A marzo 2020 vi saranno quattro cambiamenti planetari importanti: Marte e Saturno modificano domicilio spostandosi dal Capricorno all'Acquario, mentre il Sole viaggerà dai Pesci all'Ariete ed, infine, Venere che si sposterà dall'Ariete al Toro. Di seguito le previsioni astrologiche mensili, riguardanti amore e lavoro, per il segno zodiacale del Cancro.

Amore

Le effemeridi del mese di marzo 2020 per le faccende di cuore dei nati Cancro non lasciano presagire un periodo tranquillo e spensierato anzi: molti nativi dovranno fare i conti con musi lunghi e con l'avverso sentimento della gelosia.

I transiti che saranno gli artefici di tali ostilità amorose potrebbero essere Venere, col doppio transito in Ariete e Toro, ed il duetto Marte-Saturno che li pungolerà dall'Acquario. Da una parte, infatti, il Pianeta della Bellezza sarà avverso in entrambi i transiti mensili arrecando presumibilmente una certa dose di nervosismo nel focolare domestico, che sarà ancora più marcata dalla seconda settimana in poi. Dall'altra parte, Marte e Saturno in angolo dissonante fungeranno da provocatori instillando nelle menti native perplessità ed angosce verso il partner che non avranno fondamenti nella realtà.

Da questo connubio, quindi, potrebbe venirne fuori una difficoltà comunicativa tra i nativi ed il partner che sfocerà in discussioni per futilità e scenate di gelosia immotivata. Ridotte al lumicino le possibilità di incontrare l'anima gemella per i single del segno che, gioco forza, dovranno rimandare al mese prossimo le loro ambizioni amorose.

Lavoro

L'Oroscopo del terzo mese dell'anno per le faccende professionali dei nativi potrebbe risultare controverso e scarno di soddisfazioni degne di nota.

Gran parte sarà dovuta alla pesante e pressante avversione astrale, capitanata dall'imponente transito dei Pianeti Lenti, ma un ruolo importante lo giocherà anche la predisposizione pessimistica dei nati Cancro, profondamente provati dall'opposizione di Saturno e Giove in Capricorno da fine 2019. Anche il settore economico, con Marte e Saturno che entrano nell'orbita dell'Acquario, andrebbe revisionato con estrema attenzione eliminando, se necessario, ogni spesa extra in modo da scongiurare sorprese sgradite nel bilancio finanziario.

Al bando, quindi, acquisti voluttuari e cene fuori a pro di modi innovati di risparmiare che saranno ben apprezzati sia da Urano che da Venere, entrambi in angolo dissonante nel segno del Toro. Poche chance di trovare la professione adeguata alle loro peculiarità per gli inoccupati del segno. Giorni fortunati del mese di marzo: 2, 7 e 9.