Nel mese di marzo 2020 troveremo sul piano astrale quattro cambi planetari rilevanti: il passaggio di Venere dal segno dell'Ariete a quello del Toro, il cambio di domicilio di Saturno e Marte dal Capricorno all'Acquario ed, infine, il viaggio del Sole dai gradi dei Pesci all'Ariete. Oroscopo sull'amore mensile favorevole per Toro ed Acquario, meno entusiasmante per Ariete e Leone.

Sul podio

1° posto Toro: passionali. La Venere nel segno, a partire da giorno 5, sarà per gran parte di marzo in sestile a Mercurio e congiunta ad Urano e ciò potrebbe tradursi in una carica passionale invidiabile, che nel focolare domestico mancava da un qualche tempo.

2° posto Acquario: intraprendenti. La retrogradazione di Saturno nel segno che fa il paio con Marte, anch'esso nella loro orbita, andrà a scontrarsi con la dissonanza del doppio transito venusiano stimolando, con ogni probabilità, l'intraprendenza nativa durante le nuove conoscenze.

3° posto Bilancia: sereni. Il quadro astrale dei nativi sembra non celare particolari insidie a marzo, anzi il clima nel menàge amoroso potrebbe volgere al bello con la serenità che tornerà a regnare sovrana.

I mezzani

4° posto Gemelli: flirt. I single del segno, tralasciando le prime quattro giornate del mese, potrebbero avere ottime chance di tramutare le nuove intriganti persone conosciute in magnifici flirt primaverili.

5° posto Vergine: chiarezza. I nativi nel mese di marzo potrebbero avere bisogno di chiarezza nelle loro relazioni amorose in essere, al contrario di ciò che è stato da inizio anno ad oggi dove tra menzogne ed omissioni il rapporto stava per incrinarsi irrimediabilmente.

6° posto Capricorno: stabilità. Marzo sarà presumibilmente un periodo, specialmente dalla seconda settimana, in cui i nati del segno saranno alla ricerca di una stabilità emotiva più rassicurante, sia per chi tra loro vive una storia d'amore stabile che per le relazioni fresche.

7° posto Cancro: gelosi. Le effemeridi mensili lasciano presagire un mese burrascoso, condito da gelosie immotivate e musi lunghi per le storie stabili.

Poche chance di incontrare l'anima gemella per i single del segno.

8° posto Scorpione: tradimenti. Qualcosa nelle faccende di cuore, vedi il doppio transito venusiano in primis, non girerà per il verso giusto ed i nati Scorpione potrebbero essere tentati da una scappatella, magari con una vecchia conoscenza.

9° posto Sagittario: attriti. Le vicende amorose non saranno presumibilmente la priorità nativa in questo mese, ed il partner non gradirà di essere relegato in secondo piano. Questo malumore potrebbe tradursi in frequenti litigate.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: delusioni. Venere di Terra ed il Sole di Fuoco per gran parte di marzo saranno, c'è da scommetterci, una palla al piede per i nativi che saranno soggetti a delusioni ed amarezze sul versante amoroso.

11° posto Leone: amore flop. Sarà probabilmente ancora presto per un risveglio dei sentimenti in casa Leone, difatti le configurazioni planetarie poco concilianti suggeriranno ai nativi che ci sarà tempo per l'amore più in là.

12° posto Ariete: nervosi. Il clima in coppia potrebbe non essere dei migliori, dono sgradito di Marte in Acquario e Venere in Toro, dove ogni minuzia basterà per scatenare un putiferio dialettico.