Nel mese di Marzo 2020 troviamo sul piano astrale quattro mutamenti planetari rilevanti: Marte e Saturno passeranno dal domicilio di Saturno a quello dell'Acquario, mentre il Sole viaggerà dai gradi dei Pesci a quelli dell'Ariete ed, infine, Venere si sposterà dall'orbita dell'Ariete al segno del Toro. Oroscopo mensile favorevole per Gemelli e Bilancia, meno roseo per Pesci e Cancro.

Sul podio

1° posto Acquario: intuitivo. Saturno torna momentaneamente ed in moto retrogrado nel loro segno e ciò potrebbe significare lampi di genio ed intuizioni dei liberi professionisti, badando però a non fare il passo più lungo della gamba nel metterli in atto.

Giorni fortunati: 5, 8, 14, 16 e 31.

2° posto Gemelli: loquaci. Le effemeridi mensili sembrano premiare i nati Gemelli che operano nel settore delle comunicazioni, specialmente durante l'ultima settimana dove Marte si sposterà nel loro Elemento. Giorni fortunati: 7, 14, 19 e 23.

3° posto Bilancia: finanze top. Dopo un periodo controverso, finanziariamente parlando, gli Astri vorranno probabilmente riequilibrare il settore economico nativo e, con ogni probabilità, lo renderanno florido già dalla seconda settimana di marzo.

Giorni fortunati: 5, 20 e 24.

I mezzani

4° posto Leone: cambi di rotta. Il moto retrogrado saturniano unito al moto diretto uraniano giocheranno presumibilmente un ruolo fondamentale nelle vicende professionali dei nati Leone, che subiranno una profonda trasformazione. Giorni fortunati: 7, 15 e 28.

5° posto Sagittario: responsabilità. Marzo si presenterà alla corte dei nativi probabilmente con un carico di responsabilità maggiore, che i vertici aziendali hanno deciso di affidargli.

Starà a loro decidere se varrà la pena accettare i nuovi incarichi o meno. Giorni fortunati: 19, 21 e 25.

6° posto Ariete: di fiore in fiore. Il settore professionale potrebbe essere croce e delizia del mese, in quanto difficilmente i nativi potranno contare su un lavoro fisso ma dovranno accontentarsi di piccoli lavori diversificati. Giorni fortunati: 18, 30 e 31.

7° posto Capricorno: rallentamenti.

Il pensiero e la motivazione nell'attuarlo dovrebbero rimanere intatti a marzo, ma a venir meno potrebbero essere i riscontri professionali che subiranno qualche rallentamento, dono sgradito del duetto Marte-Saturno poco conciliante. Giorni fortunati: 18, 22 e 23.

8° posto Vergine: attriti. Nell'ambiente lavorativo, dalla seconda settimana di marzo, il clima potrebbe mutare improvvisamente mettendo a repentaglio le sicurezze dei nativi, che saranno inclini ad innescare polemiche con capi e colleghi. Giorni fortunati: 16, 18 e 21.

9° posto Scorpione: fuori giri. Il parterre planetario mensile non sarà particolarmente benevolo nei confronti dei nativi che si adageranno sulla pigrizia, difatti il contrasto tra Saturno ed Urano esigerà un impegno maggiore per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Giorni fortunati: 1, 5 e 17.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: finanze flop. Il settore economico dei nati del segno durante questo mese andrebbe revisionato con dovizia, evitando come la peste bubbonica qualsiasi spesa che non sia indispensabile. Giorni fortunati: 2, 7 e 9.

11° posto Pesci: nullafacenti. La voglia di mettersi in gioco sul versante professionale potrebbe venir meno nel terzo mese del 2020, e ciò si tradurrà un una versione oltremodo oziosa dei nati Pesci, ben poco gradita a capi e colleghi. Giorni fortunati: 2, 6 e 13.

12° posto Toro: stand-by. Da una parte Venere ed Urano nel segno spingono per mutare mansioni ed abitudini professionali, dall'altra Marte e Saturno in Acquario frenano ogni iniziativa.

Sarà bene fermarsi a riflettere ponderando a dovere ogni singola mossa da effettuare e, magari, rinviandola al mese successivo. Nessuna giornata particolarmente fortunata.