Ogni personaggio della soap Un posto al sole ha un carattere ben preciso che può abbinarsi alla perfezione ad ognuno dei segni dello Zodiaco. Per gioco e senza tenere conto della data di nascita degli attori, nell'articolo viene associato ad ogni segno zodiacale un protagonista del mondo di Upas. Di seguito la lista completa con i dodici segni e le loro rispettive controparti in Un posto al sole.

Da Ariete al Cancro

Ariete/Roberto Ferri: chi è nato sotto questo segno ha un carattere forte ed ha un'innata predisposizione al comando, quello che lo contraddistingue è un forte carisma che porta le persone a seguirlo nel bene e nel male e quindi, tra i personaggi di Un posto al sole, chi meglio del temibile dottor Ferri potrebbe rappresentarlo.

Toro/Guido Del Bue: Il Toro rappresenta un po' il gigante buono, ha un indole molto pacifica e bonaria e ama molto mangiare, forse è un po' pigro e guai a farlo arrabbiare, ma di lui ci si può sempre fidare. Descrizione che si abbina alla perfezione a Guido.

Gemelli/Marina Giordano: i Gemelli hanno un carattere instabile e sono fortemente volubili, un attimo prima possono essere tranquilli e sorridenti, ma subito dopo potreste vederli trasfigurare in preda all'ira. Chi meglio di Marina per rappresentare questa bipolarità, nonnina amorevole e manager senza scrupoli laddove sia necessario.

Cancro/Filippo Sartori: è probabilmente il segno più legato alla famiglia e i suoi cari, conosce il dolore meglio degli altri, il che lo rende molto empatico. Crede molto nell'amore ma tende a prendere sbandate e fare sciocchezze. Inutile aggiungere che queste caratteristiche si abbinano alla perfezione a Filippo.

Da Leone a Scorpione

Leone/Franco Boschi: orgogliosi, fieri, forti, coraggiosi hanno dei grandi valori e non si fanno mettere i piedi in testa da nessuno.

Il loro pregio è la nobiltà d'animo, il loro difetto l'irruenza che li porta a gettarsi a capofitto nelle situazioni più disparate. Se leggendo state pensando a Franco Boschi non stupitevi, perché tra tutti i personaggi di Un posto al sole, il suo profilo è quello che meglio si abbina al Leone.

Vergine/Michele Saviani: i nati sotto il segno della Vergine tendono ad essere pignoli e amano la perfezione sopra ogni cosa.

Cercano sempre di essere impeccabili e sono indubbiamente dotati di gran senso di analisi e di osservazione, però peccano un po' in pignoleria e talvolta possono risultare un po' altezzosi e vanitosi. Queste caratteristiche richiamano indubbiamente alla mente l'integerrimo Michele Saviani.

Bilancia/ Raffaele Giordano: le persone della Bilancia hanno un carattere molto mite e bonario, per quanto affidabili e dotati di ingegno, risultano un po' pigri e amano ottenere il massimo con il minimo sforzo. Non sono ambiziosi, gli basta quel poco, ma guai a toccarglielo. Il simpatico portiere di Palazzo Palladini, nonché personaggio simbolo di Un posto al sole è perfetto per questo segno.

Scorpione/Alberto Palladini: non ce ne vogliano gli amici dello Scorpione se l'unico personaggio negativo della lista è abbinato al loro segno, ma lo Scorpione risulta ambizioso, astuto, ambiguo, vendicativo e manipolatore, praticamente si tratta di Alberto Palladini.

Sagittario/Vittorio Del Bue: sono degli amiconi, sempre sorridenti e pronti a far festa. Il loro difetto è indubbiamente l'immaturità ma sono delle persone adorabili che tutti vorrebbero al proprio fianco come amici. Vittorio risulta abbinarsi alla perfezione.

Capricorno/Arianna Landi: segno molto particolare, il Capricorno non ama molto fraternizzare con gli altri e tende molto a isolarsi e ad essere malinconico.

Cercano di nascondere il loro dolore dietro una facciata di sicurezza, inoltre sono contraddistinti da una notevole forza di volontà. Sono decisamente testardi, se vogliono qualcosa state pur certi che la otterranno. Caratteristiche che li accomunano a un personaggio complesso come Arianna.

Acquario/Andrea Pergolesi: sono dotati di molta ironia e hanno l'animo degli artisti. Amano la libertà sopra ogni cosa e risultano insofferenti ai rapporti duraturi e ai lavori stabili. Desiderano cambiare e preferiscono essere padroni del loro destino un po' come Andrea Pergolesi.

Pesci/Serena Cirillo: i nati sotto il segno dei Pesci sono i più emotivi e malinconici, vivono alla perenne ricerca del modo per realizzare i propri sogni.

All'entusiasmo che mettono nelle loro attività si contrappone una forte malinconia che portano dentro. In un posto al sole probabilmente Serena incarna meglio di tutti questi sentimenti.