Nel corso del periodo che va da lunedì 2 a domenica 8 marzo 2020 nella costellazione dei Pesci permarranno ancora il Sole e Nettuno, mentre il pianeta Mercurio si “trasferirà” nella costellazione dell'Acquario rendendo i nati di questo segno molto eclettici e pronti ad affrontare positivamente qualunque lavoro o problema. La fortuna di Giove sosterrà ancora a lungo i nati del segno del Capricorno, che sarà accompagnato anche da Saturno, Plutone e Marte. Quest'ultimo pianeta conferirà molte energie lavorative, ma purtroppo anche dissidi piuttosto accesi all'interno della coppia.

Di seguito, le previsioni della seconda sestina zodiacale per la settimana in questione.

Scorpione determinato

Bilancia: purtroppo questa settimana non sarà delle migliori, a cominciare da un alto indice di stress che sembrerà non voler abbandonarvi, per finire con il lavoro che non vi lascerà tregua per gran parte delle giornate. Cercate di ritagliarvi dei momenti e degli spazi appositamente per recuperare le forze perdute.

Scorpione: le recenti riflessioni vi hanno portato a una determinazione più profonda sul campo lavorativo, tanto che vi sentirete più motivati, soprattutto se recentemente avete cambiato attività professionale.

Ottimi anche i rapporti all'interno della cerchia dei colleghi e in famiglia. Affiatata la relazione sentimentale.

Sagittario negligente

Sagittario: qualche piccola negligenza da parte vostra o un sospetto farà nascere delle discussioni all'interno della coppia. Fate attenzione a come gestirete la situazione, perché uno scarso autocontrollo potrebbe portare a scissioni irreparabili. Nervosismo sul posto di lavoro, vi converrà avere quanto più sangue freddo possibile.

Capricorno: al momento utilizzare l'istinto non sarà l'ideale, dovreste preferire una concentrazione ferrea ai colpi di testa, specialmente quelli troppo “intraprendenti”. Le energie saranno sicuramente dalla vostra parte. Sul piano sentimentale, invece, saranno concesse sorprese e qualche sfizio che desiderate togliervi in due, ma fate attenzione alle discussioni.

Acquario al 'top'

Acquario: sarete imbattibili sul posto di lavoro, indipendentemente da quale sia il vostro settore, anche se ovviamente la presenza di Mercurio prediligerà gli accordi e gli affari in genere.

Eccellenti le prospettive di trovare lavoro, interessante e proficua anche la comunicazione nei rapporti interpersonali.

Pesci: la pigrizia potrebbe seriamente prendere il sopravvento su ogni rapporto, facendovi evitare anche di accettare appuntamenti. Fortunatamente il lavoro sarà esente da questo, ma potrebbero capitare delle distrazioni anche molto forti. Fate attenzione anche a come gestite la vostra salute.