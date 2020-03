L'oroscopo della giornata di venerdì 6 marzo rivela che il pianeta Marte sarà in quadratura rispetto al segno del Sagittario, mentre un cielo sereno per i nativi Bilancia permetterà loro di avere profonde capacità di dialogo con la propria anima gemella. Vergine darà un po’ di fantasia in più alla relazione di coppia. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo per la giornata di venerdì 6 marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni venerdì 6 marzo 2020

Ariete: giornata molto movimentata grazie agli influssi del pianeta Marte dal segno del Sagittario che darà una buona dose di energie da spendere soprattutto sul fronte lavorativo per cercare di recuperare quanto perso nelle giornate precedenti.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, la situazione sarà ottimale per potersi aspettare delle belle notizie o se avete da darne una al partner. Se siete single potreste avere un cuore gelido nei confronti di chi è interessato a voi. Per non sembrare maleducati, siate gentili. Voto - 7,5

Toro: Venere in ottimo aspetto nel segno vicino dell'Ariete, con il pianeta Urano in quadratura, vi permetteranno di allargare i vostri orizzonti sul fronte lavorativo e cercare di iniziare nuovi progetti. Favorevoli soprattutto i progetti di gruppo.

Sul fronte amoroso sarete in grado di far impazzire il vostro partner, non lasciando spazio a rimpianti o i ricordi dolorosi ormai appartenenti al passato. Se siete single potreste prendere in considerazione l'idea di allargare la vostra cerchia di amicizie. Voto - 8

Gemelli: gli influssi di Marte e di Mercurio nel vostro cielo completano per voi un oroscopo in forte rialzo, che vi permetterà nuovamente di vedere le cose dal lato positivo.

Sul fronte lavorativo porterete a termine alcune situazioni lasciate in sospeso e ci saranno anche nuove opportunità da prendere al volo per dare una spinta alla vostra ambizione. In amore saprete come gestire al meglio l'ambito familiare, portando armonia senza creare inutili litigi. Voto - 8

Cancro: potrebbe esserci qualche novità nella vostra vita quotidiana, come un nuovo acquisto o una nuova faccenda da svolgere che vi metterà a vostro agio e vi darà modo di vivere con più entusiasmo.

In amore vi farete trasportare facilmente dalle idee del partner, ma fate attenzione a non farvi trascinare in idee poco convincenti. Se siete single un’ottima configurazione astrale vi renderà attivi e curiosi di fronte a nuove frequentazioni. Nel lavoro potreste dedicarvi a sviluppare alcune nuove idee che potrebbero rivelarsi un successo. Voto - 7,5

Leone: oroscopo di venerdì sterile di novità e poco convincente per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale ci sarà un'insolita atmosfera che non vi metterà a vostro agio, non riuscendo dunque a stimolare la vostra relazione di coppia. I single preferiranno dedicarsi ai loro amici, evitando di pensare alla sfera sentimentale.

In ambito lavorativo grazie ad un collega di cui vi fidate molto, potrete risparmiare del tempo nel disbrigo di alcune pratiche burocratiche e finire più velocemente. Voto - 7

Vergine: configurazione astrale che prevede gli influssi del pianeta Mercurio in opposizione al vostro cielo secondo l'oroscopo di venerdì. In ambito sentimentale avrete una certa fantasia che vi darà le forze e la volontà necessaria per stimolare al meglio la vostra relazione di coppia, con nuove idee che sicuramente faranno impazzire il partner. I single avranno modo di divertirsi molto accettando un invito da parte di un amico.

Nel lavoro non accontentatevi delle briciole, aspirate a progetti che vi procureranno maggiori guadagni. Voto - 8,5

Bilancia: secondo l'oroscopo di venerdì, avrete un cielo sereno dalla vostra parte che vi permetterà di stabilire un dialogo forte e profondo nei confronti della vostra anima gemella, che vi permetterà anche di stemperare eventuali litigi ormai appartenenti al passato. Buon momento anche per chi è in coppia, ci saranno ottime circostanze per consolidare un rapporto. In ambito lavorativo essere più positivi verso il i vostri colleghi e le vostre mansioni, potrebbe aiutarvi a raggiungere degli obiettivi che precedentemente vi avevano creato qualche difficoltà.

Voto - 8

Scorpione: un oroscopo caratterizzato dal pianeta Mercurio in trigono rispetto al segno amico dei Pesci vi renderà virtuosi durante la giornata di venerdì. Sul fronte sentimentale la vostra relazione di coppia prenderà la direzione giusta grazie ad un certo romanticismo abbinato al buon senso. Se siete single un amico potrebbe aiutarvi a farvi conoscere la persona adatta a voi. Per quanto riguarda il lavoro, presto riceverete le giuste soddisfazioni. Voto - 8,5

Sagittario: configurazione astrale che vede il pianeta Marte in quadratura al vostro cielo, come come confermato dall'oroscopo di venerdì.

Sarete maggiormente concentrati verso l'ambito familiare, in quanto ci sono alcune questioni rimaste indietro che dovrete a tutti i costi portare avanti, anche per non fare brutta figura con i vostri cari, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo potreste avere a che fare con qualche imprevisto, e forse sarà necessario l'intervento di qualcuno che ne sappia più di voi. Voto - 7

Capricorno: un oroscopo che vi metterà a vostro agio grazie ad un sontuoso Giove in quadratura al vostro cielo. Sul fronte amoroso sarete teneri e affettuosi come non mai per dimostrare al vostro partner che voi ci siete e farete di tutto per la vostra amata.

I cuori solitari cercheranno di capire con un primo approccio se la persona che hanno scelto farà al caso loro. Nel lavoro i vostri affari andranno meglio di quanto vi aspettavate e questo vi permetterà di rivedere in positivo la vostra tabella di marcia. Voto - 9

Acquario: secondo l'oroscopo di venerdì, con il Sole in trigono al vostro segno zodiacale, potrebbe essere il momento perfetto per cercare di mettere in piedi una nuova collaborazione che potrebbe durare a lungo e che in futuro potrebbe rivelarsi una piccola miniera d'oro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, se siete single potrete vivere con maggiore serenità certe emozioni, anche le più importanti.

Le relazioni fisse con Venere e Marte focosi potranno dare sfogo ai loro sentimenti. Voto - 8,5

Pesci: con Mercurio stazionario nel vostro cielo, la vostra relazione di coppia prenderà il volo, così come le emozioni che proverete nei confronti del partner. Potreste inoltre prendere in considerazione l'idea di fare una piccola sorpresa per mostrare la vostra gratitudine. I cuori solitari farebbero meglio a scendere dal loro piedistallo ed essere più umili. Sul posto di lavoro forse sarebbe il caso di tenere le distanze dai vostri colleghi in quanto insieme non riuscite per il momento a tirare fuori idee brillanti.

Forse una piccola pausa potrebbe aiutare. Voto - 7