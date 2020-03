L'Oroscopo di domani, giovedì 12 marzo, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Dopo un paio di giornate in Bilancia, la Luna transiterà nel domicilio dello Scorpione dove resterà fino alle ore 11:10 di sabato. Quando l'astro luminoso si trova in questa promettente posizione, in generale cresce la voglia di comunicare e di allacciare contatti, quindi sarebbe una giornata valida per fare delle conoscenze e chiedere consiglio, meglio ancora se tramite i social. Risulteranno accentuate sia le emozioni che la creatività.

Il livello di energia sarà talmente elevato, per questo motivo potrebbero germogliare nuovi progetti e idee. Dunque, si prospettano 24 ore interessanti da non snobbare assolutamente anche se qualche nativo risulterà irrequieto come ad esempio il Capricorno. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 12 marzo

Toro - 12° in classifica - Si prospetta una giornata da prendere con le pinze.

Dovrete essere estremamente prudenti dato che l'insidia sarà proprio dietro l'angolo. Coloro che da tempo si sono messi a dieta rischieranno di gettare la spugna a causa di una certa sensazione di noia e tristezza che li pervaderà. Anziché trascorrere troppo tempo davanti alla tv o al pc, sfruttate questo periodo per sviluppare delle nuove passioni e per imparare cose diverse, il sapere è illimitato.

Da un po' di giorni forse non fate altro che pensare al futuro e al lavoro, c'è qualche nativo del Toro che teme di ritrovarsi senza un'occupazione a breve! La Luna in Scorpione tende ad amplificare le emozioni e i pensieri, ma sforzatevi in tutti i modi di non essere pessimisti.

Capricorno - 11° posto - In giornata avrete modo di apprendere delle nuove informazioni. Siccome ultimamente risultate fin troppo irrequieti e tesi, avete assolutamente bisogno di chiudere le porte al mondo esterno e di rilassarvi.

Prendetevi del tempo per pensare alla vostra persona, sognate in grande e placate la tensione. Chi lavora a contatto con il pubblico, da tempo si trova con le mani legate e con l'impossibilità di fare determinate cose. Per ora l'amore è l'ultima delle vostre priorità, ma cercate di non trascurare a lungo la persona del cuore. Occhio alla salute, qualcuno soffre di frequenti starnuti e piccoli mal di gola.

Acquario - 10° in classifica - Questo sarà un giovedì da osservare con cautela dato che da un momento all'altro potrebbe succedere qualcosa di inaspettato. Un cambiamento drastico è avvenuto in questi ultimi giorni e, adesso, attorno a voi nulla risulta più come prima.

In giornata vi ritroverete a sospirare pensando alle belle giornate di sole e alle lunghe passeggiate all'aria aperta. Mai come ora vi sentite più incerti e ingabbiati, vi sembra di camminare su un filo spinato! Portate pazienza e svagatevi approfondendo le vostre passioni oppure rilassandovi sui social. C'è sempre un'opportunità dietro l'angolo.

Vergine - 9° posto - L’Oroscopo del 12 marzo dice che la mattinata partirà un po' al rilento. Ultimamente tendete ad alzarvi più tardi del consueto e vi sentite poco in forma. Comunque sia, gli astri rivelano che l'amore sarà nell'aria e che entro la primavera si verificheranno dei cambiamenti interessanti.

In famiglia, nelle seguenti ore di questo giovedì, potrebbe esserci un po' di intollerabilità. Ultimamente non tollerate la vista di nessuno e volete starvene per conto vostro. Cercate di incrementare il consumo di acqua e non esagerate con le pietanze salate e zuccherate. Qualche nativo della Vergine si sente pressato dal lavoro o da una situazione privata, comunque sia occhio alla pressione.

Ariete - 8° in classifica - Quando rivangate il passato non fate altro che notare quante cose sono cambiate negli anni, voi non siete più gli stessi e molte amicizie si sono perse. La giornata assumerà un andazzo lento e questo vi porterà inevitabilmente a sbadigliare.

Non saprete cosa fare e vi sentirete stanchi e sconsolati. C'è chi si rilasserà davanti alla televisione e c'è chi cercherà di stringere delle nuove conoscenze attraverso i social, potrebbe arrivare una certa richiesta da non prendere sotto gamba. Ultimamente siete preoccupati per la salute vostra e delle persone che vi stanno a cuore. Approfittate di queste giornate per scoprire nuovi interessi e fare attività manuali.

Gemelli - 7° posto - Le coppie giovani potrebbero ritrovarsi a soffrire per la distanza, ma l'amore quando è forte supera ogni mareggiata. La situazione planetaria accentuerà i sentimenti, per cui il livello d'intimità sarà altissimo.

