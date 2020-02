L'oroscopo della giornata di lunedì 17 febbraio prevede tanta vitalità per i nativi Leone che saranno assistiti dal pianeta Marte, mentre la Luna nel segno del Sagittario permetterà ai nativi del segno di dare una svolta ad alcuni approcci della propria vita. Gemelli farebbe meglio per il momento ad evitare di fare troppe spese, mentre Pesci cercherà di dare più ascolto al proprio istinto. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 17 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 17 febbraio 2020 segno per segno

Ariete: con Venere in quadratura al vostro segno zodiacale la vostra mente sarà proiettata ad allargare i vostri orizzonti sul fronte lavorativo.

Ultimamente infatti state ottenendo dei buoni risultati, e potrebbe essere una grande idea investire per ottenere maggiori guadagni. In amore concedetevi qualche sfizio in più, voi e il vostro partner ve lo meritate. Se siete cuori solitari non badate alle critiche altrui, fate ciò che più credete sia giusto. Voto - 8

Toro: con Urano favorevole nel vostro cielo, in ambito sentimentale a farla da padrona saranno i sentimenti più sinceri, che vi permetteranno di evitare litigi con il partner e mantenere su buoni livelli la vostra relazione di coppia.

Se siete single lo stress non farà di certo per voi e sarebbe il caso di organizzarsi al meglio per non avere problemi. Sul posto di lavoro alcuni ulteriori guadagni potrebbero anche arrivare secondo l'oroscopo di lunedì, ciò nonostante dovrete essere tanto parsimoniosi da mettere da parte qualcosa. Voto - 7,5

Gemelli: l'oroscopo della giornata di lunedì prevede la Luna in opposizione al vostro segno zodiacale, e potrebbe procurarvi qualche ostacolo sul posto di lavoro.

Infatti, ci saranno delle spese da sostenere e anche se non volete, sarete quasi obbligati a tirare fuori il portafogli. Non disperatevi, riuscirete presto a rifarvi. In amore trascurate di dettagli e concentratevi sulla persona più importante della vostra vita. In fin dei conti, volete soltanto che sia felice. Se siete single non siate capricciosi altrimenti potreste passare per un tipo di persona che non siete.

Voto - 7

Cancro: non mancheranno le soddisfazioni nel lavoro e le occasioni per migliorare la situazione attuale grazie ad un oroscopo ottimale formato da Mercurio in trigono rispetto al segno amico dei Pesci. Provate a distaccarvi dalle tradizioni e fate qualcosa di anacronistico. Sul fronte sentimentale i single più disponibili all'amore troveranno motivi di soddisfazione, e potranno fare progetti importanti. Le relazioni fisse, soprattutto per i nati nella prima decade, sapranno evitare situazioni stressanti e godervi la parte migliore dell'amore. Voto - 8,5

Leone: l'oroscopo prevede gli influssi del pianeta Marte per la giornata di lunedì, che vi darà tanta vitalità e tanta voglia di fare.

In amore ci saranno momenti pieni di fortuna e di fascino e ciò che desiderate per la vostra anima gemella sono per il momento benessere emotivo e appagamento. Se siete single potrebbero finalmente arrivare le buone notizie che stavate aspettando. Sul posto di lavoro potreste riuscire a portare a termine parecchie mansioni, soprattutto se sono di tipo fisico e se siete nati nella prima decade. Voto - 8,5

Vergine: la Luna in quadratura nel segno del Sagittario vi aiuterà a mantenere una certa calma e sangue freddo nelle mansioni che svolgerete durante il vostro turno lavorativo. Non fatevi turbare dagli altri dunque perché solo voi sapete se ciò che state facendo sarà giusto.

Sul fronte sentimentale le emozioni saranno intense, e saprete esprimere i vostri sentimenti nei confronti del partner in maniera convincente. Se siete single fate attenzione in quanto non tutti sono vostri amici. Voto - 7,5

Bilancia: l'oroscopo della giornata di lunedì prevede il pianeta Venere in opposizione al vostro segno zodiacale, che potrebbe provocare una po’ di gelosia nei confronti del partner oppure per la vostra potenziale anima gemella qualora siate single. Ebbene, se si tratterà di questioni di poco conto non fateci caso più di tanto. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo i vostri colleghi inizieranno ad apprezzare maggiormente il vostro lavoro e voi ne sarete entusiasta.

Voto - 7,5

Scorpione: per quanto riguarda l'ambito lavorativo, secondo l'oroscopo di lunedì, potrebbe essere il momento adatto per dimostrare quanto valiate con progetti che saranno quasi su misura per voi. Cercate di dare il massimo per non fallire. In amore sarete molto fortunati, le relazioni si riveleranno molto piacevoli e produttive e vi sembrerà quasi di vivere un sogno. Se siete single sarete attraenti e desiderati, accettate un invito che vi verrà fatto. Voto - 8,5

Sagittario: l'oroscopo di lunedì prevede la Luna in quadratura al vostro segno zodiacale, pronta a regalarvi magici momenti sotto ogni fronte.

In ambito sentimentale sarete disposti a sperimentare nuove esperienze insieme alla vostra anima gemella. Potrebbe essere una buona idea per portare delle novità nella vostra relazione di coppia. Se siete single essere sé stessi potrebbe essere la carta vincente. Sul fronte lavorativo state dimostrando di avere del talento e per tale ragione, fareste meglio a non rallentare il ritmo. Voto - 8

Capricorno: gli influssi di Venere in quadratura al segno dell'Ariete completano per voi un oroscopo poco stimolante per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale ci saranno delle situazioni che dovete assolutamente analizzare nel profondo, analizzando anche i vostri sentimenti e le vostre sensazioni.

I single potrebbero ricevere una piccola delusione in amore. Sul fronte lavorativo potrebbe non essere proprio una giornata produttiva, arrivando quasi a vivere di rendita. Voto - 6,5

Acquario: ottima ripresa in ambito sentimentale secondo l'oroscopo di lunedì. Le vostre emozioni saranno molto forti e sarete ottimisti nei confronti del partner. I single cercheranno di dare vita ad un atteggiamento nuovo che potrebbe attirare l'attenzione della persona che a loro piace. Sul fronte lavorativo potrebbe sembrare strano, ma a volte il lavoro vi aiuta talmente tanto a crescere, che dovreste lavorare sempre più e non fermarvi mai, per acquisire tanta più esperienza e voglia di fare.

Voto - 7,5

Pesci: con Mercurio in quadratura al vostro segno, l'oroscopo vi consiglia di dare più fiducia al vostro istinto e vedrete che potreste ottenere delle belle soddisfazioni, soprattutto sul fronte lavorativo. In ambito sentimentale per il momento conteranno le idee e gli obiettivi da raggiungere nella vostra relazione di coppia, e potreste trascurare momentaneamente l'amore. Se siete single la passione arde dentro di voi e volete condividere questo vostro desiderio con una persona speciale. Voto - 7,5