarete tentati dal prendervi una pausa e a darvi per malati. Questo stato confusionale sparirà entro 24 ore. Per vivere un’emozione d’amore dovrete attendere venerdì. Non scatenate discussioni, prendete le cose così come vengono.

Toro: l’oroscopo di mercoledì 5 febbraio vi vedrà indaffaratissimi. Qualcuno avrà bisogno di voi per una faccenda particolare. Un dubbio vi assalirà e non saprete come reagire. Non andrà meglio per i coniugi o le coppie conviventi in quanto si ritroveranno in uno stato di agitazione dovuto al tempo, alla noia e alla mancanza di emozioni.

Organizzate qualcosa di speciale da fare nell’imminente weekend.

Gemelli: la maggior parte dei nativi sta mettendo via dei soldi ma con grossa fatica dato che non è facile arrivare alla fine del mese senza consumare. Con il partner probabilmente ci sarà bisogno di discutere di un’importante questione, ma occhio a non perdere la pazienza. Non sottovalutate il parere altrui, quattro occhi sono meglio di due.

Salute in calo, copritevi a dovere.

Cancro: in giornata sarete un po' nervosi ed avrete bisogno di starvene per conto vostro. Tutto vi risulterà irritante, anche la persona amata. Prendete tempo, avete bisogno di fare un bel viaggetto. Vi fate in quattro per tirare avanti la casa o la famiglia, ma spesso avete timore di non farcela. Presto arriveranno buone notizie sul fronte lavorativo.

Leone: ultimamente vi ritrovate a trascorrere fin troppo tempo dietro alle mura domestiche.

Avete bisogno di uscire e di svagarvi, specialmente se siete soli. Non rivangate il passato. Nel lavoro/studio dovrete portarvi avanti perché nei prossimi giorni avrete ben poca concentrazione a causa di una forte sensazione di stanchezza.

Vergine: l’oroscopo di mercoledì vi vedrà alzarvi più stanchi del solito e ciò rischierà di causarvi dei rallentamenti. Dovrete correre avanti e indietro, in serata molti nativi faranno le ore piccole e si ritroveranno a porgere una critica sui social. Qualche cosa vi risulterà indigesta. Non sarà una giornata fruttuosa, le vostre idee risulteranno poco interessanti.

Bilancia: avete una gran voglia di riemerge e di far vedere di che pasta siete fatti. Siete dei leader ma spesso tendete a sottovalutarvi. In amore, chi ha un partner sta vivendo una relazione indistruttibile anche se con qualche accenno di gelosia. Chi è solo non riesce a catturare l’interesse altrui. Non abbattetevi, l’importante è stare bene con se stessi.

Scorpione: mercoledì poco limpido, qualcosa non vi tornerà. Fate affidamento sui vostri cari ora che potete contare sulla loro presenza. Entro i prossimi mesi dovrete prendere una decisione riguardante la famiglia, il lavoro, l’amore. Molti nativi stanno risparmiando per un acquisto particolarmente interessante.

Sagittario: nelle prossime 48 ore sarete molto impegnati. Attenzione ai falsi amici e ai colleghi/compagni che vi remano contro. Qualcuno aspetta un vostro passo falso. Non si escludono polemiche e accuse. Il vostro corpo avrà un gran bisogno di rimettersi in forma, ultimamente avete un po' esagerato con il cibo.

Capricorno: tenetevi a debita distanza da tutte le questioni spinose che potrebbero sorgere nelle prossime 24 ore. Avrete una giornata un poco dura, ma riuscirete a concludere qualcosa di buono. Finanziariamente c’è un dubbio che tormenta molti nativi. Fino a venerdì evitate di prendere delle decisioni perché non sarete abbastanza lucidi.

Acquario: l’amore potrà essere riscattato a patto che riusciate a cogliere la palla al balzo. Evitate le minestre riscaldate, avete bisogno di qualcosa di diverso e speciale. Il vostro fisico risentirà dello stress che state accumulando in questa difficile settimana. Un sogno vi farà capire quale sarà la strada giusta da intraprendere.

Pesci: in arrivo un mercoledì nervoso, caratterizzato da alti e bassi. In giornata sarete tentati a mandare a quel paese qualcuno di vostra conoscenza. Attenzione, però, a non andare in escandescenze all’interno dell’ambiente lavorativo. Presto molti fra i nativi si metteranno a dieta, tuttavia in pochi riusciranno a resistere al buon cibo.