Nel mese di marzo 2020 ci saranno quattro rilevanti cambi planetari: il Sole si sposterà dal segno dei Pesci a quello dell'Ariete, nel frattempo Marte e Saturno passeranno dai gradi del Capricorno all'Acquario ed, in ultimo, Venere viaggerà dall'orbita dell'Ariete al Toro. Di seguito le previsioni astrologiche mensili, riguardanti amore e lavoro, per il segno zodiacale dei Gemelli.

Amore

Le faccende di cuore per i nati Gemelli nel terzo mese del 2020 andranno, presumibilmente, a gonfie vele sia per chi vive una storia d'amore stabile, sia per chi è alla ricerca dell'anima gemella.

Malgrado il doppio transito di Venere (sino al 4 in Ariete e dal 5 in Toro) non sia particolarmente entusiasmante a giocare un ruolo fondamentale saranno Marte e Saturno che, spostandosi in Acquario, favoriranno i Pianeti d'Aria, ovvero il loro Elemento. Per gli accasati del segno ciò potrebbe tradursi in una ricerca spasmodica di entrare in totale simbiosi col partner, magari provando a smussare alcuni lati del proprio carattere o cercando dei compromessi che rivitalizzeranno la complicità nel menàge amoroso.

Anche i single ne trarranno, c'è da scommetterci, un notevole beneficio da questo doppio transito specialmente per chi tra loro sarà alla ricerca di una relazione d'amore duratura. Il tutto potrebbe iniziare con una dolce conoscenza che si trasformerà in uno splendido flirt ma, più ci si avvicinerà alla fine di marzo e maggiore sarà la voglia dei nativi di fare il passo successivo, tramutandola in una storia d'amore a tutti gli effetti.

Lavoro

L'Oroscopo di marzo per quanto riguarda le vicende professionali sembra prospettarsi come un mese in crescendo, dove bisognerà soltanto fare attenzione alle prime 4 giornate dove Venere in Ariete potrebbe rendere nervosi i rapporti con qualche collega. Superata l'impasse iniziale il mese dovrebbe regalare molteplici soddisfazioni ai nativi che potranno contare su un'ottima loquacità, fondamentale per chi tra loro opera nel settore delle comunicazioni.

Effemeridi sfavillanti, quindi, per scrittori, giornalisti e marketer i quali faranno della parola il loro fiore all'occhiello e tale padronanza linguistica, unita ad un'eccellente esposizione verbale, gli spianerà la strada verso un avanzamento nelle gerarchie aziendali. Tale salto di qualità potrebbe palesarsi durante l'ultima settimana, quando Saturno entrerà in moto retrogrado lasciando spazio alla combattività di Marte in Acquario che sarà il loro passepartout per la scalata verso un meritato successo professionale. Seconda metà del mese ottima anche per gli inoccupati che, inoltrando la loro candidatura, avranno buone chance di essere chiamati per un colloquio.

Giorni fortunati: 7, 14, 19 e 23.