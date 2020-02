Durante la settimana che va da lunedì 24 febbraio a domenica 1° marzo 2020 per la seconda sestina il Sole, Nettuno e Mercurio rimarranno ancora nella costellazione dei Pesci, mentre la Luna arriverà nei gradi del segno dell'Acquario favorendo ai nati di questo segno delle perplessità e un cambio di rotta per quanto riguarda l'atteggiamento, molto più distante e freddo.

La combinazione dei pianeti Giove, Plutone, Saturno insieme a Marte darà molta carica, fortuna ed iniziativa ai nati del segno del Capricorno, soprattutto in ambito lavorativo.

Di seguito, le previsioni della settimana, dal segno della Bilancia a quello dei Pesci.

Dalla Bilancia al Sagittario

Bilancia: indisponenti. Mal sopporterete certi atteggiamenti negligenti del partner, e arriverete ad assumere sentimenti negativi nei suoi confronti. Evitate di mettere alla prova la vostra anima gemella, soprattutto per delle gelosie immotivate. Il focus sul lavoro vi darà numerose occasioni di riflessione.

Scorpione: svogliati. Purtroppo non ci saranno novità sul fronte lavorativo, e questo vi farà abbassare l'attenzione anche per quanto riguarda la ricerca di un impiego.

Sarete a corto di motivazioni che vi aiutino a fare meglio e di più. Il weekend con il partner sarà entusiasmante ma poco produttivo dal punto di vista mentale.

Sagittario: intrattabili. Avrete troppo malumore in corpo, tanto che potrebbe fuoriuscire con situazioni decisamente tese all'interno del posto di lavoro. Sarà in famiglia che le cose potrebbero prendere una piega maggiormente conflittuale.

Nel weekend preferirete isolarvi per qualche tempo.

Dal Capricorno ai Pesci

Capricorno: avrete tante occasioni di guadagno, ma anche di ricevere una eventuale promozione. Favoriti i lavori a stretto contatto con le persone e gli studenti alle prese con i propri esami. Con il partner avrete un tacito accordo di “non-belligeranza” che fortunatamente funzionerà a lungo.

Acquario: alcune perplessità con il partner vi metteranno in condizione di allontanarvi e rendervi piuttosto “irraggiungibili”.

Sul lavoro vi darete meno da fare anche per ristabilire le vostre energie e rendervi più produttivi in un secondo momento. Stabili le relazioni all'interno della famiglia, a parte qualche tensione che si risolverà in archi di tempo relativamente brevi.

Pesci: tanta passionalità all'interno della coppia vi farà ricredere anche dal punto di vista sentimentale. L'affinità raggiungerà i massimi livelli nella seconda metà della settimana. Ottime le prospettive per i single, potrebbe essere il momento adatto per far nascere una storia d'amore.