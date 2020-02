A marzo 2020 vi saranno quattro passaggi planetari rilevanti: Saturno e Marte che passeranno dal segno Capricorno a quello dell'Acquario, mentre il Sole viaggerà dai Pesci all'Ariete ed, infine, Venere si sposterà dai gradi dell'Ariete a quelli del Toro. Di seguito le previsioni astrologiche mensili, riguardanti lavoro ed amore, per il segno zodiacale del Toro.

Amore

Le vicende amorose dei nati Toro nel terzo mese del 2020 andranno presumibilmente a gonfie vele, grazie sopratutto al passaggio di Venere nel loro segno da giovedì 5.

Il Pianeta della Bellezza si accaserà nella loro orbita congiungendosi ad Urano (anch'esso in Toro) e posizionandosi in sestile a Mercurio in Acquario per gran parte del mese e ciò potrebbe tradursi in un riaccendersi della passionalità nel menàge amoroso. Quella scintilla, che nell'alcova mancava oramai da qualche tempo, avrà buone chance di ravvivarsi e tale trasporto passionale, più marcato nelle settimane centrali, aiuterà la coppia a superare in scioltezza qualsiasi problematica o ansietà del momento.

Non sarà, invece, il mese adatto per cambiare abitazione in quanto Saturno in Acquario potrebbe indicare delle presunte occasioni che, però, nasconderanno qualche insidia ben celata. Sfavillanti anche le effemeridi per i single del segno che avranno svariate opportunità di fare nuove conoscenze, a patto che si accontentino di flirt mordi e fuggi.

Lavoro

Ben più complicate, invece, le questioni professionali del mese di marzo per i nati Toro che dovranno fare i conti con quattro imponenti Pianeti che si battaglieranno nel cielo.

Da una parte ci saranno Venere ed Urano nella loro orbita, entrambi in moto diretto, che spingeranno per un ammodernamento di abitudini e mansioni professionali. Dall'altra parte, però, Marte e Saturno, appena sbarcati in Acquario, freneranno ogni manovra espansionistica o iniziativa professionale. Ciò avrà una rilevanza maggiore per le prime due decadi del segno, le quali potrebbero accusare un certo scoraggiamento sentendosi come messi in gabbia dal loro ambiente lavorativo.

Sarà solo un sembrare, è vero, ma molti Toro opteranno per staccare la spina dal luogo di lavoro, tramite ferie o permessi straordinari, in modo da riordinare le idee e tracciare la strada per il prossimo futuro professionale. Ben più roseo l'Oroscopo per la terza decade che non sarà toccata dai transiti del duetto Marte-Saturno, potendo affrontare il mese di marzo con una voglia di darsi da fare decisamente più marcata. Le giornate centrali del mese, infine, saranno ottime per gli inoccupati che inoltreranno la loro candidatura. Nessuna giornata particolarmente fortunata.