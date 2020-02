L'Oroscopo lascia presagire un mese ricco di emozioni e soddisfazioni per il Sagittario, che potrà fare affidamento sulla protezione di Venere, ma anche per il Capricorno, che risentirà degli influssi di Giove e Saturno nel segno. Sottotono l'Acquario, alti e bassi per la Vergine. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo del mese di febbraio 2020 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute, più la classifica dei segni top e flop del mese.

Segni top febbraio 2020

Toro: l’oroscopo di febbraio lascia prevedere un mese vantaggioso per il segno che potrà recuperare in amore e vivere belle emozioni. Potrebbero nascere dei progetti per il futuro, qualcuno deciderà di sposarsi o di andare a convivere. Anche per quanto riguarda l'ambito lavorativo sarà un mese ricco di soddisfazioni, ideale per avanzare un progetto o presentare una proposta.

Leone: con l’arrivo del nuovo mese inizia per il segno un momento vantaggioso per quanto riguarda i sentimenti, sarà possibile recuperare dopo le difficoltà dei mesi precedenti e ritrovare la serenità.

Anche gli incontri sono favoriti, le relazioni che nascono in questo periodo saranno protette dalle stelle. Miglioramenti in ambito lavorativo, grazie all'ottimismo e alla voglia di fare ritrovati.

Scorpione: nonostante la prima metà del mese possa riservare dei momenti di tensione al segno, a partire dal 16 l’oroscopo lascia prevedere un vantaggioso momento di recupero per lo Scorpione. La seconda metà del mese sarà positiva per i sentimenti e per la sfera professionale, sarà il momento ideale per tornare a mettersi in gioco e avanzare qualche proposta in più.

Sagittario: Venere in aspetto positivo lascia presagire un oroscopo ricco di emozioni per quanto riguarda i sentimenti. Le stelle accontenteranno i nativi del segno, sia i single che coloro i quali vivono un rapporto di coppia vivranno un mese ricco di sorprese. In ambito lavorativo si potranno riscuotere delle belle soddisfazioni. Mese vantaggioso per il fisico.

Capricorno: Con Giove e Saturno in posizione vantaggiosa sarà un febbraio ricco di sorprese e soddisfazioni per il segno.

Sarà un momento di recupero per la sfera lavorativa, ideale per coloro i quali intendono lanciare un progetto o avviare un’attività. La serenità torna all'interno dei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti. Per quanto riguarda la salute sarà un mese vantaggioso, anche se non è da escludere la possibilità che qualcuno risenta di alcuni momenti di stress e nervosismo, soprattutto dal 15 al 20 febbraio.

Pesci: l'oroscopo lascia presagire un febbraio di recupero, tanto per quanto riguarda l’amore che la sfera lavorativa. Il cuore è più leggero a febbraio e questo favorirà il recupero del buonumore all'interno dei rapporti di coppia, ma anche per i single alla ricerca dell’anima gemella.

Marte in aspetto positivo favorisce un recupero per il fisico e avvantaggia il segno per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

Segni flop del mese

Ariete: quello di febbraio non sarà un mese semplice per l’Ariete, che soprattutto in ambito lavorativo dovrà affrontare problematiche e grattacapi. In amore grazie a Venere che entra nel segno sarà un momento di recupero, anche se non tutte le soluzioni verranno offerte al segno su un piatto d’argento. Per il fisico non è da escludere che qualcuno viva delle giornate sottotono.

Gemelli: la metà di febbraio si rivelerà sottotono per il segno, che soprattutto in amore potrebbe nutrire forti dubbi ed incertezze.

Anche in ambito lavorativo sarebbe bene muoversi con cautela, evitare di esporsi più del dovuto o di imporsi con eccessiva arroganza. I malumori e lo stress accumulato potrebbero causare inoltre qualche disturbo di tipo psicofisico.

Cancro: l’oroscopo lascia presagire un secondo mese dell’anno faticoso soprattutto dal punto di vista del fisico. Secondo le stelle saranno frequenti i cali di energia e i momenti sottotono e anche la sfera lavorativa ne potrebbe risentire. I rapporti interpersonali verranno intaccati da questa instabilità del segno, dunque è meglio muoversi con cautela ed evitare di dar vita a nuovi contrasti e polemiche.

Vergine: per quanto riguarda l’ambito lavorativo e la sfera professionale quello di febbraio sarà un mese vantaggioso e ricco di soddisfazioni per la Vergine. Al contrario il tempo dedicato al lavoro potrebbe allontanare il segno dal partner, all'interno del rapporto di coppia potrebbero nascere dei contrasti e aumentare le distanze soprattutto se già esistenti. Anche i single alla ricerca di nuovi incontri potrebbero non essere accontentati. Aumentano le tensioni e la stanchezza per quanto riguarda il fisico.

Bilancia: l'oroscopo consiglia di muoversi con cautela durante il nuovo mese, in ambito lavorativo così come in amore infatti non mancheranno le tensioni e i momenti sottotono.

Meglio non prendere decisioni affrettate, a partire dal 20 febbraio si potrà recuperare. Marzo sarà un mese di grandi emozioni e soddisfazioni per la Bilancia.

Acquario: mentre per quanto riguarda l'ambito lavorativo quello di febbraio sarà un mese vantaggioso in cui si potranno ottenere delle belle soddisfazioni, in amore il segno potrebbe trascinarsi dietro i contrasti e le difficoltà incontrate durante il mese precedente, vivendo un periodo sottotono. Tuttavia la seconda metà di febbraio si rivelerà più vantaggiosa e favorirà l'inizio di un momento di recupero.