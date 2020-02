L'oroscopo del 4 febbraio è pronto ad annunciare tutte le novità e i cambiamenti che i 12 segni zodiacali non devono sottovalutare. Giornata di alti e bassi per i nativi dell'Ariete, Bilancia, Capricorno. Per le persone nate sotto il segno dei Gemelli è una giornata di recupero. Segno per segno, l'astrologia della giornata di martedì e le previsioni astrali per i 12 simboli dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Giornata di alti e bassi, soprattutto nella sfera affettiva.

Vedete il bicchiere mezzo vuoto e non mezzo pieno. Siete piuttosto impulsi e quindi, in presenza di difficoltà potreste optare per scelte drastiche. Per qualcuno di voi potrebbe trattarsi di problemi esterni non legati direttamente al rapporto di coppia ma alla famiglia e al lavoro. Se qualcosa non vi sta bene, cercate di cambiare la situazione, facendo un passo alla volta. Periodo buono per sostenere colloqui, affrontare riunioni aziendali o lanciare iniziative di marketing.

Toro – In questo periodo potreste risolvere molte faccende rimaste in sospeso e mettere a segno dei bei colpi.

Tutto dipende dalla vostra situazione partenza, da quello che volete ottenere, cambiare e dimenticare. È un ottimo momento per lasciarsi alle spalle il passato. Non mancano qualche ostacolo in campo lavorativo, imprevisti che rallentano la corsa verso il raggiungimento degli obiettivi. L'oroscopo rassicura che il bilancio sarà positivo e presto otterrete i riconoscimenti che vi spettano.

Gemelli – Se avete affrontato problemi, tensioni e discussioni, presto riuscirete a recuperare.

Questa giornata vi lascia liberi di esprimere la vostra sensualità, avete voglia di corteggiare ed essere corteggiati. State attenti solo agli equivoci. Siate sempre chiari e pretendete altrettanto da chi vi sta di fronte. Non manca la voglia di aumentare i guadagni, ma spesso chi troppo vuole nulla stringe. Muovetevi con prudenza, riflettete prima di prendere eventuali decisioni.

Previsioni di martedì 4 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Dovete essere prudenti ed evitare colpi di testa. Ricordate sempre un detto 'gli astri inclinano ma non determinano'. Ciò vuol dire che avete il destino nelle vostre mani e in presenza di difficoltà dovete reagire. Per alcuni non è facile incontrare l'anima gemella, tra equivoci, ritardi e incomprensioni ma se Cupido deve scoccare la sua freccia state tranquilli che lo farà. Nonostante tutto, è un periodo discreto per la vostra attività professionale.

Leone – Qualche piccola ombra del periodo precedente vi accompagnerà ancora per altri giorni.

Non preoccupatevi, nel corso di questa giornata supererete ogni difficoltà e incomprensione. L'accordo tra voi ed il partner torna a splendere e in breve tempo troverete una soluzione efficace oppure ridimensionerete quello che vi sta a cuore. Se cercate lavoro, potreste ricevere risposte. Affrontate serenamente colloqui o esami, avete ottime possibilità.

Vergine – Periodo di emozioni dolcissime e coinvolgenti. L'amore vi gratifica e vi fa provare sensazioni in cui non speravate più. Dovete solo evitare equivoci e contrattempi. I flirt che nascono adesso sono tranquilli, dolci, romantici ma soprattutto concreti.

Scegliete con il cuore e mettete d'accordo anche il buon senso. Sfruttate fino in fondo questo periodo per mettere in cantiere i progetti che v'interessano. Le spese non saranno poche ma presto vi rifarete.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Il vostro rapporto di coppia è soggetto ad alti e bassi. Se ci sono questioni familiari o di altro tipo, affrontatele subito. Le contraddizioni riguardano anche i single alle prese con il desiderio di trovare il vero amore. La sfera economica potrebbe crearvi problemi ma se sapete gestire con accortezza le spese, ve la cavate con poco.

Ottimo periodo per trovare soluzioni lavorative o per capire in quale direzione muovervi.

Scorpione – Nella marcia della realizzazione dei vostri obiettivi amorosi avrete come compagni fascino, morbidezza e sensualità. Il cielo sarà generoso nei vostri confronti e sarà un periodo favorevole per il dialogo e situazioni fortunate. Siate protagonisti dei vostri desideri e fatevi avanti per raggiungere i vostri obiettivi. Questo è anche un periodo ricco di nuove amicizie e di nuove occasioni. In campo lavorativo siete disposti a impegnarvi ma siete abili anche a stringere alleanze e accordi vantaggiosi.

Anche l'ambito economico non va male, sempre valutando i vostri parametri personali.

Sagittario – La giornata inizia con un po' di nervosismo. I più giovani potrebbero decidere di chiudere una storia che non funziona. Niente lacrimoni, presto tornerà il sereno nel vostro cuore. Le coppie più datate dovrebbero essere più maliziosi. Molti di voi hanno vissuto un periodo non facile e stanno cercando lavoro. Amicizie e contatti potrebbero essere la chiave giusta per raggiungere i vostri intenti.

L'oroscopo di martedì 4 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Vivete un periodo di contraddizioni.

Un giorno potreste sentirvi incerti e insoddisfatti e l'altro felici delle vostre scelte. Se avete problemi di coppia fate in modo che la famiglia non prenda provvedimenti al posto vostro. Dovete decidere voi cosa fare della vostra relazione, non gli altri. In campo lavorativo non è un periodo terribile, anche se ci sono le solite difficoltà, qualche conflitto, imprevisto. Se volete avere successo dovete sudare sette camicie.

Acquario – Battibecchi ancora attivi nella vostra relazione, forse dovete aspettare un po' prima di iniziare una discussione. Intanto, iniziate ad agire per cambiare quello che non va.

Se c'è amore tutto sarà più semplice, in caso contrario sarà doloroso. In entrambi i casi, ce la farete. Lasciatevi alle spalle il passato e godetevi il presente. Il futuro lo dovete scrivere voi, con il vostro stile personale vi aspetta un periodo lungo ma soddisfacente.

Pesci – In questa giornata non mancano le discussioni in famiglia. Se siete giovanissimi e la vostra relazione è fresca, l'oroscopo consiglia di stare attenti agli amici. Riflettete sui pettegolezzi fatti sui social e fate attenzione a quello che scrivete. In questa giornata fate qualcosa di diverso dal solito. Provate un nuovo taglio di capelli, indossate colori insoliti per voi e, se c'è bisogno, fate qualcosa di inedito per la vostra carriera.