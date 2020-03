Venerdì 13 marzo 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Vergine, nel frattempo Il Sole e Nettuno transiteranno nel segno dei Pesci. Saturno, Plutone, Giove e Marte permarranno nel domicilio del Capricorno come Mercurio che continuerà la sua orbita in Acquario. Infine il Nodo Lunare rimarrà stabile in Cancro, mentre Venere assieme ad Urano resteranno sui gradi del Toro. Oroscopo favorevole per Acquario e Bilancia, meno roseo per Cancro e Vergine.

Sul podio

1° posto Acquario: concentrati.

La lucidità in campo professionale che i nati del segno riusciranno presumibilmente a mettere in campo quest'oggi sarà invidiabile, e qualche complimento giungerà anche dai colleghi.

2° posto Bilancia: amore top. Nel focolare domestico il clima potrebbe rasserenarsi in queste 24 ore, facendo dimenticare momentaneamente le problematiche di coppia che avevano attanagliato i nativi nei giorni precedenti.

3° posto Gemelli: briosi. Con l'umore alle stelle i nati del segno affronteranno, con ogni probabilità, questa giornata con un rinnovato spirito ottimistico che, di conseguenza, renderà anche le persone a cui si rapporteranno più concilianti.

I mezzani

4° posto Leone: acquisti. Il settore finanziario sarà probabilmente protetto dal terzetto Saturno-Giove-Urano che, dall'Elemento Terra, permetteranno ai nativi di concedersi un acquisto agognato da tempo.

5° posto Sagittario: lavoro top. Sebbene qualche nuovo collega potrebbe non agire correttamente nei loro confronti, i nati Sagittario riusciranno lo stesso a far avanzare celermente i loro progetti professionali in essere, grazie al favorevole sestile tra Mercurio ed Urano.

6° posto Capricorno: ostinati. Far mutare opinione ai nati del segno quest'oggi si rivelerà, con buone chance, un'ardua impresa a cui partner ed amici, capendo l'antifona, eviteranno di cimentarsi.

7° posto Toro: spossati. Il bottino energetico odierno risulterà probabilmente scarno mettendo a repentaglio la voglia di mettersi in gioco dei nativi. Sarà bene prendersi un giorno di ferie, onde evitare errori grossolani sul posto di lavoro.

8° posto Ariete: straniti. Il comportamento sopra le righe dell'amato bene potrebbe non essere particolarmente gradito ai nati del segno, i quali non esiteranno nel chiedere numi in merito in maniera veemente.

9° posto Scorpione: dispettosi. Fare un torto ai nati Scorpione in questa giornata potrebbe significare subire un dispetto di ripicca, come suggerisce l'opposizione tra il Luminare femminile ed il duetto Venere-Urano di Terra.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: amore flop. Le faccende di cuore del venerdì nativo subiranno, c'è da scommetterci, qualche scossone non preventivato che raggelerà il clima rendendo la coppia più distante.

11° posto Cancro: dubbiosi. Malgrado il Sole e Nettuno siano in trigono alla Luna e concilianti con gran parte degli Astri di Terra, vi sarà quel Mercurio avverso che instillerà nelle loro menti qualche dubbio circa le ultime scelte fatte.

12° posto Pesci: stand-by. Giornata dove i nati del segno desidereranno presumibilmente di chiudere il mondo circostante fuori dall'uscio di casa, mettendo loro stessi in primo piano.