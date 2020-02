L'Oroscopo di domani 14 febbraio 2020 è pronto a mettere in chiaro come sarà la giornata di San Valentino. Sotto osservazione i comparti amore e lavoro che in questa sede andremo a trattare solo in funzione dei sei segni appartenenti alla prima tranche dello zodiaco. Infatti ad essere valutati saranno Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Prima di passare a svelare in modo approfondito e mirato le previsioni zodiacali sul prossimo venerdì ed indicare quali saranno i segni più fortunati il giorno della festa degli innamorati, d'obbligo evidenziare il transito della Luna in Scorpione, ben disposta a portare un po' di buona sorte dove dovesse servire.

Riguardo al periodo sotto esame, senz'altro a gongolare dalla felicità saranno come sempre pochi segni. In pratica solo quattro potranno usufruire del completo appoggio degli astri, ma per gli altri? La risposta nel prosieguo, non prima però di aver dato in pasto alle cronache astrali i nominativi dei migliori e dei peggiori. Secondo l'oroscopo del giorno 14 febbraio a gongolare questo San Valentino saranno Gemelli, Leone, Toro e Cancro; i primi due valutati al top con cinque stelle in classifica mentre i restanti due avranno solo quattro stelle.

Invece a restare un po' perplessi saranno certamente coloro dell'Ariete e della Vergine, entrambi in periodo 'sottotono'.

Classifica stelline di San Valentino, 14 febbraio

Il venerdì interessante la quinta giornata dell'attuale settimana è alle porte, dunque è lecito domandarsi cosa porterà di interessante ai sei segni rientranti nella prima metà dello zodiaco. A rispondere come al solito è la nostra nuova classifica stelline di San Valentino generata dall'oroscopo del 14 febbraio 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima metà zodiacale. In lizza,nelle primissime posizioni, due specialissimi segni già anticipati in apertura: Gemelli e Leone. Tutti gli altri li andremo a confermare od a scoprire immediatamente. Pronti a togliere il velo dalla classifica degli innamorati?

In questo caso pronto da analizzare il responso dell’astrologia espresso dalle stelline segno per segno:

★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Toro, Cancro;

★★★: Ariete, Vergine.

★★: NESSUNO

Oroscopo venerdì 14 febbraio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★. Partirà quasi sicuramente 'sottotono' questo nuovo venerdì 14 febbraio dando un senso di stanchezza generale ad una settimana iniziata male già di suo. La giornata di San Valentino, pertanto, viste le premesse, si presenterà piuttosto caotica. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, la Luna dissonante in quanto speculare negativa, favorirà qualche complicazione nel vostro rapporto in un quadro astrale già problematico per via di Urano contrario.

Siate prudenti soprattutto con il partner e con i vostri familiari, eviterete così dei pesanti conflitti. In campo sentimentale i traguardi quasi mai sono facilmente raggiungibili: se sarete costretti ad attendere alcuni giorni per avere risposte o riscontri, abbiate un po' più di sana pazienza. Single, l'occasione giusta si presenterà quando meno ve lo aspetterete. Quando accadrà non fatevela scappare e soprattutto, non sprecatela mostrandovi troppo esigenti cercando di avere sempre di più. Nel lavoro tenete a bada gli impulsi, moderate le vostre reazioni e non date agli altri delle occasioni di dubitare di voi e della vostra bravura.

Toro: ★★★★. La giornata dedicata alla festa degli innamorati si annuncia nella solita routine per voi Toro. Il vostro umore questo venerdì non sarà dei migliori, l’importante è che non riversiate fra le mura domestiche eventuali tensioni che potrebbero arrivare dall’esterno. Se le cose non dovessero procedere come vorreste, allora provate a fare il punto della situazione, riflettendo prima di fare qualsiasi cosa. In amore, riattivate un progetto sentimentale che avevate momentaneamente accantonato. Sarà il momento di mettere in pratica il rinnovamento che attendevate da tempo e vivere sereni e tranquilli insieme a chi amate.

Single, se avete qualcuno che vi sta a cuore, potrete essere certi che avrete tanto tempo da dedicargli. A qualcuno più intraprendente tra voi, un amore fatto di mistero risveglia sempre il gusto dell'avventura interpretando bene ciò che una persona piena di charme vi farà intendere in modo sibillino, avrete la conferma di aver fatto colpo! Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica novità importanti: potranno bussare alla vostra porta e assumere le sembianze di interessanti proposte, il che potrebbe significare una svolta per la vostra carriera.

Gemelli: ★★★★★. In arrivo una festa degli innamorati davvero 'scoppiettante'.

