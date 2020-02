Le predizioni zodiacali del weekend 8 e 9 febbraio 2020 sono pronti a mettere in evidenza le ultime analisi astrologiche. In bella mostra le due giornate comprese nel prossimo fine settimana. Dunque, sabato e domenica molti di voi festeggeranno qualcosa di bello, altri troveranno serenità nella solita scontata routine, infine coloro mai paghi della vita avranno da ridire su tutto e tutti: puntate verso qualcosa 'che verrà'. Vediamo di dare pertanto una mano a valutare questo finale di settimana, ovviamente dal punto di vista astrale.

Parlando di segni positivi, ottimo periodo per l'Ariete, favorito dal sestile con Saturno. Giove in Capricorno invece risulterà positivo per i Gemelli mentre Venere, in Ariete, porterà una splendida realtà a coloro della Bilancia.

Detto ciò, iniziamo immediatamente ad analizzare nei minimi dettagli le predizioni zodiacali di sabato 8 e domenica 9 febbraio, valutando tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: Venere nel segno in sestile a Saturno in Capricorno.

Questo weekend avrete una bella carica vitale. Qualcuno è già guarito da un piccolo fastidio fisico: si torna ad essere vincenti. Proponete le buone idee che avete già in mente. Viaggi e spostamenti importanti in arrivo. In amore pace fatta: dovete avere un partner molto comprensivo al vostro fianco, visto che in questi giorni avete pensato solo a lavoro e ai soldi. Vanno tenute sotto controllo tutte le relazioni 'difficili'.

Toro: Urano nel segno e in sestile a Mercurio in Pesci. Partono favoriti i giovani del Toro che non hanno prevenzioni nel fare incontri. Se in passato c'è stata una separazione o una delusione è più difficile ripartire. Cercate di non sprecare questo periodo. Tornano vincenti tutti quelli che all'inizio del mese hanno avuto forti perplessità. Inoltre dalla prossima settimana, ve lo anticipiamo, ci sarà una bella risposta o una chiamata importante.

L'amore premia chi sa essere paziente.

Gemelli: Giove in Capricorno speculare positivo. Che siate delle persone ribelli voi Gemelli lo sanno tutti. Spesso avete dovuto fare buon viso a cattivo gioco, trovare accomodamenti. Ora cambia registro: avete detto come la pensate, quindi non volete più dipendere da nessuno. Progetti importanti andranno varati in questo periodo perché è il migliore del mese: sfruttate ogni occasione. Giornate queste di sabato e domenica utili pure per l'amore: non fate che la diffidenza prevalga sull'istinto.

Cancro: nodo lunare nel segno, in 'Casa 10'. Eccovi finalmente nel pieno delle vostre capacità.

Rispetto agli inizi del mese di strada ne avete fatta tanta; questo sabato e domenica saranno giornate utili per gli incontri. Le coppie consolidate fanno progetti a lungo raggio: ma all'estate c'è ancora tempo. In coppia è importante evitare scontri per motivi banali. Alcune scelte di lavoro non sono comprese dal partner oppure siete voi ad essere contro qualcuno. Occhio, questioni legali o finanziarie da risolvere.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: Sole in Acquario in quadratura alla Luna nel segno del Leone. Le predizioni zodiacali di sabato 8 e domenica 9 febbraio invitano a pensare positivo.

Se avete sbagliato in passato o lasciato qualcuno in fretta, potreste tornare sui vostri passi. Le storie che nascono ora sono decisamente belle. Chi ha un rapporto solido festeggia un evento: è probabile che in questa giornata qualcuno vi faccia un'offerta o un invito. Se avete una attività che comporta spostamenti, preparatevi a viaggiare o cambiare. L'amore desta ancora dubbi.

Vergine: flussi astrali benefici dal trio Venere-Nettuno-Mercurio. Chi ha qualche anno in più non può permettersi di buttare soldi dalla finestra. Anzi, potrebbe anche vendere qualcosa per pareggiare i conti o disfarsi di un'attività improduttiva.

Le rivalità sul lavoro sono forti ed in questo periodo ci sono nemici e persone che invidiano il vostro successo. Ottimo periodo per chi studia. Sarà anche un weekend interessante per l'amore: datevi da fare.

Bilancia: Venere in Ariete favorisce i sentimenti. L'amore fa battere forte il vostro cuore? Ovviamente bisogna sfruttare il periodo tenendo conto del fatto che siate single o separati. I Leone che non trovano l'amore da anni devono fare un'analisi attenta: l'unica cosa che vi chiedo è di fare tutto compatibilmente con le vostre forze, perché questo weekend porterà più stress dal punto di vista fisico.

Sul piano amoroso non tutto funziona come vorreste.

Scorpione: positivo Urano in Toro - speculare al segno. Vorreste piacere a tutti ma ciò non è possibile. Diciamo che avete un profondo senso della giustizia, e per questo motivo quando qualcosa non va bene dite come la pensate, senza freni. Nel lavoro evitate di mettervi contro i capi. Ci saranno decisioni notevoli da prendere: un incarico recente è importante ma faticoso. In questi due giorni concluderete accordi proficui. L'amore dopo la crisi d'inizio settimana sembra stia recuperando.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: Marte in sestile al Sole in Acquario.

Se avete idea di aprire un'attività dovete farvi due conti, magari dovete vendere qualcosa e allora bisogna essere cauti. Meglio mediare. Conviene accettare una proposta inferiore, sempre meglio che nulla. Quasi tutti i Sagittario stanno rivedendo le proprie posizioni o soffrono di monotonia. Ci sono pensieri per spese, trasferimenti da fare. In amore si recupera e si rimettono in gioco tante cose.

Capricorno: Giove e Plutone in congiunzione, ambedue nel segno. I Capricorno vogliono avere un proprio spazio di azione, prima o poi cercheranno di dirigere un ufficio, avere responsabilità. Questo segno non ama essere sottoposto a nessuno.

Se in coppia c'è qualche malinteso sarà il caso di stare attenti. Avrete stelle discrete, perciò vi invito a parlare e a chiarire ciò che non va. Nel lavoro, non lasciare il certo per l'incerto.

Acquario: Sole in opposizione alla Luna in Leone. Ecco delle giornate efficienti. Il meglio arriva dal pomeriggio perché al mattino potreste risentire di stanchezza o lieve mal di testa; incontri d'amore premiati, nuove proposte pure per il lavoro. Non sottovalutare le occasioni che arrivano in questo periodo: se dovete rivalervi per un torto subìto, questo ci sembra il periodo migliore. Solo con le finanze bisogna stare attenti.

Pesci: Mercurio in sestile a Urano in Toro. Le predizioni zodiacali del weekend 8 e 9 febbraio annunciano un periodo stabile. Avete una bella filosofia di vita: quando nell'ambito del lavoro non trovate soddisfazione, solo allora preferite dare più importanza all'amore. Questo periodo favorisce gli incontri, ma non impegnatevi con persone lontane. Lo diciamo in anticipo cosicché i cuori solitari possano iniziare a frequentare gente nuova. Se una persona è già presente nel vostro cuore, organizzate subito un bell'incontro.