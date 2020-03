L'Oroscopo di domani, mercoledì 11 marzo, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna soggiornerà ancora nel domicilio della Bilancia, portando una gran voglia di romanticismo e ragionevolezza, ma anche di evadere e di cambiare ambiente. In linea di massima si prospettano 24 ore molto significative, nonostante la difficile situazione in cui molti segni versano da settimane. Quell'iniziale senso di confusione e smarrimento dei giorni scorsi comincerà a scemare per fare spazio a una ritrovata calma interiore e voglia di progettare.

I nati del Cancro si sentiranno illuminati mentre i Pesci avranno modo di affrontare la giornata a testa alta. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni dell'11 marzo

Capricorno - 12° in classifica - Giornata che nasce con qualche perplessità, qualcuno si potrebbe sentire giù di corda. Avrete molto lavoro da sbrigare e un ritardo potrebbe farvi perdere la pazienza. Il vostro livello di pessimismo sarà stellare, ma dovrete cercare di contenervi altrimenti finirete per scoraggiare anche chi vi sta intorno.

Non infiammate le polemiche e tenetevi a distanza da ogni possibile scontro. Cercate di dedicarvi a qualche attività rilassante e approfittate della situazione generale per recuperare le forze perse in quest'ultimi tempi. Arrendersi e gettare la spugna sono due forme di fallimento mentre sbagliare permette di imparare e migliorarsi. Mettetevi alla prova, accettate una sfida oppure sorprendete una persona a voi cara: basta poco per rendere vivace una giornata noiosa.

Vergine - 11° posto - Da tempo siete molto preoccupati, infatti c'è qualcosa che vi tormenta e non riuscite a trovare pace. Forse avete bisogno di un aiuto, ma vi sentite soli. Cercate di sfruttare questa giornata per riflettere su voi stessi. Presto avrete modo di tagliare via i rami secchi e forse qualche rapporto di amicizia sarà chiuso. Questo è un periodo un po' instabile, siete in cerca di certezze e sicurezze.

Qualche nativo della Vergine si sente bloccato e vorrebbe fuggire all'estero. Tenete duro! Chi è in coppia potrebbe sentirsi poco compreso e trascurato: cercate di riaccendere la fiamma della passione, sorprendendo il partner con una mossa audace. Salute solida, ma non prendete troppo freddo e state lontani dagli spifferi.

Acquario - 10° in classifica - Non vivete in un passato che non tornerà mai più, piuttosto godetevi il presente e pianificate il futuro. Avete bisogno di rimettervi in sesto e di tornare alla ribalta. Queste sono giornate pesanti, incerte e preoccupanti, ma state apprezzando di più la libertà e la vita nella sua interezza.

Quando tutto questo sarà finito, avrete una grande energia a disposizione e potrete splendere senza limiti. In primavera avrete delle occasioni meravigliose da cogliere al volo. L'amore sta per bussare alla vostra porta: gli aprirete? I pianeti favoriranno i buoni propositi e le diete, ma cercate di evitare i fai-da-te e prediligete gli alimenti di stagione.

Ariete - 9° posto - Mercoledì nella media anche se non saranno da escludere piccole complicazioni: Niente di preoccupante, saranno 24 ore da trascorrere focalizzandosi maggiormente sul lavoro e sui propri interessi personali. Potrebbe esserci una certa irrequietezza nell'aria, ma cercate di distrarre la mente.

Rivedete gli obiettivi che vi eravate prefissati a inizio anno e riavviateli. Concedetevi dei trattamenti di bellezza, il vostro corpo necessiterà di molta attenzione. Considerate l'idea di fare un bel bagno caldo o una maschera facciale rigenerante. Anche la meditazione e la camminata vi saranno di grande aiuto, dato che siete molto stressati in questi giorni. Attenzione alla pressione e alla temperatura corporea. Chi ha un partner vivrà delle ore intense.

Sagittario - 8° in classifica - Non si può affermare che ve la stiate passando bene in questo periodo, ma state cercando di fare il meglio che potete e questo vi fa onore.

In questo periodo complicatissimo forse vi sentite ingabbiati. Cercate di limitare gli acquisti e le uscite, muovetevi solo se necessario perché le insidie saranno dietro l'angolo per le prossime 48 ore. Cercate di vedere il lato positivo di ogni cosa: presto o tardi la tempesta si placherà e tornerà a splendere l'arcobaleno. Possibili flirt virtuali, ma occhio alle truffe del web. Rivedete l'alimentazione: zucchero e sale andrebbero diminuiti soprattutto se ultimamente soffrite di frequenti mal di testa e/o pressione instabile.

Scorpione - 7° posto - Giornata niente male anche se risulterete un filino stressati e stremati.