La giornata, che segna in calendario il 14 febbraio si annuncia di buon auspicio in merito ai sentimenti e alle attività quotidiane. Vedrete aprirsi prospettive concrete, specialmente se avete delle situazioni importanti in corso: sfruttate il momento, ok? In amore sarà sicuramente un buon periodo per modificare eventualmente gli assetti di coppia o magari cambiare abitudini: inizierete a respirare aria nuova anche nelle relazioni d'amore più felici. Single, le predizioni relative all'oroscopo di venerdì, vista la bella posizione della Luna in Scorpione, indicano che avrete l'occasione di comunicare con chiarezza con tutte le persone che v'interessano.

Se ci sarà qualcuno di speciale a cui da tempo vorreste far capire qualcosa, la giornata sarà sicuramente quella giusta per farlo. Nel lavoro, il venerdì in arrivo sarà all'insegna dello spirito dell'intraprendenza e delle idee vincenti. Come dice il proverbio: 'Chi ben comincia è a metà dell'opera', fatelo allora senza perdere tempo.

Le predizioni del giorno 14 febbraio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Si preannuncia un venerdì in linea di massima fluido e generoso per gran parte delle vostre azioni. In pratica, potreste ottenere subito un risultato gratificante: non temete eventuali incomprensioni o battibecchi con chi ben sapete, sappiate che anche questo fa parte del gioco.

Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore prevede che il partner rimarrà molto contento delle vostre idee. La persona amata scoprirà finalmente nuove ed inaspettate sfaccettature del vostro carattere, rendendo il tutto più passionale e coinvolgente. Single, gli astri vi renderanno avventurosi, sarà un bel momento per fare un viaggio in un posto che vi affascina, oppure un cammino introspettivo alla ricerca di se stessi, delle mete da conquistare o di tutto ciò che vorreste dalla vita. Sorprese e cambiamenti in questo periodo non mancheranno e potrebbero arrivare incontri davvero importanti.

Nel lavoro soddisfazioni in arrivo, ma sul piano pratico dovreste essere più concreti del solito. Selezionate gli obiettivi che vi interessano di più e puntate al sodo.

Leone: ★★★★★. In arrivo un venerdì 14 febbraio pregno di belle novità con anche qualche piccolo colpetto di fortuna. La giornata di San Valentino pertanto vedrà la benevola influenza verso il vostro segno della Luna in Scorpione, pronta a dare massimo apporto nelle questioni di cuore. In amore, visto l'ottimo cielo astrale, l'oroscopo del giorno vede in arrivo più stabilità soprattutto per quei rapporti in crisi: si prospetta un’ottima giornata, sicuramente adatta per placare le tensioni in atto e alla fine gioire finalmente in due.

Sarete molto frizzanti e rivolgerete piccoli gesti di tenerezza verso la persona amata, la quale apprezzerà sicuramente. Single, senza dubbio vi attende un bel giorno, ricco di novità soprattutto nei riguardi della vita sociale. Un cielo amico vi consentirà di tirare un sospiro di sollievo: con questi presupposti il fascino non mancherà, potrete così sedurre chi desiderate anche solo con uno sguardo o con poche intriganti parole. Pronti a far cadere ai vostri piedi chi sapete? Nel lavoro la giornata si aprirà molto bene con gli Astri pronti a suggerire sul da farsi. Una novità che vi riguarda sembrerà essere determinante per il vostro successo: approfondite.

Vergine: ★★★. Venerdì giornata segnalata dagli astri con il classico sigillo del 'sottotono': cosa fare per evitare delusioni o contrattempi? L'astrologia per quanto riguarda l'amore invita a riflettere: molti di voi si stanno già dando da fare, ma con scarso successo. Diciamo che i vostri tempi stanno andando molto 'a rallenty', la causa? Urano speculare negativo in opposizione alla Luna in Scorpione. Pertanto, l'oroscopo di domani 14 febbraio consiglia di muoversi con cautela: non sarà certamente tutta 'rose e fiori' questa giornata, anzi vi troverete probabilmente con più di un ostacolo da affrontare. Per evitare nervosismi con la persona amata cercate di essere comprensivi mettendovi nei suoi panni, in modo obiettivo. Single, sarà una giornata densa di nubi: conoscenze che non ingraneranno, incontri che sfuggiranno alle aspettative e di amore neanche l'ombra... Le amiche stelle consigliano di fare una pausa di riflessione: dovete ricaricarvi un po' se intendete puntare su nuove stimolanti avventure. Nel lavoro, sarà sicuramente il momento di risolvere alcuni problemi. Se vi siete un po' crogiolati nei facili successi, adesso dovete darvi da fare: cominciate con le pubbliche relazioni, pianificate con cura il budget e, se avete programmato acquisti, liberatevi delle spese.

Continua con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.