Per la prima sestina dello zodiaco, il periodo settimanale che va da lunedì 24 febbraio a domenica 1° marzo 2020 sarà pregno di lavoro e di soddisfazioni che continueranno ad illuminare i nati del segno del Toro con Urano nella propria costellazione. Venere nei gradi dell'Ariete aiuterà i nativi a superare con l'affetto le vicissitudini professionali che si prospettano per questa settimana. Il Nodo Lunare invece si troverà ancora nei gradi della costellazione del Cancro, che renderà i nativi di questo segno alquanto lunatici.

Di seguito, le previsioni astrologiche dall'Ariete alla Vergine per la settimana.

Dal segno dell'Ariete ai Gemelli

Ariete: insoddisfatti. Il lavoro vi metterà alla prova sotto molti aspetti, da quello dello stress al punto di vista economico. La rabbia potrebbe seriamente prendere il sopravvento, ma gli affetti saranno in grado di sostenervi. Malumori nei confronti della cerchia dei colleghi, ma a parte qualche sporadico episodio saprete contenervi.

Toro: il vostro entusiasmo nei confronti del lavoro vi varrà ulteriori guadagni, ma anche remunerazioni e soddisfazioni varie che aumenteranno anche la vostra autostima.

Meno roseo il lato sentimentale. Per le coppie potrebbe esserci un forte calo dell'intesa, mentre gli incontri per i single potrebbero risultare assai deludenti.

Gemelli: nel corso dei primi giorni lavorativi della settimana vi renderete conto di aver bisogno di una pausa a causa di un brusco calo della concentrazione. Con il partner saprete scegliere come trascorrere del tempo, magari all'aria aperta o comunque lontano dal caos quotidiano per evitare ulteriore stress.

Dal Cancro alla Vergine

Cancro: lunatici. Se a tratti vi dimostrerete abbastanza tranquilli, la maggior parte delle volte entrerete in conflitto con i colleghi oppure con i familiari per questioni di poco conto. Vi altererete molto facilmente, ma sarà colpa anche del malumore scaturito dalle recenti illusioni, anche di stampo sentimentale.

Leone: sarà la mente quella che lavorerà di più grazie a qualche iniziativa e progetto interessanti che sicuramente faranno piacere a chi collaborerà in futuro con voi.

Avrete anche più tempo per voi stessi, per la cura del vostro corpo, ma soprattutto per ridefinire qualche rapporto interpersonale che con il tempo si è deteriorato.

Vergine: i guadagni recenti vi permetteranno di dedicarvi ad altro shopping, magari anche per qualcuno che amate, ma gli altrettanti recenti investimenti vi suggeriranno di risparmiare qualcosa. Sarà meglio evitare discussioni con il partner che rovinerebbero soltanto il vostro umore.