Qualcuno avrà modo di rallentare e riprendersi da mesi difficili, altri invece dovranno tenere alta la concentrazione per via del lavoro e/o di una situazione d'emergenza. Spesso non fate altro che chiedervi cosa ne sarà di voi e della vostra famiglia, ma cercate di scacciare il pessimismo dalla vostra vita e sforzatevi di guardare al futuro con maggiore ottimismo. Da questo mercoledì fino a fine mese avrete delle ottime stelle, per cui sarà possibile ottenere emozioni e sorprese in più. Chi ha dei figli lontani o dei genitori anziani sta attraversando un periodo molto difficile. Presto tutte le cose si sistemeranno: non può piovere per sempre!

Oroscopo del giorno

Leone - 6° in classifica - Pensate di più a voi stessi, un po' di sano egoismo non fa mai male. Il lavoro potrebbe non darvi soddisfazioni e forse c'è una difficile situazione che vi priva del sonno ultimamente. Qualche nativo del Leone potrebbe avere delle difficoltà coniugali, altri invece stanno combattendo una dura battaglia interiore. Queste 24 ore di calma piatta saranno ottime per rivedere la vostra vita e decidere i cambiamenti da adoperare. Un progetto, senza un piano dettagliato, resterà solamente un vago pensiero. Dunque rimboccatevi le maniche altrimenti anche quest'anno rischierete di fare un buco nell'acqua: un passo alla volta si arriva al traguardo.

Toro - 5° posto - Questa sarà una giornata molto buona e piuttosto tranquilla nel suo complesso anche se la situazione generale non risulterà delle migliori. Qualche nativo sarà fortemente preoccupato per l'economia e/o per la salute. Chi ha un'attività in proprio potrebbe temere per il futuro, dato che ci sono più incognite che certezze. Sfruttate questa giornata per studiare un approccio alternativo e cercare di trarre il massimo dalla situazione. Chi è indietro con il lavoro o con lo studio si sentirà molto ispirato e concentrato: in tal caso approfittate della mattinata a disposizione per ottenere dei maggiori profitti.

Godetevi come meglio potete la famiglia e il presente: avete corso per molti mesi, adesso però potrete staccare la spina.

Gemelli - 4° posto - Da un po' di giorni vi sentite intrappolati dato che i vostri spazi sono limitati. In casi come questi sarà bene evitare di litigare con gli altri membri della famiglia e rispettare i reciproci spazi. Svagatevi con gli hobby: la lettura e la tv sono due ottime compagnie. Potrebbero nascere delle nuove amicizie virtuali, ma occhio a non strafare. Il vostro livello di comunicazione risulterà molto alto. Per intravedere un miglioramento generale, anche all'interno dell'amore di coppia, dovrete attendere l'arrivo della primavera.

Per quanto riguarda la salute, ultimamente soffrite di frequenti starnuti, ma non sarà il caso di allarmarsi. Bevete più acqua e date libero sfogo alla vostra inesauribile creatività.

Pesci - 3° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà affrontare la giornata a testa alta. Nutrite mille sogni e speranze, ma se non avete un piano ben accurato e definito, non arriverete da nessuna parte. Sfruttate questa giornata per dare il meglio di voi. Studiate, lavorate, approfondite e apritevi a nuove passioni e interessi. La lettura è un'arma molto potente, capace di supportare nei momenti difficili e aprire la mente.

Per uscire da un periodo incerto e buio è necessario incamminarsi altrimenti non si vedrà mai la famosa luce in fondo al tunnel. Una perdita o una sofferenza subita non guariranno mai del tutto, ma con il tempo si diventerà più forti. A fine giornata concedetevi un premio personale.

Cancro - 2° in classifica - L’Oroscopo dell'11 marzo dice che vi sentirete piuttosto illuminati in questa giornata, forse perché potrete finalmente dedicarvi appieno alle vostre passioni. In mattinata il tempo volerà via in un baleno, dato che sarete presi da una serie di incombenze e lavoretti. L'amore risulterà ancor più rafforzato del consueto. Bisognerà essere molto pazienti e mantenere la situazione sotto controllo. Tenetevi ben distanti dalle discussioni: adesso più che mai è importante rimanere uniti. Nei momenti difficili date il meglio di voi stessi. Forse avete un po' di incertezza interiore, forse perché siete preoccupati per i vostri cari o per i risparmi. Comunque sia, questo sarà un anno importante e ricco di cambiamenti: qualcosa di grosso si verificherà tra l'estate e l'autunno. Qualcuno potrebbe sorprendervi e farvi sorridere.

Bilancia - 1° posto - Le previsioni astrologiche si rivelano interessanti grazie al meraviglioso supporto lunare di questa giornata. Sfruttate tale influsso per trarre il meglio da voi stessi. Possedete svariate qualità che, forse per timidezza, non mostrate al mondo. Siete un segno diplomatico e affascinante, molti però hanno difficoltà a trovare l'amore e si sentono perseguitati dalla sfortuna. In realtà non è così e da questa giornata rivaluterete ogni cosa. Qualche nativo della Bilancia avrà modo di recuperare un lavoro/studio. Le coppie potrebbero ritrovarsi a vivere delle emozioni intense. Non sprecate un solo istante della vostra vita dietro a gente che non vi merita. In serata cercate di andare a dormire prima del solito. Presto ogni preoccupazione sarà messa a tacere.