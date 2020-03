Sabato 7 marzo 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna sostare in Leone, mentre Saturno, Plutone, Marte e Giove transiteranno sui gradi del Capricorno. Venere in compagnia di Urano permarranno in Toro, così come Nettuno e il Sole continueranno il proprio domicilio in Pesci. Infine Mercurio rimarrà stabile in Acquario, nel frattempo il Nodo Lunare sarà in Cancro.

Oroscopo favorevole per Acquario e Sagittario, meno conciliante per Vergine e Pesci.

Sul podio

1° posto, Acquario: intuitivi. Lampi e colpi di genio saranno probabili questo sabato e, come suggerisce il duetto Saturno-Urano, andranno attuati in tempi celeri nell'ambito professionale.

2° posto, Sagittario: viaggi. Sabato ideale per staccare la spina dalle problematiche e concedersi una breve gita fuori porta che servirà a ritemprare il benessere psico-fisico dei nati del segno.

3° posto, Leone: ostinati. Determinazione e tenacia potrebbero essere le peculiarità di cui i nativi daranno sfoggio questo sabato, che li aiuteranno a perseguire ugualmente le loro mete non curandosi delle eventuali avversità.

I mezzani

4° posto, Toro: shopping. Grazie al settore finanziario, che attraversa un florido momento, i nativi potranno e vorranno concedersi un'intensa sessione di shopping assieme alle amiche di sempre.

5° posto, Bilancia: umore top. Col tono umorale alle stelle i nati del segno avranno, con ogni probabilità, voglia di conoscere nuove persone, alcune delle quali potrebbero trasformarsi il dolci flirt.

6° posto, Capricorno: galanti. Spostato in secondo piano l'ambito professionale per 24 ore, i nati del segno dedicheranno probabilmente le giuste attenzione alla dolce metà che ne sarà entusiasta.

7° posto, Gemelli: relax.

Sabato ottimo per fare il punto della situazione evitando, ove possibile, di dedicarsi alle attività pratiche, difatti molti tra loto opteranno per una giornata all'insegna del relax più assoluto, che li aiuterà a ponderare con dovizia le prossime mosse da attuare.

8° posto, Ariete: distratti. Riuscire a mantenere una buona concentrazione nell'ambiente lavorativo sarà presumibilmente un'ardua impresa in casa Ariete.

Sarà bene rinviare le mansioni professionali meno impellenti a data da destinarsi, onde evitare macroscopici errori.

9° posto, Cancro: straniti. L'ambiguo atteggiamento del partner potrebbe far drizzare le antenne dei nativi che, superato l'impasse, non esiteranno nel chiedere numi in merito all'interessato.

Ultime posizioni

10° posto, Scorpione: imbronciati. Quel sorriso capovolto sul loro viso sarà probabilmente frutto del loro pessimismo più che di reali asperità planetarie. Le novità positive non dovrebbero mancare, basterà cambiare prospettiva per scorgerle.

11° posto, Pesci: bizzosi. I nati del segno potrebbero affrontare questa giornata coi nervi a fior di pelle, tanto che il loro nervosismo emergerà nei momenti meno opportuni e senza che ve ne sia un reale motivo scatenante.

12° posto, Vergine: nostalgici. La giornata sarà costellata da un velo di malinconia che farà tornare indietro i pensieri dei nati Vergine verso persone con le quali si è chiuso un ciclo.