In giornata vi sentirete belli carichi ed anche pronti a correre dei rischi in più. In genere non amate stare fermi e per questo motivo ultimamente vi sentirete impazzire. Sfruttate il web per ampliare la vostra cultura e per sviluppare degli interessi nuovi e appaganti. Dietro alle cose negative c'è sempre un'opportunità, dunque aprite gli occhi!

Oroscopo del giorno

Leone - 6° in classifica - La configurazione astrale di questo giovedì porterà una bella sensazione di appagamento psicofisico. In un periodo in cui le relazioni con gli altri sono ridotte al lumicino, potrà essere di grande aiuto prendersi del tempo per pensare solamente a se stessi.

Vi siete a lungo trascurati e questo non ha giovato alla vostra pelle e al fisico. Dunque, sfruttate questa giornata per rimettervi in sesto: fate un bella manicure e/o pedicure, concedetevi un bel bagno caldo e tuffatevi nel mondo della meditazione.

Bilancia - 5° posto - Le previsioni astrologiche parlano di 24 ore piene di buon senso e ragionevolezza. Vi sentirete molto riflessivi, ispirati e diplomatici. Da un po' vi ritrovate a vivere una situazione che vi sembra surreale e non vedete l'ora che tutta questa agitazione passi. Avete mille cose da fare, forse dovete andare dal dentista, o dal meccanico oppure dovete concludere un certo affare/lavoro.

Chi si ama, ma non vive sotto lo stesso tetto, sta soffrendo per la distanza che in questo periodo risulta ancora più accentuata. Non date spazio al pessimismo, questa giornata favorirà le nuove nascite e i progetti a lunga durata.

Sagittario - 4° in classifica - Buona giornata, finalmente! Era da diverso tempo che gli astri non vi sorridevano, pertanto cercate di sfruttare come meglio potete queste 24 ore promettenti. In famiglia, se con il partner si è registrato un allontanamento, approfittatene per riavvicinarvi e riaccendere la fiamma dell'amore. Trascorrete più tempo con i figli o con i genitori anziani, siate indulgenti e amorevoli.

Coloro che hanno da poco intrapreso una dieta dovranno cercare di resistere alle tentazioni che saranno dietro l'angolo in queste 24 ore. La noia, l'apatia e la tristezza portano ad abbuffarsi. Rivedete un progetto di vecchia data e aspettatevi un'email o una telefonata importante.

Pesci - 3° posto - L’oroscopo di domani 12 marzo vi vedrà in prima linea con il supporto del Sole. Siete un segno con un forte senso della giustizia e sempre schierati dalla parte dei deboli. Avete un temperamento molto dolce ma qualche volta egocentrico. In queste 24 ore aspettatevi una notizia o un cambiamento di programma, poiché qualcosa accadrà.

L'amore risulta maggiormente saldo, chi è solo non dovrebbe respingere certe nuove richieste. Prendetevi cura del vostro corpo, bevete più acqua e fate del sano esercizio fisico. Non eccedete con il consumo di caffè altrimenti finirete per innervosirvi e agitarvi.

Cancro - 2° in classifica - Sarà una giornata tutta rosa e fiori. Essendo un segno amante del focolare domestico, non avete problemi a trascorrere molto tempo tra le mura di casa. Di solito siete pieni di risorse, ma in queste 24 ore lo sarete ancora di più, per questo motivo potreste realizzare qualcosa di interessante che desterà stupore e approvazione.

L'amore risulterà esplosivo per questo motivo ci sarà modo di lasciarsi andare alla passione travolgente. Qualche nativo di questo sensibile segno è preoccupatissimo per la situazione generale, ma entro la primavera ogni cosa si ripianerà. Cercate di muovervi il più possibile, farà bene alle ossa e alla pressione.

Scorpione - 1° posto - La Luna renderà la giornata illuminata e meravigliosamente intensa. Ogni cosa si farà più intensa e piena di significato. Arderete di passione e di idee, inoltre potreste essere protagonisti di una grande impresa. C'è qualche nativo che da tempo sta poco bene o che è costretto a essere sempre in prima linea per questioni d'emergenza, ebbene, questa giornata porterà una carica maggiore. Chi si ritrova a trascorrere del tempo in casa avrà modo di riconsiderare alcune cose come la disposizione dei mobili, il colore delle pareti, la cucina, ecc. Evitate gli sforzi eccessivi specie se soffrite di frequenti mal di testa e/o di schiena.