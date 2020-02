Secondo l'Oroscopo della giornata di martedì 4 febbraio, la Luna sarà nel segno zodiacale dei Gemelli, che sarà tra i segni più fortunati della giornata, mentre Marte in trigono rispetto al segno del Sagittario, fornirà una giornata ricca di fantasia per i nativi Ariete. Scorpione avrà modo di instaurare un dialogo emotivo e intimo con il partner, mentre per l'Acquario si aprirà un periodo piuttosto frenetico.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la gioranta di martedì 4 febbraio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 4 febbraio segno per segno

Ariete: Marte e Giove in trigono al vostro cielo portano in voi una buona dose di fantasia da esprimere come meglio vi pare durante la giornata di martedì.

Sul fronte sentimentale un pizzico di concretezza e buonsenso vi suggeriranno il comportamento più giusto per rilanciare il vostro rapporto sentimentale. I single dovranno prendere delle decisioni ma dovranno attendere il momento migliore affinché tutto vada per il meglio. In ambito lavorativo non rinunciate a conversare con colleghi che vorranno esprimere la loro opinione su argomento che vi interessa molto. Voto - 7,5

Toro: gli influssi di Plutone in angolo positivo dal segno amico del Capricorno, completano un oroscopo che vi piacerà molto per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Infatti ispirazione ed emotività saranno i punti chiave della vostra relazione di coppia, per farle attraversare momenti di puro piacere come non ne avevate provati prima, soprattutto per i nati nella prima decade. I single potrebbero trascorrere una serata del tutto inaspettata con un ospite inaspettato. Sul fronte lavorativo sarete efficienti nelle mansioni di routine, ma svolgerne altre più complicate potrebbe essere un problema.

Voto - 8,5

Gemelli: Sole in trigono al vostro cielo secondo l'oroscopo di martedì. La sfera sentimentale si rivelerà davvero formidabile per voi nativi del segno. State attraversando un ottimo periodo e volete che sia sempre così. Ebbene potreste riuscirci cercando di mantenere tale temperamento. Per quanto riguarda i single, prendersi un po’ di tempo libero per sé stessi potrebbe essere una buona idea.

In ambito lavorativo potreste ricevere dei suggerimenti che non avevate mai preso in considerazione prima. Voto - 8

Cancro: gli influssi di Venere in quadratura rispetto al segno dei Pesci, completano un oroscopo molto romantico e pieno di passione per voi nativi del segno. Proprio sul fronte sentimentale potrebbe essere il momento di accettare quell'appuntamento con quella persona su cui di recente avete poggiato i vostri occhi. Le relazioni stabili ormai da un po’ di tempo potrebbero decidere di aprire nuovi progetti che possano portare delle piacevoli novità. In ambito lavorativo potreste essere distratti dalla vostra vita sentimentale.

Fareste meglio a metterla da parte quando lavorate per non compromettere la vostra prestazione. Voto - 7,5

Leone: Sole e Venere sfavorevoli potrebbero compromettere la vostra giornata secondo l'oroscopo di martedì. In ambito sentimentale potreste non condividere le stesse idee della vostra anima gemella. Cercate di non causare dei litigi, è normale a volte non essere sempre d'accordo con le idee degli altri. Se siete single troverete calore, divertimento e spensieratezza nei confronti degli amici. Sul fronte lavorativo ambizione e grinta saranno necessari per poter svolgere adeguatamente mansioni un po’ particolari.

Voto - 7,5

Vergine: la Luna in trigono rispetto al segno del Toro influenzerà positivamente la vostra giornata secondo l'oroscopo di martedì. Sul fronte amoroso se siete single sarete in vena di socializzare e condividere le vostre idee e passioni con gli amici oppure con una nuova conoscenza per approfondire meglio questo nuovo rapporto. Le relazioni fisse potrebbero confrontarsi con qualcuno del passato che potrebbe portare un po’ di scompiglio. Sul posto di lavoro grazie ad un miglioramento sul piano fisico, avrete le energie necessarie per tornare a lavorare al massimo delle vostre capacità.

Voto - 8

Bilancia: giornata piuttosto sottotono secondo l'oroscopo di martedì a causa di Venere e Mercurio sfavorevoli nel vostro cielo. Sul fronte sentimentale potreste non soddisfare le esigenze del partner proprio quando ne avrà bisogno. Cercate di essere più disponibili. I single potranno fare incontri interessanti ma la situazione potrebbe loro sfuggire di mano. Sul fronte lavorativo dovrete cercare di ascoltare più spesso i vostri colleghi e capire le loro intenzioni. Voto - 6

Scorpione: la configurazione astrale prevede il Sole dal segno amico dell'Acquario, che vi daranno la possibilità di dare più enfasi alla vostra relazione di coppia.

Infatti avrete modo di instaurare un dialogo emotivo e romantico nei confronti del partner, aumentando la passione e la voglia di fare sempre più nuovi progetti insieme. I single dovranno pensare di più a loro stessi, e avranno tante occasioni per liberare la mente dai pensieri negativi. Nel lavoro sarete ambiziosi su alcuni progetti che vi staranno a cuore e anche se non daranno grandi guadagni, vi daranno comunque delle buone soddisfazioni. Voto - 8,5

Sagittario: con Marte in congiunzione al vostro segno zodiacale le vostre capacità unite alla fortuna vi permetteranno di mettere a segno più di un successo personale e professionale per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Sul fronte amoroso invece, è arrivato il momento di chiudere quella discussione con il partner che da tempo sta creando solo problemi di affiatamento. Se necessario, ammettete le vostre colpe pur di finirla qui. I single potranno contare sul pianeta rosso per fare incontri interessanti. Voto - 7,5

Capricorno: Plutone ormai stazionario da un po’ di tempo nel vostro segno zodiacale, rende il vostro oroscopo idilliaco sul fronte sentimentale. Infatti le circostanze che si andranno a creare stimoleranno l'apprezzamento e la passione che arde tra voi e la vostra anima gemella, andando a scoprire lati della vostra relazione del tutto nuovi e mettendoci un pò di fantasia, passerete delle ore intense.

I single potranno dedicarsi alle loro passioni e frequentare amicizie interessanti. Nel lavoro mettere in risalto la vostra allegria potrebbe essere una buona idea per soddisfare al meglio la vostra clientela. Voto - 9

Acquario: Sole e Mercurio in transito nel vostro cielo favoriscono un oroscopo a vostro vantaggio per la giornata di martedì. La sfera sentimentale si rivelerà positiva e non vi mancherà la voglia di raccontare al vostro partner le vostre idee e cosa avete combinato durante la giornata. I single potrebbero inaspettatamente innamorarsi. Sul posto di lavoro si aprirà un periodo piuttosto frenetico, con tante cose da fare e poco tempo per farlo.

Voto - 7,5

Pesci: Venere stazionaria nel vostro cielo farà fiorire il romanticismo in mille modi diversi durante la giornata di martedì. Avrete tanti modi per sedurre la vostra anima gemella e convincerla a trascorrere il suo tempo con voi per fare tante cose divertenti e interessanti che stimoleranno la passione in voi. I single nonostante le tante mansioni da svolgere, riusciranno a trovare del tempo da dedicare allo svago. Nel lavoro essere ostinati non sempre può aiutare. Cercate di trovare altri metodi più efficaci. Voto - 7,5