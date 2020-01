Le predizioni zodiacali di sabato 1 febbraio 2020 sono pronte a dare conto sul probabile andamento riservato dagli astri al primo giorno di weekend. In analisi in questo articolo tutti e dodici i segni dello zodiaco, valutati in base alle effemeridi del periodo. In primo piano la presenza della Luna in Toro, questo sabato in ottimo trigono astrale a Giove in Capricorno. Ottimo anche il pianeta Urano, nel frangente in sestile a Mercurio. Sempre in campo dell'Acquario sia il Sole che Mercurio con Venere e Nettuno fermi in Pesci.

A questo punto approfondiamo le predizioni zodiacali dall'Ariete fino a Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: bene amore e vita di coppia. Se vi trovate a dover fare delle scelte importanti proprio il primo giorno di weekend, date ascolto alla vostra voce interiore: vi suggerirà le mosse più giuste da attuare. Fidatevi del vostro intuito, che la sa più lunga di mille ragionamenti e consigli! Procedete con metodo e logica, che uniti al senso pratico vi aiuteranno a rendere più incisive e proficue le vostre iniziative.

Bene l'amore e la vita di coppia.

Toro: Luna nel segno. Se avete una storia d'amore in corso da tempo, la Luna in Toro invoglia a concentrarsi sugli aspetti più esaltanti che avete vissuto finora: è un modo eccellente e stimolante di rivivere i bei momenti e magari vi fa venire in mente di riproporre al partner qualcosa di piacevole da fare insieme. Se siete single e in cerca di un flirt, la Luna nel segno invoglia a frequentare il vostro gruppo di amici: è da lì che potrebbe scaturire improvvisamente un bel colpo di fulmine!

Gemelli: largo alla curiosità. E' giusto avere degli ideali, meno legittimo intestardirsi se la sorte non vi ha messo al fianco persone perfette per portare avanti le vostre idee. Potete farcela anche da soli, purché facciate attenzione a non infrangere la buona immagine che vi siete a fatica creati. La curiosità è un ottimo incentivo per allargare la sfera delle esperienze.

Cancro: gli opposti si attraggono!

Il Nodo lunare in 'casa 12' vi mette addosso strane sensazioni e nel contempo vi stuzzica da morire un intrigante Capricorno, segno situato di fronte al vostro nella ruota dello zodiaco. Sarà proprio perché opposto che ti senti attratto, con effetto calamita dai nativi di questo segno verso il vostro. Proprio con uno di loro potresti prendere una decisione importante riguardo al futuro sentimentale.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: astri armonici al segno. Le predizioni zodiacali di sabato al Leone annunciano la Luna in Toro, oltre a Mercurio in Acquario e Venere in Pesci tutti altamente armonici.

Questi rappresentano un'ottima spalla in fatto di viaggi, incontri e progetti. .

Vergine: a rischio di sbalzi d'umore. Giornata critica per le faccende di cuore: questo sabato siete a rischio sbalzi d'umore. Le stelle consigliano di essere maggiormente disponibili ad ascoltare il partner, senza lasciar emergere quel vostro tipico atteggiamento da egoisti con pochi scrupoli. Non prendere le distanze da tutto e da tutti ma siate concilianti. Come si suol dire: fate l'amore e non la guerra.

Bilancia: un girotondo di emozioni. Come sarà questo sabato secondo gli astri del periodo? Un vero girotondo di emozioni per voi Bilancia; ciò che ci voleva per rimettervi in sesto, dopo gli sbandamenti dei giorni scorsi.

Non sottraetevi agli impegni in calendario, piuttosto affrontateli con fiducia e senza paura. Raccogliete i pezzi della vostra vita sentimentale e metteteli insieme; vedrete che compongono un disegno preciso, in cui tutto ha un significato.

Scorpione: nuovo slancio all'intesa amorosa. Non mancheranno i problemi questo penultimo giorno di questa settimana, specie se siete nati nella prima o seconda decade, ma con inventiva e intuito riuscirete a trovare le giuste soluzioni. Avrete una specie d'illuminazione che vi permetterà di vedere con chiarezza anche nella vostra sfera sentimentale: capirete il motivo della scontentezza e vi attiverete per ridare slancio e interesse all'intesa con il partner.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: scarsa fiducia nel futuro. Siete attivi e scattanti, per questo vi sentite in forma e ottimisti. A dare tanta fiducia è la presenza della Luna, questo sabato posizionata nel segno del Toro. Avrete più tempo da dedicare al partner, come pure ci saranno più occasioni per stare con gli amici e organizzare una cena deliziosa e divertente! Tirate fuori dal cassetto non solo i sogni ma soprattutto i progetti che avevate accantonato per scarsa fiducia nel futuro.

Capricorno: Luna in trigono a Giove. Vi attende una giornata sovraccarica d'impegni, ma avrete anche l'opportunità di farvi conoscere in un ambiente particolare e stimolante.

Non si escludono inaspettate prove d'amicizia da qualcuno che avevate un po' sottovalutato. Con la Luna in trigono al vostro Giove, potete sistemare qualunque cosa in pochissimo tempo in modo da averne dopo per i vostri hobby. Eccellente giorno sotto il profilo finanziario: la stretta di mano tra la Luna e Giove promette ricchi doni. Incantevole il settore amoroso.

Acquario: entusiasmo e idee vincenti. La Luna nel segno del Toro e Mercurio in sestile a Urano, sono garanti di entusiasmo e di idee vincenti, sia per la professione che per quanto riguarda le vicende finanziarie. Conciliare gli svaghi con il lavoro questo sabato vi riesce alla grande!

In ambito amoroso, le predizioni zodiacali del momento invogliano a non farsi bloccare dalla timidezza! Azzardate un'avance, dichiaratevi e lanciate un'iniziativa speciale. Non rimarrete delusi!

Pesci: bene Venere e Nettuno. Le predizioni zodiacali di sabato 1 febbraio riguardo l'amore annunciano un sabato abbastanza interessante anche se non di tutto riposo per quanto vi riguarda. Un ottimo Venere e un trionfale Nettuno entrambi nel vostro segno, vi spingono ad essere attivi e produttivi su tutti i fronti: non arretrerete davvero di fronte a nulla! Sull'onda di una splendida intesa con la persona amata, l'amore sarà per voi passione totale, autentico slancio vitale.