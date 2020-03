Nella settimana dal 9 al 15 marzo 2020 troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dalla Vergine al segno del Sagittario, nel frattempo Saturno, Plutone, Giove e Marte sosteranno in Capricorno. Venere ed Urano permarranno nel segno del Toro come Mercurio che continuerà la sua orbita in Acquario. Infine il Nodo Lunare stazionerà in Cancro ed il Sole con Nettuno saranno nel domicilio dei Pesci. Oroscopo favorevole per Leone e Capricorno, meno entusiasmante per Ariete e Cancro.

Sul podio

1° posto Capricorno: poliedrico.

La facilità con cui si barcameneranno su più fronti lavorativi sarà ben vista dai piani alti aziendali, i quali potrebbero anche iniziare a pensare ad un aumento di stipendio per i nati del segno.

2° posto Leone: lungimiranti. Mercurio ed Urano in sestile doneranno ai nativi, con ogni probabilità, un mood lungimirante attuando delle mosse professionali che, soltanto più avanti, forniranno risultati degni di nota.

3° posto Toro: lavoro top. I progetti professionali in essere avanzeranno presumibilmente in maniera repentina questa settimana in casa Toro, per merito del quartetto astrale favorevole composto da Plutone, Giove, il Sole e Saturno.

I mezzani

4° posto Vergine: finanze top. Il settore economico dei nativi andrà probabilmente a gonfie vele, tanto che nelle giornate di lunedì e martedì molti potrebbero concedersi delle gratificanti sessioni di shopping.

5° posto Scorpione: routine. Settimana tutt'altro che dinamica quella che si prospetta per i nati del segno, difatti sarà bene che si dedichino a ciò che è rimasto insoluto nei giorni precedenti in modo da non restare con le mani in mano.

6° posto Gemelli: imbronciati. Gli Astri con predominanza dell'Elemento Terra non risulteranno particolarmente concilianti coi nati Gemelli che, di conseguenza, avranno l'umore sotto i tacchi.

7° posto Cancro: nostalgici. Venere in Toro sarà contrastata da Nettuno e ciò potrebbe rendere la settimana cancerina piena di ricordi legati al passato, con un velo di malinconia che sembrerà non dissolversi sino al weekend.

8° posto Pesci: nullafacenti. La voglia di mettersi in gioco potrebbe venir meno in questa giornata, peccato però che la loro reiterata pigrizia non andrà a genio a capi e colleghi dell'ambiente professionali.

9° posto Bilancia: perplessi. Il partner assumerà presumibilmente un comportamento sopra le righe suscitando la perplessità dei nati Bilancia. Passata l'impasse del momento, però, saranno curiosi di capire cosa sia realmente successo.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: nervosi. Sebbene non vi siano motivazioni degne di nota, i nati del segno potrebbero adirarsi per ogni minuzia, lasciando sgomento il partner che non esisterà nell'esternare il proprio malcontento.

11° posto Sagittario: amore flop. Nel focolare domestico il clima potrebbe divenire teso e cupo e gli Astri avversi suggeriscono di evitare qualsiasi discussione chiarificatrice perchè avrebbe poche chance di andare a segno.

12° posto Acquario: gelosi. Un messaggio o una chiamata ricevuta dal partner potrebbe essere l'incipit per scatenare la gelosia dei nati del segno, i quali non baderanno molto alle circostanze divenendo inopportuni a causa di una probabile scenata.