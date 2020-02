Mercoledì 5 gennaio 2020 troviamo sul piano astrale la Luna sostare in Gemelli, mentre Venere, Nettuno e Mercurio stazioneranno in Pesci. Plutone, Saturno e Giove permarranno in Capricorno come Marte che proseguirà il suo moto in Sagittario ed Urano sui gradi del Toro. Infine il Nodo Lunare continuerà il suo domicilio in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Gemelli, meno entusiasmanti per Ariete e Toro.

Ariete fuori fase

Ariete: fuori fase. Ai nati del segno quest'oggi potrebbe sembrare di prodigarsi parecchio nelle questioni professionali ricevendo poche gratifiche, sia morali che economiche, in cambio scatenando la loro insoddisfazione.

Toro: svogliati. Mercoledì in cui i nativi avranno, con ogni probabilità, poca voglia di mettersi in gioco, difatti molti tra loro sceglieranno per concedersi un giorno di ferie, in modo da scongiurare ogni errore nell'ambiente lavorativo.

Gemelli: lavoro a gonfie vele. Le faccende professionali dei nativi oggi andranno presumibilmente a gonfie vele, dono gradito della Luna nel segno in trigono a Mercurio ed in sestile ad Urano in Toro.

Cancro: affettuosi. In coppia il clima potrebbe volgere al bello facendo riaffiorare l'affettuosità reciproca, che nell'ultimo periodo era solo un lontano ricordo nel menàge.

Umore top per Leone

Leone: umore top. Il tono umorale in casa Leone sarà presumibilmente ad ottimi livelli e non faticheranno ad accorgersene nemmeno le persone con cui si rapporteranno, le quali faranno a gara per accaparrarsi la loro compagnia.

Vergine: poco lucidi. Mercoledì in cui riuscire a mantenere la giusta concentrazione sarà un'ardua impresa per i nati del segno che, onde evitare di prendere lucciole per lanterne, farebbero bene a procrastinare le attività pratiche meno urgenti.

Bilancia: finanze flop. Il settore finanziario dei nativi andrà revisionato con estrema attenzione tagliando, se necessario, le spese superflue in modo da snellire il bilancio economico.

Scorpione: relax. I nati Scorpione potrebbero avere bisogno di staccare la spina dalla quotidianità questo mercoledì per ricaricare le batterie e, nel mentre, riorganizzare i pensieri.

Capricorno creativo

Sagittario: abbuffate.

Oggi i nati del segno non baderanno presumibilmente alla linea, concedendosi pasti ipercalorici che a bilancia pesapersone non gradirà affatto.

Capricorno: creativi. L'estro e la creatività potrebbero essere le vere protagoniste del mercoledì nativo, specialmente per i liberi professionisti del segno che avranno più spazio di manovra.

Acquario: nervosi. Far emergere la rabbia nativa quest'oggi sarà un gioco da ragazzi per chiunque, viste le configurazioni astrali che li faranno innervosire per ogni sciocchezza.

Pesci: lavoro flop. Nell'ambiente professionale qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto e sarà bene che i nativi mettano in campo la solita diplomazia, in modo da scongiurare qualsiasi attrito coi colleghi.